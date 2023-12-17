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بيئيون: موازنة البيئة للعام المقبل الأضعف

12/17/2023 11:21:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان– ما تزال موازنة وزارة البيئة التي تضعها الحكومة كل سنة، ضمن مشروع قانون موازنتها العامة "الأقل"، بل و"الأضعف"، مقارنة بتلك التي تخصص لوزارات ومؤسسات رسمية عدة.
وشهد مجموع النفقات المقدرة للوزارة في مشروع موازنة العام المقبل، زيادة بنسبة 41.4 % عن المعاد تقديرها للعام الحالي، لتصل لنحو 11,226 مليون دينار.
إلا أن تلك الأرقام كانت دائما تُشكل محط انتقاد خبراء بيئيين، يرون أنها "متواضعة" مقارنة بالمهام الوطنية الملتزم بها الأردن عبر الاتفاقيات الدولية المتعددة.
ويذهب الجزء الأكبر من هذه الموازنة لأجور ورواتب العاملين في الوزارة، والتي تقدر بنحو 2,943 مليون دينار للعام المقبل.
وفي الملخص التحليلي لأبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل، والمعاد تقديرها العام الحالي فإن "مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو 142 ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب، والشواغر المتبقية والاحداثات التي سيتم التعيين.
كما وزادت "النفقات التشغيلية بقيمة 12 ألف دينار، فيما ارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية بحوالي 3.136 مليون دينار".
وجاء الارتفاع في النفقات الرأسمالية، نتيجة الزيادة بمخصصات مشروع مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية في المرحلتين الأولى والثانية وبنحو ثلاثة ملايين دينار، وزيادة حصص مشروعات اللامركزية بحوالي 109 ألف دينار.
وتسعى الوزارة، الى تنفيذ 12 مشروعاً ممولاً من صناديق المُناخ العاملة، مع تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الأداء البيئي لتحتل المرتبة 43 من أصل 180 على مستوى العالم.
وارتفعت مخصصات المشاريع الرأسمالية المقدرة لوزارة البيئة العام المقبل لـ78 %، أي ما يقارب الـ7,416 مليون دينار، مقارنة بتلك المعاد تقديرها للعام الحالي والبالغة حوالي 4,280 مليون دينار.
ومن أبرز التحديات التي تواجه وزارة البيئة، التسارع في الزيادة السكانية والرقعة العمرانية الناتجة عن موجات اللجوء، التي شهدتها المملكة عبر العقود الثلاثة الماضية،التمدد العمراني، والتنوع في الصناعات، وزيادة أعداد المنشآت الصناعية، والتي بمعظمها لم تراعي الشروط البيئية، أو لم يستمر الامتثال للشروط أثناء عمليات الإنتاج.
وينضم "التغير المُناخي وتأثيراته من ارتفاع في درجات الحرارة، وقلة في هطل الأمطار الى تلك التحديات، ما يشكل خطراً محدقا على النظم الطبيعية والبشرية في المملكة".
وتستمر دعوات الوزارة في الحاجة لتعزيز الأبعاد البيئية في السياسات الوطنية المختلفة، والاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، الى جانب التغير المتسارع في أنماط الإنتاج والاستهلاك وتشابك العلاقات بين القطاعات مثل المياه والزراعة والطاقة والتطوير الحضري".
وحددت الوزارة أولويات عمل لها في العام المقبل، أبرزها "استدامة النظم البيئية عبر إنتاج خريطة بيئية رقمية تتضمن جميع العناصر المهمة بيئياً، وبناء القدرات المؤسسية لكافة الجهات ذات العلاقة، الإدارة السليمة بيئياً للحد من التلوث عبر إعداد دراسات ذات علاقة بتراكيز الملوثات الناجمة عن مصانع الهواء، ومراقبة نوعية المياه، وفحص طبقات التربة".
في حين تسعى الوزارة إلى "رفع وعي المجتمع بيئياً لتعديل سلوكيات تجاه حماية البيئة، وذلك عبر إطلاق حملات متخصصة لتلك الغاية، قيادة العمل المناخي والذي وضعت ثلاثة إجراءات لتحقيقه، تتمثل في تركيب مضخات ري عاملة بالطاقة الشمسية وعلى مرحلتين.

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