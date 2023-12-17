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انخفاض على درجات الحرارة وأجواء باردة نسبيا

12/17/2023 11:21:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - يطرأ الاثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لذا تسود أجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.
وتكون الأجواء بعد غدا، باردة نسبياً إلى باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.-(بترا)

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