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بعد مقتل 3 صهاينة بـنيران صديقة.. سيناريوهات عديدة حول عودة التفاوض

12/17/2023 11:21:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمان- تنذر عملية مقتل 3 أسرى مدنيين من الاحتلال الصهيوني على يد جيشهم (بطريق الخطأ كما يدعي) في قطاع غزة قبل أيام، بحدوث تحولات دراماتيكية عسكرية وسياسية على الأرض، في مقدمتها احتمالات عودة مسار التفاوض عبر وسطاء لوقف الحرب وتبادل الأسرى والرهائن.
وبدأ الاحتلال مؤخرا، اتباع منهجية "مكاشفة" الرأي العام الصهيوني بالخسائر البشرية والعسكرية للمرة الأولى، وبشكل منتظم منذ بداية الحرب الوحشية على القطاع التي شنت منذ أكثر من 70 يوما، لكن الاعتراف بتحمل مسؤولية مقتل الاسرى الثلاثة من رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي ومجلس الحرب الصهيوني، كان الأبرز، وسط توقعات باحثين فلسطينيين وأكاديميين في الأيام المقبلة، بتطور المشهد السياسي والعسكري بشكل متسارع.
وتتفاوت تقديرات مراقبين سياسيين فلسطينيين حول المراحل التي يمكن أن تشهدها عملية التفاوض لتبادل الأسرى بين الجانبين، في ظل تمسك حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بشروطها ووقف إطلاق النار، مقابل تعنت الاحتلال لجهة استمرار العمليات العسكرية.
وعلى وقع ضغط الشارع الصهيوني إثر تداول المعلومات الأولية عن عملية القتل الخطأ بـ"النيران الصديقة"، قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل في فلسطين د. بلال الشوبكي، إن هذه العملية لا يمكن فهمها إلى جانب معلومات أخرى أعلن عنها من الاحتلال، إلا في بعدين اثنين، الأول ارتفاع أعداد القتلى من الجنود الصهاينة في غزة على يد المقاومة الفلسطينية، بخاصة وأن المستشفيات بدأت تسرب بيانات حولهم، في وقت كانت تحيط بالخسائر، تحفظات شديدة وتعتيم إعلامي كبير عليها في المراحل الأولى من الحرب.
وتابع: أما في البعد الثاني، فلم يكن هناك أي استعداد عند الاحتلال للإفصاح عن الخسائر البشرية بين صفوف جيشه وإعلان إطلاق النار على أسراه، ما يعني أن هناك متنفذين في المؤسسة العسكرية الصهيونية والسياسية، يسعون لزيادة حجم الضغوطات على مجلس الحرب للذهاب إلى صفقة جديدة وتفاوض لإعادة المحتجزين، وربما أيضا للتراجع التدريجي عن خطوات وتصعيد رئيس الوزراء الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو.
وأرجع الشوبكي ذلك، إلى أن هذا النوع من الأخبار يوسع الشريحة المعارضة لاستمرار الحرب والعمليات العسكرية، ومن ينادون بضرورة إعادة ترتيب الأولويات الداخلية الصهيونية، لجهة وضع ملف إعادة المحتجزين في صدارة هذه الأولويات، ومن ثم الحديث لاحقا عن مواجهة حركة "حماس".
ورأى الشوبكي، أن الاستمرار في هذه المكاشفة وإعلانات الخسائر والاعتراف بها، يمكن أن يفهم بأنه "تمهيد الطريق لمرحلة قادمة، تخفف فيها الهجمات العسكرية والذهاب إلى التفاوض".
وعن مسار التفاوض وإمكانية الخضوع فيه للتصورات الأولية التي حددتها "حماس"، قال الشوبكي: "المفاوضات لا تتم بناء على تصورات طرفي التفاوض، بل على مبدأ الوصول إلى إمكانية إيجاد حلول وسط بين الطرفين".
