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فقدان الناشئين لقب غرب آسيا يؤكد تراجع الكرة الأردنية

12/17/2023 11:21:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – شكل فقدان منتخب الناشئين لكرة القدم لقبه، والخروج المبكر من الدور الأول لبطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة، والمقامة حاليا في مدينة صلالة العمانية، انتكاسة وصدمة لدى متابعي الكرة الأردنية، ودليلا على التراجع في المستوى الفني لمنظومة المنتخبات الوطنية وللجنسين.
وعلى الرغم من ارتفاع سقف الطموحات والآمال بالمحافظة على لقب البطولة للعام الثانية على التوالي، خصوصا وأن تصريحات المدير الفني للمنتخب عبدالله القططي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخبات البطولة، والتي سبقت المنافسات جاءت إيجابية ومتفائلة، حيث أعلن القططي جاهزية" الناشئين" للظهور بشكل مميز في هذا الاستحقاق عندما قال: " أن استعدادات المنتخب للبطولة جاءت جيدة للظهور بشكل مميز في هذا الاستحقاق، وأن المسؤولية كبيرة على المنتخب باعتباره بطلا للنسخة السابقة، واتمنى من اللاعبين تقديم أداء مشرف للكرة الأردنية، وتشكل البطولة محطة مهمة لرفع مستوى الجاهزية للتصفيات الآسيوية، وفرصة الاستفادة من خوض منافسات قوية بمجموعة متوازنة، ونأمل الظهور بشكل مميز والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".
واستقر المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متخلفا بفارق المواجهات عن المنتخب الثاني المنتخب الإماراتي الذي يملك الرصيد ذاته من النقاط، ليتأهل بفارق المواجهات للمربع الذهبي للبطولة إلى جانب المنتخب السعودي المتصدر برصيد 5 نقاط بعد خسارة أمام الإماراتي بهدف من دون رد، وتعادل مع المنتخب السعودي بهدفين لكل منتخب، وحقق فوزا وحيدا على المنتخب السوري بهدف من دون رد.
ولم ينجح القططي مجددا في وضع بصمته على المنتخبات الوطنية للفئات السنية، بعد أن فشل مع منتخب تحت 17 عاما في العام الماضي، من بلوغ نهائيات كأس آسيا، رغم استضافة مباريات التصفيات في مدينة الزرقاء، إلا أنه بقي في منصبه على عكس بقية المدربين الذين وصلوا لمرتبة أفضل، دون أن تتم مكافأتهم بالاستمرار.
واشتكى عدد من مدربي أندية وأهالي لاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم استدعاء عناصر مميزة للمنتخب في الفترة الحالية، رغم بروزهم في المسابقات المحلية، وتركيزه على أندية معينة في استقطاباته للمنتخب.
ويتمحور التساؤل في الشارع الرياضي الأردني عن الأسباب وراء هذه النتائج غير المرضية للمنتخبات الوطنية رغم الإمكانيات الكبيرة التي وفرها اتحاد الكرة لكافة المنتخبات الوطنية من معسكرات ومباريات ودية دولية واستقرار مالي للاعبين.
ويؤكد المدرب عدي مبيضين، أن المدير الفني عبدالله القططي مدرب مميز ولا يلومه في اختياراته، لكن المسؤولية تقع على "الكشافين" الذين تابعوا منافسات دوري سن 15.
وأضاف في تصريح لـ "الغد"، أن هناك العديد من اللاعبين الذين ظهروا بمستويات فنية متميزة ومن أندية مختلفة، ويستحقون التواجد في صفوف المنتخب، وأن الكرة الأردنية تزخر بالمواهب الشابة التي سيكون لها دور السنوات المقبلة".
ويرى المتابع للشأن الرياضي عماد سعيد، أن عوامل النجاح غير متوافرة في المنظومة الكروية الأردنية، واتحاد الكرة لا يملك أي مؤشرات إيجابية لإنقاذ مسيرة الكرة في بلدنا، ولم نستفد من أخطاء خروجنا في معظم البطولات، التي شاركت بها المنتخبات خلال السنوات الماضية، وعدم وجود تقييم حقيقي من خلال لجان فنية متخصصة، والمشكلة أن اتحاد الكرة لا يستفيد من أخطاء المشاركات السابقة، والدليل ما يجري حاليا مع المدير الفني للمنتخب الأول الحسين عموتة الذي لم يقدم شيئا للمنتحب حتى الآن.
ويؤكد المشجع عامر رفعت أن ما يجري للكرة الأردنية ومسلسل الإخفاقات يحتاج الى وقفة جادة لإنقاذ المنتخبات، والعودة للطريق الصحيح نحو مسيرة جديدة تعيد الأمل والتفاؤل للشارع الرياضي.
وقال: "تابعت مباريات المنتخب في بطولة غرب آسيا، وكان يستحق التواجد في الدور الثاني، فالمنتخبات المشاركة لا تتميز عن منتخبنا فنيا، ولكن وقعت هناك أخطاء يجب على الجهاز الفني دراستها ومعالجتها قبل خوض التصفيات الآسيوية، وتقع على اتحاد الكرة مسؤولية تقييم المشاركة من الناحية الفنية".

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