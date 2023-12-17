الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الكويت

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، بعد زيارة إلى
دولة الكويت الشقيقة، رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي
العهد، ووفد رسمي، لتقديم العزاء بوفاة أمير دولة الكويت الراحل المغفور
له، بإذن الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. -(بترا)
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