ويعود ذلك بحسب الشوبكي، إلى أن حماس وضعت سقوفا مرتفعة، ورفضت التفاوض إلا بعد وقف إطلاق نار دائم، فيما يرى الاحتلال بأن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يجري إلا بعد تحقيق الأهداف، وأضاف، هنا يأتي دور الوسطاء وهذا دور العملية التفاوضية في حال بدأت بالوصول إلى صيغة أخرى.
وعن رصيد المقاومة الإيجابي في التفاوض، قال الشوبكي "يتجلى بعدد أسرى الاحتلال لديها وإمكانية تصنيفهم في عملية المناورة، عبر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وإحداث تغيير على الأرض في قطاع غزة".
وأضاف الشوبكي في هذا السياق: "هناك مسألة أخرى، ربما يتم الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق نار من كلا الطرفين (حماس والاحتلال)، وقد يكون هذا مؤقتا إلى حين التفاوض بشأن الأسرى، بحيث سيتم تقسيم العملية التفاوضية لعدة مراحل، وإن يكن هناك وقف إطلاق النار، وإن كان مؤقتا ومن ثم إعادة الأسرى أو التفاوض بشأنهم".
وفيما إذا كان الاحتلال سيزيد من وتيرة العمليات العسكرية الوحشية على غزة، إلى حين تحقيق بعض أهدافه في ظل حالة الفشل السياسي والأمني له، قال الشوبكي إن العملية العسكرية بشكلها الحالي، بمعنى القصف الجوي والتوغل البري بشكل واسع، لن تستمر لفترة طويلة لأن المجتمع الصهيوني لن يتحمل المزيد من الخسائر، إضافة إلى أن هناك ضغوطات داخلية وخارجية لن تسمح باستمرار العمليات على هذا النحو، وهذا لا يعني في الوقت ذاته انتهاء الحرب.
ولفت الشوبكي، إلى أن هناك مساعي حثيثة لفرض رؤية أميركية- صهيونية على مسار الحرب، عبر تغيير مجرى العمليات العسكرية وجعلها عمليات محدودة في نطاق ضيق كما أسموها عمليات جراحية، مع بقاء نقاط عسكرية في غزة، بما يخفف من الضغوطات وبما يسمح بالتفاوض.
ونوه بأن هذه المساعي للآن، تستثني طرفا مهما في المعادلة وهي الفصائل الفلسطينية، متسائلا "هل ستقبل الفصائل الذهاب للتفاوض لإطلاق سراح المحتجزين في ظل بقاء قوات عسكرية تقوم بمهمات محدودة؟ لا توجد مؤشرات بقبول الفصائل بذلك، لذلك فإن استمرار العمليات العسكرية لمدة طويلة احتمال ضئيل لصالح عملية التراجع التدريجي".
أما الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني جهاد حرب، فقال إن عملية قتل الأسرى ستؤدي إلى تحولات كبيرة في الشارع الصهيوني، بخاصة أن أهالي المحتجزين، يرغبون بعودة أبنائهم أحياء.
ورأى حرب، بأن استمرار العملية العسكرية الصهيونية في غزة، سيزيد من إمكانية قتل الصهاينة فيها، ما يفقد الأهالي الأمل بعودة أبنائهم أحياء بخاصة، وأن الكيان لم يستطع إخراج أو تحرير أي من أسراه أحياء، وأن الفرصة الوحيدة جاءت بقتل أسراه الثلاثة المدنيين وهم يرفعون الرايات البيضاء ويتحدثون العبرية، بعد مرور 72 يوما على الحرب.
ونوه بأن عملية قتل الرهائن الصهاينة، أظهرت مدى وحشية جنود الاحتلال وخرق قواعد الحرب بقتلهم، ما يزيد من ضغوط المجتمع الدولي على الكيان، جراء ارتكاب هذه الجرائم.
وأضاف بالقول بشأن احتمالات التفاوض ومساراته من الواضح أن عملية التفاوض في بداياتها والشروط متباعدة بين حماس والكيان، فحماس، تريد وقف إطلاق النار ثم تبادل الأسرى، والكيان يريد تبادلهم في ظل هدن محدودة مع استمرار إطلاق النار.
