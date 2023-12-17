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الحوثيون يجعلون البحر الأحمر تهديدا

12/17/2023 11:20:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
تسفي برئيل 17/12/2023

إن انزلاق الحرب في غزة الى البحر الأحمر وانضمام الحوثيين للمعركة ضد إسرائيل، تطورت وأصبحت تهديدا إستراتيجيا إقليميا، الذي يمكن أن يتحول الى حرب مستقلة لن تكون متعلقة بالضرورة بالتطورات في القطاع. اذا كانت النظرة لتهديد الحوثيين في بداية الحرب نظرة هامشية وحظيت فقط برد تكتيكي مثل اعتراض مسيرات وصواريخ اطلقت من اليمن نحو ايلات وعلى السفن التي ابحرت في البحر الاحمر، فانه خلال فترة قصيرة كان لا مناص من القول بأنه لا يوجد على تهديد الحوثيين في هذه الاثناء أي رد حقيقي.
إن وجود مدمرات اميركية وسفن اسرائيلية في البحر الاحمر، وايضا ارسال سفينة حربية فرنسية الى المنطقة، لم يجعل الحوثيين يتراجعون. في يوم الخميس فشلت محاولة لضرب سفينة مارسيك غبلرتار التي كانت في الطريق الى قناة السويس. ولكن قرار اصحاب هذه السفينة، شركة النقل البحري مارسيك، تجميد استخدامها للطريق البحرية في البحر الاحمر، وفي اعقابها ايضا سارت شركة هافاغ لويد، التي تمت مهاجمة سفينة لها أول من أمس، يبين أن الهجمات التكتيكية ضد الحوثيين مثل قصف محدد لمنصات اطلاق الصواريخ أو فرض العقوبات الاقتصادية على من يساعدونهم خارج اليمن غير كافية. الولايات المتحدة قررت تسريع تشكيل التحالف الدولي الذي سيعمل في البحر الاحمر من اجل ضمان حرية الملاحة، لكن يبدو أنه بالذات من يمكنهم المساعدة بشكل فوري لا يسارعون الى الانضمام لهذا التحالف.
مصر، التي اعلنت أمس بأنها قد اسقطت جسم طائر قرب مدينة دهب في شبه جزيرة سيناء، لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن نيتها الانضمام للتحالف. في العام 2015 عندما شنت السعودية الحرب ضد الحوثيين، مصر بالذات كانت من اوائل الدول التي انضمت للتحالف العربي الذي شاركت فيه ايضا دولة الامارات والبحرين والسودان، حتى لو كانت مشاركتها في حينه بالاساس اعلانية.
الآن في الوقت الذي فيه مصر هي المتضررة الرئيسية من حرب الحوثيين ضد اسرائيل، قناة السويس ادخلت لها في السنة الماضية حوالي 9.5 مليار دولار، 34 في المائة اكثر مما في العام الذي سبقها، يمكن أن تخسر معظم مداخيلها. لذلك فان مصر ما تزال مترددة. حسب رأيها الانضمام لهذا التحالف برئاسة اميركا ضد الحوثيين لا يتساوق مع جهودها في أن تظهر كمؤيدة لسكان غزة في ضائقتهم، وكدولة تريد التوسط من اجل التوصل الى حل سياسي. دولة الامارات، شريكة السعودية في الحرب ضد الحوثيين، انسحبت من الساحة في نهاية 2019، ومنذ ذلك الحين، بعد التوقيع على اتفاقات تعاون مع ايران، تحررت من تهديد الحوثيين. في آب 2022 اعادت أبو ظبي فتح سفارتها في طهران واصبحت الشريكة التجارية الاكثر اهمية لايران في الشرق الاوسط رغم تطبيع علاقاتها مع اسرائيل.
السعودية نفسها ايضا لا تظهر أي حماس للانضمام الى التحالف الاميركي بسبب الخوف، وبحق، من أنه يمكن أن تتحول مجددا الى هدف للحوثيين بعد أن منحها وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في نيسان 2022 فترة هدوء طويلة.
السعودية تنشغل في هذه الاثناء في استكمال مسودة اتفاق سلام مع الحوثيين، وهي العملية التي تؤيدها الولايات المتحدة التي استجابت حتى الآن لطلب السعودية عدم تصعيد ردها ضد الحوثيين. يضاف الى اعتبارات السعودية ايضا الرغبة في الحفاظ وحتى تحسين علاقاتها مع ايران كما اعلن نائب وزير الخارجية أول من أمس في لقاء ثلاثي في بكين مع نظيريه الايراني والصيني.
امام شبكة مصالح دول الخليج ومصر – الدول العربية الاساسية التي تضررت من نشاطات الجناح اليمني لمحور المقاومة – فان الولايات المتحدة تقف في مكان المنافسة وليس كدولة عظمى من شأن تعاون حلفائها أن يكون أمر مفهوم ضمنا.
في موازاة هذه القوى يوجد شريك رئيسي وهو ايران، التي اعلن وزير الدفاع فيها، محمد رضا شتياني، أمس بأن "التحالف الدولي المناهض للحوثيين يتوقع أن يواجه مشكلات كبيرة اذا بدأ العمل في منطقة نتمتع فيها بالتفوق". اذا كانت ايران حتى الآن سعت الى تقديم نفسها كمتفرج لا ينخرط عسكريا في المشهد، سواء في غزة أو لبنان أو اليمن، ويبدو أنها تكتفي فقط بالتعبير عن دعمها للمقاومة وللتحركات الدبلوماسية التي ستؤدي الى وقف اطلاق النار، فان تصريح شتياني يضع ايران، للمرة الاولى، كدولة مواجهة مباشرة، ومنطقة البحر الاحمر كمنطقة نفوذ لايران.
هذه الخطوة قد تكون لها تأثيرات بعيدة المدى في ساحة متفجرة اخرى وهي الخليج العربي. الطريقة التي سترد فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها على تهديد الحوثيين في البحر الاحمر ستكون نقل رسالة حاسمة ضد تهديدات ايران والمس بالملاحة في مضيق هرمز. في تشرين الاول الماضي هدد عضو البرلمان المحافظ، حسن نيروزي، بأنه "إذا تدخلت الولايات المتحدة في الحرب في غزة... فانه يوجد لقوات المقاومة في الشرق الاوسط وفي غرب آسيا القوة للرد. ومن غير المستبعد ايضا أنه يمكننا اغلاق المضيق. واذا ساعدت الولايات المتحدة اسرائيل بشكل مباشر فسنقوم باغلاق مضيق هرمز".

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