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ضغوطات متزايدة على إسرائيل لهدنة جديدة في غزة وتصاعد الاشتباكات وغولاني يخسر ربع قواته

12/17/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صعدت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المكثف على مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها المقاومة في اليوم الـ72 من الحرب، وسط تزايد الدعوات والضغوط المحلية والدولية عليها للتوصل إلى هدنة جديدة وإجراء تفاوض يتيح إطلاق المحتجزين لدى حركة «حماس».
فقد أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع في غزة جراء الحرب، مطالبة بهدنة «فورية». وشددت كولونا في مؤتمر صحافي مشترك بتل أبيب مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين على أهمية التوصل الى «هدنة جديدة فورية ومستدامة».
وقالت: «قتل كثير من المدنيين». وحذرت كولونا من أن الهجمات في البحر الأحمر «لا يمكنها أن تبقى دون رد»، وذلك تعقيبا على سلسلة عمليات نفذها الحوثيون باليمن.
لكن كوهين كرر موقف تل أبيب الرافض لوقف النار في الوقت الراهن، معتبرا أن الدعوات لذلك «خطأ» و«هدية لحماس».
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك على «الحاجة العاجلة» لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وكتب الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة «صنداي تايمز» أن «عددا كبيرا جدا من المدنيين قتلوا» في هذه الحرب. وحضا إسرائيل على إنهاء عمليتها العسكرية بشكل سريع ولكنه «دائم» أيضا.
لكنهما قالا إنهما «لا يعتقدان أن الدعوة الآن إلى وقف عام وفوري لإطلاق النار هو السبيل للمضي قدما».
بالتزامن مع ذلك، طالبت عائلات المحتجزين لدى «حماس» حكومة بنيامين نتنياهو بخطة تتيح الإفراج عنهم بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة منهم «عن طريق الخطأ» خلال عملية في حي الشجاعية بمدينة غزة بعدما اعتقدت أنهم يشكلون «تهديدا».
وفي تحقيقه الأولي، قال جيش الاحتلال إن الثلاثة، وهم رجال في العشرينيات من العمر، لوحوا براية بيضاء وتحدثوا بالعبرية. وقالت نوام بيري ابنة الرهينة حاييم بيري «لا نتلقى سوى مزيد من جثث الرهائن». وأضافت «مطلبنا ليس معركة، إنه مطلب يرفعه أي شخص فقد والده. خذونا في الاعتبار واقترحوا الآن خطة».
ورغم ذلك، لمح رئيس الوزراء الاسرائيلي الى إعادة تفعيل التواصل مع قطر لإبرام اتفاق بشأن الرهائن، بينما أكدت «حماس» في بيان على «تليغرام» موقفها «بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا»، موضحة أنها «أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء».
جاء ذلك في وقت يقوم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بجولة في المنطقة، تشمل إسرائيل والبحرين وقطر للتأكيد على «التزامات واشنطن بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين».
ورغم إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة أمام شاحنات المساعدات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي بشمال غزة استحال «حمام دم» وبات يحتاج الى «إعادة تأهيل» بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي.
وأوضحت المنظمة في بيان امس أن فريقا منها ومن وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، تمكن من إيصال مواد طبية الى مجمع الشفاء الواقع في غرب مدينة غزة، وهو أكبر مستشفيات القطاع.
وأشارت إلى أن «عشرات الآلاف من النازحين» لجأوا الى هذا المجمع الذي يفتقر الى المياه والغذاء.
وأضافت أن «الفريق الذي زار المجمع وصف خدمات الطوارئ بأنها حمام دم، مع وجود مئات المرضى المصابين داخله ووصول مرضى جدد في كل دقيقة».
وبالموازاة في واصل الطيران الإسرائيلي قصف مناطق عدة في مختلف أنحاء قطاع غزة، فيما كشف قائد لواء «غولاني» الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ 7 أكتوبر ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» مقتل 24 فلسطينيا في مخيم جباليا، مشيرة الى أن «كثيرين مازالوا تحت الأنقاض»، كما أدت غارات أخرى الى مقتل 12 شخصا على الأقل في دير البلح.
كما تواصلت المعارك البرية في أنحاء القطاع، وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من عناصره، ما يرفع عدد قتلاه الى 121 منذ بدء العمليات البرية أواخر أكتوبر الماضي.
وقتلت امرأة وابنتها السبت برصاص جندي اسرائيلي داخل رعية العائلة المقدسة في غزة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع، على ما أفادت بطريركية اللاتين في القدس.
وأعلنت الخارجية الفرنسية أن أحد العاملين فيها توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم إسرائيلي على رفح.
وذكرت الوزارة في بيان أصدرته أن الرجل كان يحتمي في منزل أحد زملائه من القنصلية الفرنسية مع اثنين من زملائه وعدد من أفراد أسرهم.
وأضافت «تعرض المنزل لضربة جوية إسرائيلية مما أصابه بجروح خطرة وقتل نحو عشرة آخرين».
من جهتها، قالت «سرايا القدس» الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة من 7 جنود في محور حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
بدورها، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان «مجاهدينا استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال شرق مدينة خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل. قصفنا كيبوتس نيريم بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم».

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