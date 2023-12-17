أمير التواضع.. لن تغادر قلوبنا

حزن كبير خيم على قلوبنا جميعا في وفاة أميرنا الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وما كان للحزن أن يسري في النفوس، وأن يتمكن من الأرواح وأن يملأ المقل بالدموع لولا تلك السجية الرائعة من التواضع والعفو، والأخلاق والصفح، التي عاشها سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، منذ عرفه الشعب الكويتي في أول منصب تقلده.

هذا النموذج الفريد لحاكم دولة في عصر الوجاهات والمواكب والحراسات، سيبقى محفورا في ذاكرة أبناء الكويت والمقيمين على أرضها.

فلن ينسى هؤلاء لقطاته المميزة التي توثق صلاته في مسجد حيه بين أبناء شعبه المواطن منهم والمقيم، دونما استعلاء يتملكه، أو حماية تحرسه، أو مواكب سوداء تحيط به.

لن تغادر أذهاننا مشاهد أميرنا الراحل وهو يقرأ كتاب الله محبا له شغوفا به عاكفا على قراءته، يجلس على الأرض يحمل المصحف بعيدا عن مظاهر الأبهة والعظمة.

لن ينسى الشعب الكويتي أن قلب الأمير الراحل كان كبيرا احتوى الكويت وشعبها وكل من أقام على أرضها، فاتسع لهم جميعا، ولم يأل جهدا في خدمتهم والسعي لتحقيق متطلباتهم.

الجميع انكسر وانقهر لفراقك يا عنوان التواضع، كيف لا وكنت تشاركهم أفراحهم وتتواجد في أتراحهم، تفرح بما يسرهم وتتألم لما يلم بهم؟

لن ننسى أن أمير العفو والتواضع كان يظهر على العلن ويوصي ولي عهده على الملأ أن: تعهدوا أبناء شعبي.. واقتربوا منهم، وكونوا عونا لهم، تلمسوا متطلباتهم، ولا تقصروا في حقهم. وكم من مرة كنا نحن الشعب الكويتي محل وصيته لولي عهده ورئيس حكومته.

لن ينسى أبناء وطننا أن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، أراد لعهده أن يكون عهدا جديدا يتسم بالإصلاح والوئام، والمحبة والسلام، فحارب الفساد وأعاق عمل المفسدين، وترك إرثا عظيما من المحبة والاعتزاز في نفوس كل من عرفوه.

سيبقى التاريخ يخلد أخلاقك أيها الراحل، فلم تكن تعدم الأدب واللمسة الحانية على أبناء شعبك، كان يبكيك ما يبكيهم، ويؤذيك ما يؤذيهم.

تجسد معدنك النبيل يا أميرنا الحبيب في كل منصب تقلدته، فاتسمت في كل ذلك بالحكمة والتسامح والسلام، واليوم حططت رحالك عند رب كريم رؤوف رحيم.

هذه السمات الطيبة، والخصال الحميدة التي التصقت بشخصية سمو الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، على مدار عمره الذي عاشه بين أبناء شعبه جدير بها أن تكون نهجا يدرس في مدارسنا، ليتعلم أبناؤنا وبناتنا وأحفادنا ومن بعدهم أن التواضع هو مفتاح محبة الجماهير وكسب قلوبها، ولتبقى خصاله خالدة في ذاكرة الأجيال، فالقادة من أمثال الشيخ نواف تركوا صفحات ناصعة في الوطنية والمحبة والصفح والعفو.

اللهم ارحم عبدك الشيخ نواف الأحمد وأسكنه فسيح جناتك. اللهم إننا نحتسب في عبدك الشيخ نواف الأحمد أنه أقر عيوننا، ونشهدك انه رجل أحب شعبه وبلده، وأحبه شعبه وأمته، فارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء.. آمين.





[email protected]