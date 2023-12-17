ورحل أمير الزهد

علّمنا سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، التواضع والزهد وهو حاكم، ولقي ربه، بفضل من الله، بتواضعه وزهده.

لم يشغلــه الـحكـــم عــن طاعة ربه مع حكمه العادل، ولم تشغله صلواته عن مواصلــة حكمه، بل أحب بلده وشعبه وتقرب اليهم، كما أن شعبه أحبه واطمأن إليه.

لقد كــانت إنجازاته عظيمة على المســتوى المحلي والإقليمي والدولي، ويشـــهد على ذلك بيان المقاومة الفلســطينية «حماس» الذي صدر يوم وفاته وتضمن الإنجازات الجبارة في الوقوف مع قضية فلسطين.

لقد كان أميراً عظيما أثناء حكمه دعم مفهوم الاعتدال والإنسانية بكل إخلاص وهمة، وساعد دوره الخيري في دعم المحتاجين، إضافة إلى الدعم السياسي. وصف بالتواضع وهو من أهله، فكان يسمع لكل من يتحدث إليه بإنصات واهتمام وود حتى كسب قلوب شعبه وأرواحهم.

رحــمة اللـه عليه وأسكنه فسيح جناته وجعل مثواه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقا.





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