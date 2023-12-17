أميرنا الراحل.. سماحة المتقين ومآثر المؤمنين

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع على فراق أميرنا ووالدنا سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، ولعل ما يخفف من وطأة الخبر المفجع أن سموه الكريم بين يدي رحمان رحيم، نتضرع لجلال وجهه الكريم أن يتقبل أميرنا بعظيم رحمته، وواسع مغفرته، ويدخله فسيح جناته.

لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، عظيم الأثر، وطيب الوقع على النفس.

وقد قدمت مسيرة سمو الأمير الراحل العطرة بالفعل الحسن، والقول الحكيم، النموذج الأسمى للبشرية، وللمسلمين قاطبة، عن كيفية العلاقة المقدسة بين الخالق والمخلوق، في أبسط وأنقى صورها، فكان، رحمه الله، أميرا حكيما، يقدم العفو والتسامح عمن سواه، وأميرا محبا لشعبه ورعيته، ووالدا يتلمس هموم أبنائه، ومشاغلهم، فيصيغ بقرارات سامية حلولا تدخل الفرح والبهجة إلى قلوبهم، وتعالج مواطن الخلل.

ولم تشغل الدنيا بزخرفها الأمير ذا القلب الكبير، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، عن التقرب لخالقه بالطاعة والعبادة، فتجده راكعا ساجدا في كل حين بمختلف مساجد الكويت، وقد غشيته سكينة المتقين وخشية المؤمنين، سبحان من أنزلها عليه، وتلك من سجايا العباد الطاهرين الزاهدين.

ختاماً، نسأل المولى عزّ وجلّ أن يتقبل أميرنا ووالدنا المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بواسع رحمته وينزله منزلا مباركا، ويسكنه فسيح جناته في أعلى عليين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

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