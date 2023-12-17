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نصائح كي تتخطى غضبك وتسامح

12/17/2023 11:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- قلة من يمكنهم القول إننا لم نغضب يوما من شخص ما حد الشعور، وكأننا لا نملك القدرة على تخطي الألم الذي سببه لنا.
قال عالم النفس روبرت إنرايت، الرائد في مجال علم التسامح وأستاذ علم النفس التربوي في جامعة ويسكونسن ماديسون، إذا كانت الحادثة المعنية تسبب لك الضيق المستمر وتؤثر سلبا على حياتك، فهذا هو المكان الذي قد تلعب فيه كلمة التسامح دورا، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن عربية".
وسأل إنرايت: "ما طرق التعافي التي اعتمدتها"، وإذا حاولت أكثر من مرة من دون النجاح في تخطي الأسى، أود أن أقترح عليك تجربة إمكانية التسامح.
وقال إنرايت: "لكن هذا الأمر يبقى دوما خيار المسامح". وأوضح إنرايت، الذي يدرس التسامح منذ نحو أربعة عقود، وأحد مؤسسي المعهد الدولي للتسامح غير الربحي، إن كثيرا من الأدلة تظهر أن لهذه المقاربة فوائد نفسية، تشمل الحد من الغضب والقلق والاكتئاب. وللتسامح أيضا تأثير إيجابي على صحتنا، ضمنا انخفاض ضغط الدم، وتحسين النوم، وانخفاض مستويات الالتهاب الناجم عن التوتر، وتقوية جهاز المناعة.
إنرايت الذي عمل مع حكومات أجنبية، وعلى مواضيع الناجين من الاغتصاب، ومرضى السرطان المصابين بأمراض خطيرة، والأفراد المسجونين، والأطفال في المناطق المتضررة من الحرب، قال إن الأمر لا يتعلق بالتسامح والنسيان بل بالتسامح والتذكر. وقال: "تذكروا بطرق جديدة، من دون ضغينة، ومن دون غضب".
وبطبيعة الحال "قول ذلك أسهل من فعله. ولمساعدة الناس على تنمية التسامح بوعي، قام إنرايت، مؤلف الكتب غزير الإنتاج، بتطوير نموذج آلية للتسامح عبر اتباع خطوات لتحقيق ذلك". وقال: "في نهاية هذه (العملية)، أنت من تشفى". وأشار إينرايت إلى أن "التسامح يتحسن كلما مارسته أكثر. وإذا مارست التسامح في المواقف اليومية لعائلتك وجيرانك ومجتمعك، فإنك تتحسن".
ولفت إلى أنه عندما تمارس التسامح بأساليب بسيطة، فإنك في الواقع تبني إعجابا به، وألفة معه. وعندما تواجه أمور الحياة الصعبة، تكون أكثر استعدادا لأنك تعرف المسار، وتحبه. وقال "إن المسار والغفران جزء من حياتك". وفيما يلي أهم نصائح إينرايت:
تقييم الوقت المناسب للتسامح
كيف تعرف متى يحين وقت المسامحة؟ قد يكون ذلك مخالفا لما تفكر فيه. وأوضح إنرايت أنه "إذا كان غضبك شديدا وطويل الأمد، وحاولت كل شيء لتخطيه، فقد تفكر في مسامحة من عاملوك بشكل غير عادل. وقد تترتب على ذلك آثار سلبية علينا مثل الغضب الشديد، والحزن، والارتباك. في بعض الأحيان يمكن أن يستمر الغضب الشديد لأشهر عدة وحتى سنوات عديدة".
ولفت إلى أنه من الطبيعي ألا نتمكن من القفز إلى المغفرة فورا، موضحا "أن المغفرة تحدث عندما تهدأ قلوبنا إلى حد ما، بعدما حصلنا على فرصة للغضب. وبالنسبة لأولئك المستعدين، بعضهم سيكون كذلك، والكثيرون لن يفعلوا ذلك، يجب اختيار طريق المغفرة بحرية، ويمكن أن يكون تعافيا عميقا".
فهم ماهية الغفران
أوضح إنرايت أن التسامح لا يعني تبرير الخطأ، بل التصالح مع الشخص الآخر، أو التخلي عن السعي لتحقيق العدالة. وأوضح "أن المغفرة قوامها التعامل برأفة مع أولئك الذين تصرفوا بشكل غير عادل معك".
يتم الأمر من خلال ثلاث خطوات؛ الأولى عبر تنمية أنماط تفكير جديدة بمرور الوقت بشأن الشخص الذي ألحق بك الأذى.
الثانية، تتمثل بتنمية مشاعر سلبية أقل ومشاعر أكثر إيجابية تجاه الشخص مع الوقت، وهو ما أشار إليه إنرايت بأنه "لا يمكن أن تتكون إراديا".
أما الثالثة فتتم من خلال الانخراط بسلوكيات أقل سلبية وأكثر إيجابية تجاه الشخص. يتضمن ذلك "عدم إلحاق الأذى" بالآخر، وربما حتى استخدام كلمة جيدة خلال التحدث عن الشخص المعني أمام الآخرين.
التسامح يحتاج إلى الوقت
لدى بعض الناس القدرة على المسامحة بسرعة، وحتى بشكل عفوي، لكن بالنسبة لمعظمهم، رأى إنرايت "أن الطريق إلى التسامح يشبه المسار الذي تقطعه كل يوم، ويمكن أن تستغرق هذه العملية وقتا".
وللبدء في هذا المسار، اقترح "دراسة آثار ظلم الشخص عليك، والالتزام بالبدء في مسامحته، توسيع نطاق فهمك له ضمنا معاناته وقيمته المتأصلة، وإيجاد معنى جديد لمعاناتك".

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