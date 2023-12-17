عظّم الله أجرك يا وطن

(MENAFN
- Al-Anbaa) لا إله إلا أنـت حقاً.. ولا حـــول ولا قوة إلا بك عسراً ويسراً..
رحل عنا والدنا وحبيبنا وقائدنا أمير العفو والتسامح أمير الاعتدال، أمير الحكمة والتواضع، أمير العطف واللين والصفح، حاكم دولتنا وحكيمها، المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي يعد من أبرز الوجوه السياسية التي عاصرت مسيرة بناء الكويت على مدى عقود، فكم من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن تكتب عن رجل بحجم وطن، عن رجل صنع تاريخا، وسطر أمجادا، صدق وأخلص لوطنه وشعبه.
بوفاتك يا والدي تركت وجعا في القلب لا يستطيع أحد أن يشفيه، تركت حبك المستوطن في نفوسنا والذي لا يستطيع أحد أن يسرقه منا، ومن المؤكد أنك ستبقى دوما في ذاكرتنا.
بوفاتك والدي فقدنا جزءا كبيرا منا، وإرثا عظيما يا والدي وقائدي، فلقد كان خبر وفاتك ثقلا محزناً ظنناه حلما ولا نريد الاستيقاظ منه، ما زال عالقا في مسامعنا وما زالت صدمة رحيلك بداخلنا، وما زال فقدانك جرحا لا يبرأ يؤلمنا، فكم نحن عاجزون عن تعزية أنفسنا منك، فجعنا بخبر رحيلك عن هذه الدنيا، نسأل الله العظيم أن يصبرنا.
بيننا كنت ومعنا وقريب منا، حاضرا في أفراحنا، متواجدا حين تكون أتراحنا، تسعد لسعادتنا، وتحزن عندما يكون الألم بأحدنا، تزور مريضنا، وتعزي ميتنا، وتواسي مصابنا، وتطمئن على غائبنا، ولا تغفل عن حاجة من حاجاتنا، ويؤلمك الوجع الذي قد ينزل بأي منا.
لقد رسمت طوال السنوات التي كنت فيها حاكما لنا الصورة المثالية الرائعة لعلاقة الحاكم بالمحكوم، والقيادة بالشعب، كما عهدناك يا قائدنا، فقد كنت نموذجا فريدا في إنسانيتك، ووطنيتك، وعشقك لشعبك وبلدك، كنت مختلفا قولا وشعرا، مختلفا بيانا ورسما.
كان وجودك بيننا يزينه ويجمله دماثة خلقك، ورقي تعاملك، وحسن تصرفك، ونزاهة يدك، وصدق قولك، وروعة تواضعك مع الكل.
محباً للخير كنت، حريصا على مد يد العون، مقيما للواجبات، مخبتاً إلى ربك طائعا مطواعا، (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة..). وهذه هي بعض من سجاياك وصفاتك وسماتك أميرنا، كم أحببناك، أحببنا كل ما فيك.
لك أياد بيضاء، وصنائع معروف لم ولن تنسى، وأعمال بر وإحسان سرا وجهرا.. فخبر وفاتك والدي كان أصعب عليّ مما أتخيل، ليس اعتراضا على أمر الله، بل حزن وألم ومرارة، من صدمة الخبر لم تحضرنا إلا صورتك وكلماتك ونصائحك الأبوية ومكانك وزاويتك المحددة في مسجدك.
نعلم أن الموت حق، ونعلم أنه لا راد لإرادة رب العالمين، ولكن الفراق صعب، يا أيها الأب الحنون والأخ الوفي والحبيب الغالي، قلوبنا تنزف على فراقك، ولكن عزاءنا فيها أنك رحلت إلى دار الخلد، رحلت جسدا ولكن روحك، نصائحك، كلماتك في أذهاننا باقية، تركتنا ونحن أحوج ما نكون إليك، فقد كنت دوما السند لنا ولبلادنا، عشت متواضعا طيبا للذكر وودعناك بمزيد من العزة والكرامة والفخر، عشت طيبا للقلب ليناً معطاء حكيما.
رحلت وبقيت لنا ذكراك وهي ليست كأي ذكرى وإنما ذكرى العبر، فلقد كنت القائد الوالد العطوف المحب للخير لنا، طيب النفس، كريم الأخلاق، علمتنا كيف نحب حتى الأعداء، والحمد لله على ما كان وما سيكون.
ستبقى بيننا بسيرتك العطرة، وذكراك الطيبة، طبت وطاب منزلك عند عزيز مقتدر، منه الاستجابة ومنا الدعاء..
اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله.. اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا.. اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته.
اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.. اللهم افسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة.. اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور.
اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقِه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
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