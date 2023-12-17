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العسل الخام ومسحوق القرفة.. مزايا صحية متنوعة

12/17/2023 11:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- العسل معروف لكثرة فوائده، ويمكن أن يخلط مع عدد من المواد والأعشاب، بهدف الحصول على فوائد مضافة، ومنها إضافة مسحوق القرفة للعسل؛ حيث يمكن أن يساعد مزيج القرفة والعسل على حل عدد من المشكلات الطبية، ونذكر منها:
- التهاب المفاصل: حالة طبية يمكن علاجها بمزيج القرفة والعسل، وذلك بشرب كمية من خليط الماء المغلي وملعقتين من العسل، وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة بانتظام، ويفضل في الصباح والمساء.
ويمكنك أيضًا تحضير خليط من المادتين وتدليك المنطقة المصابة من الجسم، وستشعر بتحسن كبير وارتياح أكبر في وقت قصير.
- القرحة: يزعم الباحثون أن تناول ملعقتين أو 3 ملاعق كبيرة من العسل الخام ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة بانتظام، يمكن أن يعالج بفاعلية كبيرة آلام المعدة ويشفي قرحة المعدة من الداخل إلى الخارج، وقد دعم هذا الادعاء عدد كبير من الناس.
- التهابات المثاِنة: عندما تكون مثانة المريض ملوثة، اخلط ملعقتين صغيرتين من مسحوق القرفة وملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ، وسيقضي على جميع البكتيريا الموجودة في المثانة وينظفها.
- وجع الأسنان: التهابات الأسنان مؤلمة للغاية، وعلى أي حال، فإن صنع مزيج من 5 ملاعق من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة ووضعه على السن التي يؤلم، من شأنه أن يخفف الألم بسرعة.
ويمكنك استخدامه مرات عدة كل يوم حتى يختفي ألم الأسنان، ويمكنك استئناف عيش حياة منتظمة وخالية من الألم.
- الكولسترول: يمكن لملعقتين من العسل و3 ملاعق صغيرة من مسحوق القرفة مع ماء الشاي، أن تكون مفيدة للمريض الذي يعاني ارتفاع مستويات الكولسترول.
يؤدي هذا المزيج إلى خفض مستوى الكولسترول في الدم بنسبة 10 % بعد ساعتين، ويجب على المريض الذي يستخدم الخليط أن يتناوله 3 مرات في اليوم ويعيش نمط حياة خاليًا من الكولسترول.
- المناعة: تناول العسل ومسحوق القرفة بانتظام، يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من الالتهابات البكتيرية والفيروسية، ووفقا للباحثين، يحتوي العسل على نسبة عالية من المعادن، بما في ذلك الحديد.
ثم إن الاستهلاك المنتظم للعسل يحسن مقاومة خلايا الدم البيضاء للعدوى الفيروسية والميكروبية.
- آثار الشيخوخة: الشاي الممزوج بالعسل ومسحوق القرفة، عند تناوله بطريقة صحيحة، يخفف آثار الشيخوخة.
ومن أجل نقع الشاي، اغلِ 4 ملاعق كبيرة من العسل، وملعقة من مسحوق القرفة، و3 أكواب من الماء، واشرب ربع كوب 3-4 مرات يوميا، للمحافظة على شباب البشرة ونعومتها.
- الهضم: يمكن تقليل حدة وثقل الوجبات عن طريق مزج ملعقتين من العسل مع قليل من مسحوق القرفة، وتناوله قبل 30 دقيقة من تناول الطعام.
- السكري: يُهضم العسل بدرجة أبطأ من الجلوكوز ويمتصه الكبد بسهولة، لذلك يجب أن ترتفع مستويات الجلوكوز قليلًا بعد تناول العسل.
يحتوي العسل أيضًا على أوكسيديز الجلوكوز، عندما يتلامس الجلوكوز مع الماء والأكسجين، فإنه يؤدي إلى أكسدة الهياكل، مثل حمض الجليكوليك المسبب للتآكل وبيروكسيد الهيدروجين.
وعلى الرغم من أن العسل يعد مطهرًا رائعًا، فإن احتمالية إلحاق الضرر الكامل بالخلايا التالفة أقل بكثير من بيروكسيد الهيدروجين العادي.
إن تناول خليط الماء والعسل يحفز نمو الكائنات المجهرية المفيدة التي توجد في الجهاز الهضمي البشري ويعزز امتصاصها.
ولحسن الحظ، فإن مكونات مسحوق القرفة والعسل النقي متوافرة في كل بيت، وبهذا تصبح حياتك أكثر إثارة بفضل هذا المزيج الرائع.

الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة

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