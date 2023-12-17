الأمم المتحدة تنكس علمها والمزيد من القادة يثمنون إنجازات الفقيد



جينبينغ: الشعب الصيني فقد صديقاً عزيزاً قدم إسهامات إيجابية في تنمية العلاقات بين البلدين

هاريس: الأمير الراحل كان له فضل كبير في تعزيز الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي: خسارة كبيرة والكويت بقيادته لعبت دوراً مهماً في تحقيق التوازن والاعتدال في العالم



أعرب المزيد من قادة وزعماء دول العالم عن حزنهم لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مقدمين تعازيهم الحارة الى الكويت وقيادتها وشعبها بهذا المصاب الجلل، مشيدين بسيرة الراحل العطرة وإنجازاته وإسهاماته على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أرسل الرئيس الصيني شي جينبينغ رسالة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد لتقديم التعازي في الفقيد الراحل.

وأعرب شي بالنيابة عن الصين حكومة وشعبا وبالأصالة عن نفسه، عن تعازيه العميقة في وفاة سمو الأمير الراحل، وقدم تعازيه الصادقة لأسرته وللشعب الكويتي.

وفي رسالته التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، قال شي إن الفقيد حظي باحترام وحب الشعب الكويتي، وقدم إسهامات إيجابية في تنمية العلاقات بين الصين والكويت.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن رحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يشكل خسارة كبيرة للشعب الكويتي، كما للشعب الصيني الذي فقد أيضا صديقا عزيزا.

وتابع شي قائلا: إن حكومة وشعب الصين يعتزان بالصداقة بين البلدين، معربا عن ثقته في أنه بفضل الجهود المشتركة من الجانبين ستشهد الشراكة الإستراتيجية بين الصين والكويت تعزيزا وتنمية ثابتين.

كما أرسل وزير الخارجية الصيني وانغ يي رسالة تعزية لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله. وقال يي إن سمو الأمير الراحل كرس نفسه لتعزيز التبادلات الودية والتعاون بين الصين والكويت في مختلف المجالات، وقدم مساهمات إيجابية لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والصداقة بين شعبي البلدين.

من جهته، أرسل الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا برقية تعزية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وقال: تلقيت بحزن شديد نبأ وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف «في ساعة الحداد هذه للشعب الكويتي الصديق، أود أن أتقدم إلى سموكم والحكومة وعائلة آل الصباح بأحر التعازي من الجمهورية الإيطالية.

