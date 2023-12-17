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عظّم الله أجرك يا وطن

12/17/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا إله إلا أنـت حقاً.. ولا حـــول ولا قوة إلا بك عسراً ويسراً..
رحل عنا والدنا وحبيبنا وقائدنا أمير العفو والتسامح أمير الاعتدال، أمير الحكمة والتواضع، أمير العطف واللين والصفح، حاكم دولتنا وحكيمها، المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي يعد من أبرز الوجوه السياسية التي عاصرت مسيرة بناء الكويت على مدى عقود، فكم من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن تكتب عن رجل بحجم وطن، عن رجل صنع تاريخا، وسطر أمجادا، صدق وأخلص لوطنه وشعبه.
بوفاتك يا والدي تركت وجعا في القلب لا يستطيع أحد أن يشفيه، تركت حبك المستوطن في نفوسنا والذي لا يستطيع أحد أن يسرقه منا، ومن المؤكد أنك ستبقى دوما في ذاكرتنا.
بوفاتك والدي فقدنا جزءا كبيرا منا، وإرثا عظيما يا والدي وقائدي، فلقد كان خبر وفاتك ثقلا محزناً ظنناه حلما ولا نريد الاستيقاظ منه، ما زال عالقا في مسامعنا وما زالت صدمة رحيلك بداخلنا، وما زال فقدانك جرحا لا يبرأ يؤلمنا، فكم نحن عاجزون عن تعزية أنفسنا منك، فجعنا بخبر رحيلك عن هذه الدنيا، نسأل الله العظيم أن يصبرنا.
بيننا كنت ومعنا وقريب منا، حاضرا في أفراحنا، متواجدا حين تكون أتراحنا، تسعد لسعادتنا، وتحزن عندما يكون الألم بأحدنا، تزور مريضنا، وتعزي ميتنا، وتواسي مصابنا، وتطمئن على غائبنا، ولا تغفل عن حاجة من حاجاتنا، ويؤلمك الوجع الذي قد ينزل بأي منا.
لقد رسمت طوال السنوات التي كنت فيها حاكما لنا الصورة المثالية الرائعة لعلاقة الحاكم بالمحكوم، والقيادة بالشعب، كما عهدناك يا قائدنا، فقد كنت نموذجا فريدا في إنسانيتك، ووطنيتك، وعشقك لشعبك وبلدك، كنت مختلفا قولا وشعرا، مختلفا بيانا ورسما.
كان وجودك بيننا يزينه ويجمله دماثة خلقك، ورقي تعاملك، وحسن تصرفك، ونزاهة يدك، وصدق قولك، وروعة تواضعك مع الكل.
محباً للخير كنت، حريصا على مد يد العون، مقيما للواجبات، مخبتاً إلى ربك طائعا مطواعا، (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة..). وهذه هي بعض من سجاياك وصفاتك وسماتك أميرنا، كم أحببناك، أحببنا كل ما فيك.
لك أياد بيضاء، وصنائع معروف لم ولن تنسى، وأعمال بر وإحسان سرا وجهرا.. فخبر وفاتك والدي كان أصعب عليّ مما أتخيل، ليس اعتراضا على أمر الله، بل حزن وألم ومرارة، من صدمة الخبر لم تحضرنا إلا صورتك وكلماتك ونصائحك الأبوية ومكانك وزاويتك المحددة في مسجدك.
نعلم أن الموت حق، ونعلم أنه لا راد لإرادة رب العالمين، ولكن الفراق صعب، يا أيها الأب الحنون والأخ الوفي والحبيب الغالي، قلوبنا تنزف على فراقك، ولكن عزاءنا فيها أنك رحلت إلى دار الخلد، رحلت جسدا ولكن روحك، نصائحك، كلماتك في أذهاننا باقية، تركتنا ونحن أحوج ما نكون إليك، فقد كنت دوما السند لنا ولبلادنا، عشت متواضعا طيبا للذكر وودعناك بمزيد من العزة والكرامة والفخر، عشت طيبا للقلب ليناً معطاء حكيما.
رحلت وبقيت لنا ذكراك وهي ليست كأي ذكرى وإنما ذكرى العبر، فلقد كنت القائد الوالد العطوف المحب للخير لنا، طيب النفس، كريم الأخلاق، علمتنا كيف نحب حتى الأعداء، والحمد لله على ما كان وما سيكون.
ستبقى بيننا بسيرتك العطرة، وذكراك الطيبة، طبت وطاب منزلك عند عزيز مقتدر، منه الاستجابة ومنا الدعاء..
اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله.. اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا.. اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته.
اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.. اللهم افسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة.. اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور.
اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقِه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.

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