ويرجح أن يعتمد السيناريو المحتمل على تطبيق مراحل عدة، قائلا "كل طرف يريد التمسك بقواعده أو شروطه لأنها تعتبر انتصارا له، وصورة للنصر الذي يمكن تحقيقه على الطرف الآخر"، متابعا "إن المسألة ستستغرق وقتا ما بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، بمعنى التوصل إلى اتفاق وفقا لشروط أو مراحل متعددة قد تبدأ بكبار السن وتنتهي بالجنود الصهاينة، وتتويج ذلك بوقف إطلاق نار شامل بين الاحتلال والفلسطينيين.. ربما هذا سيناريو وسطي بين الطرفين".
وأضاف حرب: "أعتقد بأن عملية إطلاق سراح الأسرى ستتم عبر مراحل من الجانبين، مع تطبيق أوقات هدنة لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، إلا أن مسألة إنهاء ملف الأسرى، لن تحدث إلا مع وقف إطلاق نار شامل".
من جانبه، يعتقد الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، أن عملية قتل أسرى الاحتلال بالخطأ التي أسماها بـ"الفضيحة"، ستسهم بتصاعد الضغوط على رئيس حكومة الاحتلال، بعد أن سبق العملية بتوجيهات صدرت عنه إلى رئيس الموساد، بحرية العمل على الإفراج عن اسراهم، كنوع من التنصل من المسؤولية.
وقال أبو بكر، بأن الأسبوع الأول من الحرب على غزة، سعى فيه نتنياهو للتنصل من مسؤولية فشل التنبؤ بعملية "طوفان الأقصى" وتحميل قادة الجيش الفشل الاستخباراتي والأمني، ما يعني أن يحاول مجددا التنصل من المسؤولية.
وأضاف: "يبدو أن نتنياهو يحاول مجددا التنصل من مسؤولية فشله كرئيس حكومة، تخوفا على مستقبله السياسي، وهذا ينذر باتساع الخلاف داخل الكيان أكثر فأكثر."
ولا تتوقف التوقعات عند هذا الحد حول تطورات مسار الحرب، إذ يرى أبو بكر أن هناك جملة من المعطيات تدفع إلى ذلك، من أهمها "اتساع رقعة المظاهرات في تل أبيب للضغط على الحكومة للإفراج عن الأسرى الصهاينة في غزة، وتصاعد الخلافات الأميركية الصهيوينة على طريقة إدارة الحرب في غزة، وسعي واشنطن لإقرار هدن قصيرة في غزة".
وأضاف: "يبدو سيناريو الهدن القصيرة التي تتضمن تبادل دفعات جديدة من الأسرى الأكثر ترجيحا، ولعل تصريحات نتنياهو الإعلامية التصعيدية رغم عدم حسم المعارك حتى الآن أو تحقيق انتصار ملموس على الأرض، تأتي في إطار رفع سقف المطالب الصهيونية عند حسم أي نقاشات أمنية مستقبلية بخصوص القطاع."
وبشأن التفاوض حول الأسرى بين الطرفين، رجح أبو بكر، تراجع حدة العمليات العسكرية الصهيونية لجهة التركيز على أهداف محددة لتحقيق "صورة نصر ولو شكلية"، مضيفا "لكن لا يمكن الحديث عن اسرى الاحتلال بدون ملف الأرض ووضع شمال القطاع، بحيث يسعى الاحتلال للتمركز في مواقع محددة، بخاصة وأن معالم النقاش الدولي عن مستقبل غزة بعد الحرب وشكل النظام الذي سيحكمها، والتصريحات الصهيونية، تؤكد رفع سقف المطالب وربط ملف اسرى الاحتلال بملف تسليم غزة، وكيفية ذلك للحد من أكبر قدر ممكن من الخسائر للاحتلال على كل المستويات، سواء في ملف اسراه أو غيره".

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