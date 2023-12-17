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أوسلو.. نتنياهو يغرق بالعدمية

12/17/2023 11:21:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – برغم مرور ثلاثة عقود على توقيع الفلسطينيين مع الاحتلال الصهيوني "اتفاقية أوسلو" الأولى، لكن رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو، لم يعد آبها بها بعد الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إذ لا تمضي ساعة منذ أكثر من 70 يوما على حربه الوحشية على الفلسطينيين في قطاع غزة، وجرائم مستوطنيه وجنوده في الضفة الغربية، من دون تلميحه لإسقاط الاتفاقية أو مهاجمتها ومهاجمة السلطة الوطنية الفلسطينية، معتبرا إياها "كارثة"، حاقت بكيانه، لذا فسيمنع إقامة دولة فلسطينيّة، ما يبدد أي تواصل له كمحتل مع سلطة، يفترض أنها تعمل في نطاق الاتفاقية.
سياسيون ومتابعون لتصريحات نتنياهو الأخيرة، رأوا فيها أيضا، تهديداً مباشراً يمس الأمن القومي الأردني، منطلقين في ذلك، من ان سيطرة السلطة تقع على الضفة الغربية، في وقت تعمل آلة القمع الصهيوني على ترهيب أهالي الضفة، لدفعهم إلى التهجير من مدنهم وقراهم الى الأردن، معتبرين بأن منع قيام الدولة الفلسطينيّة وعاصمتها القدس، تقويض للمصلحة الاستراتيجيّة الأردنيّة العليا.
وأشاروا الى أنّ تصريحاته، تفضي الى انه لن يذهب إلى أي حلول سياسية، بخاصة في المرحلة المقبلة، وأنه مستمر في التركيز على اللجوء لحلول أمنية وعسكرية في غزة والضفة.
وبينوا أنّ هدفه الأساسي تحت القصف المستمر للقطاع والأعمال الارهابية ضد الضفة، هو الحفاظ على مستقبله السياسي المهدد بعد 7 (أكتوبر)، عبر تصريحات تلعب على وتر مخاوف أفراد كيانه، لضمان الإبقاء على تحالفه مع اليمين المتطرف لمنع أي طرح لحل الدولتين.
ودعوا لأن تقف الولايات المتحدة الأميركية، موقفاً واضحاً ضد تصريحاته المتطرفة، والتي لا تنم عن قدرة حكومته في تحمّل مسؤولياتها، بخاصة وأنها هي راعية اتفاقية أوسلو.
وكان نتنياهو، أكد في مؤتمر صحفي عقد أول من أمس، معارضته للاتفاقية، قائلا "إنّ الاتفاقية كانت خطأ، لكنها حدثت قبل وجوده في الحكومة"، معبراً عن فخره لمنع إقامة دولة فلسطينية.
ولم يكن هذا التصريح الأوّل له، فقد سبق ووصف الاتفاقيّة في جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الاثنين الماضي بـ"الكارثة"، مشيراً الى أنّها جاءت بـ"الأشخاص الأكثر معاداة للصهيونية والأكثر معاداة لليهود"، مشيرا حينها إلى أنّه "لن يسمح بتكرار خطأ أوسلو"، قائلاً إن "غزة لن تكون حماستان ولا فتحستان".
وفي حزيران (يونيو) الماضي، أكد أنّه "يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم".
وزير الإعلام الأسبق د. محمد المومني، بين أنّ تصريحات نتنياهو بعدم قيام دولة فلسطينيّة هي "تهديد مباشر للأمن لقومي الأردني، فقيام دولة فلسطينيّة عاصمتها القدس، مصلحة إستراتيجيّة أردنيّة عليا"، موضحا أنّ "مصالح الأردن مرتبطة بقيام دولة فلسطينية، وبغير ذلك يعتبر ذلك تهديدا مباشرا لمصالحنا".
وأكد المومني، ضرورة قيام الدولة الفلسطينية ولو بعد حين، برغم كل محاولات اليمين الإسرائيلي المتطرف في العمل على رفض قيامها، بالرغم من أنّها الحل المنطقي والواقعي للنزاع المستمر بين الفلسطينيين والاحتلال.
وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، أشار إلى أنّ توقيت إعلان نتنياهو اعتزازه بمنع قيام دولة فلسطينية، يأتي في ظل حديث عما بعد العدوان على غزة، وهي رسالة منه بأنّ حلول ما بعد العدوان، لن يكون من بينها إعطاء الفلسطينيين دولة، وفق حل "حل الدولتين"، مبينا أنّ هجومه على اتفاق أوسلو واعتباره خطأ، يشير الى انه لن يذهب للحلول السياسية في المرحلة المقبلة، وأنه يركز على حلول أمنية وعسكرية في غزة والضفة.
واوضح المعايطة، أنّ فترة الحكم الطويلة لنتنياهو، مكنته من افشال "أوسلو" ومنع إقامة دولة فلسطينية، بقتل عملية السلام مع الفلسطينيين، وعدم تطبيق مراحل اتفاق أوسلو، وتجميده، مشيرا الى انّ كل هذا، يجسد قناعاته السياسية المستمرّة للمرحلة المقبلة، بعد توقف عدوانه الوحشي على غزة.
عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية بالجامعة الأردنية د. حسن المومني، قال إنّ "هذا الإعلان ليس بجديد، فقد سبق لنتنياهو التصريح في هذا المجال أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، بل وكان هذا الطرح ضمن شعار حملاته الانتخابيّة، أمّا إعادة التلويح به من جديد، فهو من باب الشعبوية والتعبوية، التي يسعى فيها للخروج من المأزق الذي زج نفسه فيه بعد 7 (أكتوبر)، إذ اعتبر هذا التاريخ كارثة على كيانه".
وبين المومني، أنّ رفع مثل هذه الشعارات، يأتي في اتجاه تحالفه مع اليمين المتطرّف في كيانه والذي لا يؤمن بحل الدولتين، خصوصاً وأن مستقبل نتنياهو السياسي، بات على المحك بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غلاف غزة".
وأضاف المومني، أنّ نتنياهو ضمن شعارات حملاته الانتخابيّة السابقة، الدعوة لـ"تخفيض سقف توقعات الفلسطينيين"، وهو يستمر على الوتيرة نفسها حاليا، إذ يستخدم هذا النهج بشعارات مشابهة، ليلعب على مخاوف وهواجس أفراد الكيان، كل ذلك ليخدم مصالحه السياسيّة.
وذكر أنّه وخلال الفترة بين 1996 و1999، خرب نتنياهو العمليّة السياسية، ولم يلتزم بأي اتفاقيّة، فمنذ 2011 وحتى اليوم، استمرّ بتخريب عمليّة السلام ولم يلتزم بـ"حل الدولتين".
المتحدّث الرسمي باسم حركة فتح حسين حمايل قال لـ"الغد"، إنّ تصريحات نتنياهو تظهر للعالم حقيقة النوايا الصهيونية، الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدوليين، والتي أعطت للشعب الفلسطيني حقه بإقامة دولة.
وبيّن حمايل، أنّها تصريحات، تعكس بأنّ هذا الرجل فاشل على جميع الأصعدة العسكريّة والميدانيّة والإعلاميّة، وهي ليست "منّة منه إلى الشعب الفلسطيني"، بل هي دولة أقيمت على تضحيات قدمها الفلسطينيون ليكون لهم دولة، مؤكدا ضرورة أن تقف الولايات المتحدة موقفاً واضحاً ضد تصريحاته، وتتحمّل مسؤولياتها الدولية، خصوصا وأنّها كانت الدولة الراعية لاتفاقية أوسلو.

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