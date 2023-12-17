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التغيرات المناخية تخفض إنتاج زيت الزيتون إلى 21 ألف طن العام الحالي

12/17/2023 11:21:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان- مع انتهاء موسم قطاف ثمار الزيتون العام الحالي، أكد أصحاب معاصر ومزارعون، انخفاض نسبة الزيت في ثمار الزيتون إلى مستوى غير مسبوق منذ سنوات، إذ راوح الإنتاج المحلي من الزيت بين 21 إلى 22 ألف طن زيت فقط، على غير توقعات وزارة الزراعة، التي قالت إنه قد يصل لـ33 ألفا.
وقالوا لـ"الغد"، "لغاية الآن ما تزال أسعار الزيت مرتفعة برغم نهاية موسم العصر، إذ تباع صفيحة الزيت (16 كلغم) بما يتراوح بين 95 و100 دينار، في وقت توقعت فيه الوزارة في بيان سابق لها مستهل الموسم، أن يراوح سعر الصفيحة بين 85 إلى 90 دينارا، ومع نهاية الموسم 75 دينارا.
وفي السياق نفسه، قال نائب نقيب أصحاب المعاصر السابق نضال السماعين إن "نسبة انخفاض سيلان الزيت لهذا العام غير مسبوقة منذ سنوات"، وهو ما أسهم بتخفيض الإنتاج ليصل الى 21 ألف طن للعام الحالي، ومرد هذا الانخفاض، التغيرات المناخية، التي أثرت على الإنتاج.
ولفت السماعين إلى أنه لدى إزهار الزيتون في العام الحالي، تسببت موجة البرد بسقوط أزهاره، كما أن موجة الحر الشديدة في آب (اغسطس) الماضي، انهكت أشجار الزيتون، وساهمت بتجفيف ثماره، ما ساهم بانخفاض إنتاج الزيت، لافتا أيضا، الى ان نسبة انخفاض السيلان في ثمار الزيتون، كان بنسب ضعيفة متقاربة في المملكة، ما دفع لرفع سعر صفيحة الزيت، حتى مع انتهاء الموسم ليصل إلى 100 دينار.
صاحب إحدى المعاصر هشام سعدو، أشار إلى أن الإنتاج المحلي كان ضعيفا، وهو لم يحدث منذ سنوات، وقد انعكس على الزراعة البعلية أو المروية للزيتون، مؤكدا انه يوجد شح في كميات الزيتون والزيت، ولم يكن هناك عند العصر سيولة في الثمار، جراء موجة التغيرات المناخية.
في الوقت ذاته، أكد مصدر رسمي رفض الكشف عن اسمه لـ"الغد"، ان الإنتاج المحلي من الزيت للموسم الحالي، لم يتجاوز الـ21 طنا، لافتا إلى أن تقديرات الوزارة في مستهل الموسم غير دقيقة، ومتسرعة، وقد وصل سعر صفيحة الزيت في نهاية الموسم لـ100 دينار، ما تسبب بشح في كميات الزيت.
رئيس قسم بحوث الزيتون في المركز الوطني للبحوث الزراعية إبراهيم العمد، أوضح أن معاصر المملكة حديثة، وتعمل بكفاءة عالية، اذ تستخدم تكنولوجيا عصر متقدمة، وتدار بكفاءة، كما أنها تستخدم طريقة العصر على البارد، بحيث لا تزيد درجة الحرارة في خطوط العصر على 27 درجة مئوية.
وأضاف العمد، عادة، ومع بداية الموسم، يتأكد مالك كل معصرة من كفاءة عمل خطوط العصر وتحضيرها للعمل قبل بدء استقبال الثمار؛ بعصر كمية تجريبية بمعدل نصف طن لكل خط، وحساب كمية ونسبة الزيت الناتج عن عصرها في نطاق معادلة معينة، ومقارنتها بكمية الزيت المستخرجة مخبريا.
وقال إن أشجار الزيتون تحتاج لشتاء بارد نوعا ما، وتوزيع مطري جيد، وبكميات لا تقل عن 400 ملم للأشجار المزروعة بعلياً، وصيف معتدل الحرارة خلال فترة تكوين الزيت في الثمار، والتي تبدأ في النصف الثاني من الصيف لتستمر حتى منتصف تشرين الأول (اكتوبر)، بعد مرحلة تصلب نواة الثمرة، والتي تنتهي تقديريا في منتصف تموز (يوليو).
وبالرجوع الى السجلات المناخية لدائرة الأرصاد الجوية للعام الحالي؛ تعرضت البلاد لموجات حارة، أبرزها موجة سادت بين 12 الى 24 آب (أغسطس) الماضي، واستمرت 13 يوما، ووصفت بأنها مرهقة؛ واعتبرت كأطول موجة حارة مرت على المملكة، حسب السجل المناخي الأردني؛ ما كان له أثر سلبي على تكوين وتخليق الزيت في ثمار الزيتون، وظهور تجعد عليها، خصوصا للزيتون البعلي.
وأضاف العمد، كما أن عدم قدرة الأشجار على القيام بالعمليات الفسيولوجية الحيوية النباتية؛ كالبناء الضوئي وتصنيع المواد الغذائية التي تدخل بتخليق الزيت؛ لإغلاق الثغور الموجودة على الأوراق لتقليل الفاقد من المياه عن طريق النتح، وللمحافظة على المحتوى الرطوبي في الأشجار، فإن العلاقة عكسية بين تكوين الزيت وزيادة درجة الحرارة صيفاً 5 درجات مئوية عن الدرجه المثلى، لتكوين الزيت، والتي تكون أقل من 32 درجة مئوية، بالإضافة لأثرها السلبي على وزن الثمار ونوعية الزيت، وتركيز حامض الأوليك فيه (حامض دهني يعتبر مكونا رئيسا لزيت الزيتون، وتعزى له الفوائد الغذائية والطبية).
وأوضح أن درجة التأثر السلبية لتكوين الزيت في الثمار على طول فترة الموجة الحارة ترتبط بالمحتوى الرطوبي للتربة، وصنف الزيتون؛ اذ أنه وحسب بعض الدراسات، تختلف الأصناف فيما بينها حول تأثرها بدرجات الحرارة المرتفعة، كما أن الارتفاع عن سطح البحر، يلعب دورا مهما في التأثر بزيادة درجات الحرارة.
وقال إنه "لوحظ في هذا العام وعبر فحص نسبة الزيت لعينات من ثمار واردة من مزارعين الى مختبر الزيتون بالمركز، بأن الزيتون المزروع بعلا على ارتفاعات أقل من 550 م فوق سطح البحر، كان الأكثر تأثراً، مقارنة بالمزروع في المرتفعات الجبلية، اذ لم تتجاوز كمية الزيت فيها 12 % الى 13 %، والتي يظهر عليها النضج الفسيولوجي والتلون بين 60 % الى 70 % من الثمار على الشجرة باللون البنفسجي، المائل الى السواد، في حين كانت نسبة الزيت للثمار والصنف نفسيهما، مقارنة بمواسم سابقة لا تقل عن 20 %.
ودعا المزارعين للتخفيف من تداعيات التغير المناخي على قطاع الزيتون؛ باختيار أصناف تحتمل درجات الحرارة والجفاف كصنف "المهراس"، والاهتمام بالري التكميلي صيفاً، مع إضافة السماد البوتاسي عبره، لما له من أثر كبير في تجاوز درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف، والتي تؤثر سلباً على إنتاجية أشجار الزيتون وتكوين الزيت داخل الثمار.

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