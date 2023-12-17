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المصلون في الحرمين الشريفين يؤدون صلاة الغائب على الراحل الكبير

12/17/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقيمت صلاة الغائب على سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وتوجه جموع المصلين بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد سمو الأمير الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لبلده والأمتين الإسلامية والعربية.
وقد أمَّ المصلين في صلاة الغائب بالمسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي إمام وخطيب المسجد الحرام، فيما أمَّ المصلين في المسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي.

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