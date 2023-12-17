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الكويت.. حزينة

12/17/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رحيل المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد خسارة كبيرة وأمر جلل، وهذا واضح من الحزن الذي يخيم على كل الكويت وانتشار هذا الشعور العفوي التلقائي بين الشعب، وهذا دليل «إجماع» على محبة هذا الرجل، وعلى مدى «عمق» وامتداد ارتباطه بشعور الكويتيين.. كل الكويتيين، حيث مثل المرحوم بإذن الله تعالي الشيخ نواف الأحمد الصباح «حالة ابوية» تنزع فتيل الازمات بين سلطات الدولة المختلفة، من خلال اتخاذ «الحوار الشامل» كـ «سياسة» لحل الخلافات والمشاكل، وإلغاء الصراعات العبثية لإخراج البلد من حالة الجمود وانتقالها للحركة ذات الأهداف التنموية النهضوية التي يستفيد منها الشعب وتتقدم فيها مؤسسات الدولة.
كان الراحل الكبير أحد رجالات الحكم البارزين في تاريخ الكويت المعاصر والذين امتزجت آراؤهم السياسية مع مواقفهم الوطنية، وأحد الذين اجتهدوا في سبيل تحقيق الأهداف والغايات التي التقت عليها إرادة الشعب الكويتي.
ان للمرحوم سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بصمات كثيرة ومساهمات كبيرة في بناء الكويت وتقدمها وله أهمية تاريخية «موثقة»، حيث عاصر مختلف المنعطفات التاريخية التي واجهها البلد، وكان ذوو فاعلية ومشاركة حيوية مهمة فيها، فضلا عن امتداداته الاجتماعية المهمة مع مختلف قطاعات الشعب وتواصله مع مختلف شرائح البلد.
استطاع الراحل العظيم في مختلف مواقع المسؤولية التي تولاها ان يدير الأمور بكل حنكة وخبرة وحرفية، وهذا واضح تاريخيا أثناء توليه موقع المسؤولية كـ «محافظ حولي» حيث نقلها جغرافيا من قرية صغيرة الى موقع تجاري وسكني واستثماري، وهذه العقلية الناجحة استمرت مع تعيينه «وزيرا للداخلية» في فترة حساسة وحرجة في السبعينيات والثمانينيات، حيث وضع خطة استراتيجية لمكافحة الجريمة ونقل الوزارة لمرحلة جديدة في بسط الأمن ومحاربة الفساد، وهذه الإنجازات الحركية الملموسة على ارض التطبيق كان لها أيضا تواصل مع تواجد فقيدنا الغالي على رأس وزارة الدفاع، حيث كان ضمن المجهود الموجود لتطوير العمل العسكري والارتقاء بالمؤسسات الأمنية، واستمر في خدمة الكويت وأهلها في مختلف المواقع حتى أكمل هذه المسيرة بعد وصوله الى مسند الامارة.
إذن، على مستوى الإنجاز والحركة والتطبيق كان للراحل الكبير «بصمة» في كل مواقعه الوظيفية، وهذا كله ضمن ايمان المرحوم بتعزيز الحالة المؤسسية والتأكيد عليها ضمن الإطارات القانونية، وهذه المسألة هي ضمن «مدرسة» انتهج طريقها ومسيرتها آل الصباح الكرام.
وهذا هو ديدن تاريخي للأسرة الحاكمة الكريمة، وجزء من عقلية متوارثة من سنين لدى سموه خاصة وأسرة الحكم عامة وهذا ما خلق بالماضي والحاضر رابط المحبة والتواصل بين القيادة والشعب.
رحم الله أميرنا وقائدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته.
(إنا لله وإنا إليه راجعون).

MENAFN17122023000130011022ID1107613239

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