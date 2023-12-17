رحيل أمير العفو

فقدت الكويت في يوم حزين قائد بلدنا سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، طيب الله ثراه وأسكنه الجنة، أمير العفو والصفح، الأمير المتدين العابد الزاهد الطيب المتواضع الذي قدم للكويت الكثير، واتسمت سنوات حكمه الثلاث بالهدوء والإنجاز والعفو.

التاريخ يسجل بأحرف من نور للكويت مآثر أميرها الغالي سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، طيب الله ثراه، أمير العفو الذي شمل بأمره السامي وعطفه الأبوي وكرمه الإنساني بالعفو عن مجموعة كبيرة من أبنائه الكويتيين الذين عليهم أحكام بالسجن وعقوبات سياسية، كما شمل بعطفه عودة الجناسي المسحوبة، وهذا العمل الإنساني له الأثر الكبير على جميع أبناء الكويت وهذا ما جبل عليه حكام الكويت كافة من قيم التسامح والتسامي منذ القدم إلى يومنا هذا.

وقد نادى مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، أميرا للبلاد، وسموه يتسم بالحزم والإنجاز، وفي ظل رعايته سوف ينعم الشعب الكويتي بحياة كريمة، بإذن الله، ويزهو بالأمن والأمان والعيش الرغيد، وهو الذي أنهى الملفات العالقة والمعقدة بشكل كامل بتوجيهاته وحكمته، أطال الله في عمره، وسخّر له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق والخير لخدمة الكويت وشعبها.

في هذا المقام، نسجل تعازينا للأسرة الحاكمة الكريمة وللشعب الكويتي الوفي وندعو لوالدنا وأميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه برحمته ويتجاوز عنه ويجزيه خير الجزاء لما قدم للكويت وأهلها، وأن يشمل بحفظه ورعايته صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ويوفق سموه إلى ما فيه خير البلاد والعباد.





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