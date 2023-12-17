انخفاض على درجات الحرارة وأجواء باردة نسبيا

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- Alghad Newspaper) عمان - يطرأ الاثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لذا تسود أجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.
وتكون الأجواء بعد غدا، باردة نسبياً إلى باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.-(بترا)
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