وسيتم تذكر الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد لمشاعر الصداقة التي كانت لديه تجاه إيطاليا، وعلى المستوى الدولي لالتزامه بالتغلب على التوترات والحوار والتعايش السلمي».وختم قائلا: «في ظل القرب الصادق من آلام سموكم، يرجى قبول التعازي الصادقة من الشعب الإيطالي ومني شخصيا».الشراكة الإستراتيجيةإلى ذلك، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد كان له فضل كبير في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وأعربت هاريس في تصريح صحافي عن بالغ التعازي والمواساة للكويت حكومة وشعبا بوفاة الفقيد الراحل.وأضافت: «بينما يحزن شعب الكويت على هذه الخسارة فإن قلوبنا معهم.. لقد ساعد الشيخ نواف الأحمد طوال مسيرته في تعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت».وأوضحت أنه «بفضل قيادة أمير الكويت الراحل واصل بلدانا تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وبينما نكرم حياته وإرثه فإننا نعلم أن الروابط طويلة الأمد بين حكوماتنا وشعبنا سوف تستمر».من جهته، أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن في بيان عن وزارة الدفاع (الپنتاغون) عن بالغ الحزن بوفاة الأمير الراحل. وقال اوستن «لقد كان الأمير الراحل شريكا وصديقا قيما للولايات المتحدة وأظهر التزاما دائما بالديبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط».وأضاف: «لن ننسى شجاعته وقيادته وسأتذكر أيضا باعتزاز كرم ضيافته عندما زرت الكويت في سبتمبر عام 2021»، مقدما أحر التعازي لشعب الكويت ولأسرة آل الصباح.وكان وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن شدد على أن المغفور له بإذن الله «كان قائدا عظيما يحظى باحترام الجميع وصديقا لجميع الأمم»، معربا عن خالص تعازيه ومواساته للكويت حكومة وشعبا.وقال بلينكن في تصريح صحافي «بالنيابة عن الولايات المتحدة أتقدم بخالص التعازي لأسرة آل الصباح ولجميع الكويتيين بوفاة أمير الكويت وقد أتيحت لي الفرصة للتعرف على سموه شخصيا وأقدر تفانيه في تحقيق رفاهية الشعب الكويتي والطرق العديدة التي عزز بها الشراكة الكويتية - الأميركية».وأضاف: «لقد ساعدت مثابرة سموه وتصميمه على تحويل الكويت إلى الدولة المزدهرة والحديثة التي هي عليها اليوم وساهمت خدمته العامة طوال مسيرته في إحداث تغيير دائم وإيجابي في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها».وتابع: «لقد كان سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قائدا يحظى باحترام عميق وصديقا لجميع الأمم ونحن نكرم إرثه ونظل ملتزمين بشراكتنا القوية وصداقتنا مع الكويت».رجل الدولةمن جهتهما، أعرب كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس، عن الحزن البالغ لوفاة أمير البلاد الراحل، وقدما تعازيهما القلبية لحكومة وشعب الكويت.وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحافي «أن سمو الأمير الراحل كان رجل دولة متميزا ساهم في ازدهار التفاهم والتعاون في منطقة الخليج وخارجها وسعى لتعزيز العلاقات دعما للسلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم».وجدد الأمين العام بحسب البيان التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع الكويت على صعيد القضايا الإنسانية، بالإضافة إلى السلام والأمن والتنمية المستدامة.يذكر أن الأمم المتحدة ستنكس علمها اليوم حدادا على وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد.كذلك، نعى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الفقيد الراحل، وأعرب علييف في بيان نقلته «كونا» عن تعازيه إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة سمو الأمير الراحل.التوازن والاعتدالكما تقدمت فنزويلا بتعازيها الحارة، مؤكدة أن رحيل سموه «سيكون خسارة كبيرة للمجتمع الدولي». وقالت الرئاسة الفنزويلية في بيان إن فنزويلا تنضم إلى «الحداد على الرحيل الجسدي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي عمل بحكمته وكرمه ورؤيته الاجتماعية الإنسانية بلا كلل من أجل شعبه ومن أجل أن يسود السلام والرخاء والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط».وأضاف البيان أنه «لا شك أن هذا الرحيل سيكون خسارة كبيرة للمجتمع الدولي»، حيث لعبت الكويت تحت قيادة سموه «دورا مهما في السلام والاستقرار في العالمين العربي والإسلامي وحققت التوازن والاعتدال في بقية العالم».وعبرت فنزويلا في الوقت نفسه عن تحياتها لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد متقدمة له بأطيب التمنيات لتسلم سموه مقاليد الحكم أميرا للبلاد «تلك المسؤولية التي نحن على يقين أنه سيؤديها بكل عزة وإخلاص لصالح شعبه».وفي جيبوتي نعى الرئيس اسماعيل عمر جيله، الأمير الراحل. وأعرب في بيان نشرته الرئاسة الجيبوتية عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل، مشيرا إلى «التغيرات الإيجابية التي شهدتها البلاد تحت قيادته».وقال إن سموه كان قائدا ذا خبرة ومكانة تحظى بالاحترام خصوصا من خلال توقعه لما سيحدث وجاهزيته لها فضلا عن التزامه المستمر بضمان الاستقرار والتطور في الوطن العربي.وأعلن رئيس وزراء باكستان أنور الحق كاكار، أن أمس الأحد أعلن يوم حداد في باكستان على وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.ووفقا لإذاعة باكستان، فقد أعلن رئيس الوزراء كاكار أمس يوم حداد رسميا تضامنا مع الكويت حكومة وشعبا تنكس فيه الأعلام بجميع أنحاء البلاد.وأضافت الإذاعة أن كاكار«سيزور الكويت اليوم الإثنين للتعزية».وفي وقت سابق أعرب رئيس الوزراء كاكار في بيان، عن حزنه العميق لوفاة الأمير الراحل، قائلا إن باكستان تتضامن مع الكويت حكومة وشعبا، مشيرا إلى أن الراحل سيبقى في الذاكرة لمساهمته القوية في تعزيز العلاقات الباكستانية - الكويتية.