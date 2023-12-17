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لن ينطفئ سراجك أبداً

12/17/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا أعرف من أين أبدأ، فهول الصدمة أوقف تفكيري، وعقدت المأساة لساني، فأصبحت لا أقوى على التعبير.. فقلبي قد انشطر وأصبح به وجع وألم وأحسست بأن كل ما بداخلي يتمزق حزناً وأسى على رحيل أميرنا ووالدنا الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.
إنها حقا فاجعة أبكت كل من في ديرتي الطيبة، المرأة العجوز، الشيخ الكبير، الأطفال وحتى البحر أوقف هديره ليذرف دموعا ساخنة وعبرات حزينة على المصاب الأليم.
إن أميرنا الراحل، رحمه الله، خرج من رحم هذه الأرض الطاهرة ليكون قائدا شجاعا وابناً مخلصا وبارا لأمه الكويت، ولقد كانت معرفتي مع سموه ومن خلال مقابلاتي وجدت فيه إنسانا رقيقا ودودا خلوقا حلو المعشر، كانت ابتسامته الدائمة نورا يضيء ما حوله.
فقد كان سموه، رحمه الله، شخصية متميزة وقيادة محنكة، فقد كان حكيما، صبورا، ذكيا ودودا يشعرك من أول وهلة بأن هناك من هم من علية القوم وأبناء الأجاويد الكرام من يكونون في قمة التواضع ودماثة الخلق القويم، لا يترفعون على أحد ولا تبرهم الأموال ولا الأضواء.
كان سموه، رحمه الله، يتمتع بمشاعر وطنية وشعبية جارفة وفياضة، إنه كان كريما وإنسانا نبيلا أحب الكويت من قلبه وأحبته من قلبها وفداها بروحه حتى آخر رمق في حياته.
رحل عنا الحبيب الغالي بعد أن ترك لنا بصماته الواضحة على كل عمل قام بإنجازه، وبلا شك أن أعماله الجليلة هي نبراس هداية لها واقع الأثر في نفوس كل من أحب هذا الرجل المعطاء، فنحن لا يمكن أن نتناسى الوقفة البطلة المشرفة مع شعب الكويت، وآخرها العفو عن أبنائه، فقد كان، رحمه الله، يعمل ليلا ونهارا حتى في مرضه من أجل الكويت وحب الكويت.
ستبقى ذكراك العطرة عبقا دائما، وستظل يا والدنا وقائدنا في عقولنا وقلوبنا شمسا ساطعة لن تغرب أبدا، وستبقى سيرتك الناصعة خالدة في صفحات تاريخ الكويت وفي سجل عظمائها.
لذلك نقول: لن ينطفئ سراجك المضيء إلى الأبد.
وندعو الله متضرعين أن يتغمد روحك الفردوس الأعلى ويلهم الكويت كلها الصبر والسلوان والثبات.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

MENAFN17122023000130011022ID1107613238

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