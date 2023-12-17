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الدعوات لانتخابات وقت الحرب دلالة إخفاق للاحتلال بمعركته في غزة

12/17/2023 11:20:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - نداءات صدرت على لسان عدة مسؤولين سابقين على أعلى المستويات في كيان الاحتلال بينهم رؤساء وزارات سابقون، بالإضافة الى دعوات حزبية وشعبية عديدة بإجراء انتخابات فورا لإزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يحمله معظم المحتلين باستثناء المستوطنين المتطرفين وزعاماتهم المسؤولية عن كل الإخفاقات، وبينها ما آلت اليه احداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وما تبعها من الحرب على غزة.
فقد اعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد، أمس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في منصبه، داعيا إلى إجراء انتخابات خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.
من جهته كان رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك أن نظيره الحالي بنيامين نتنياهو يلحق "ضررا جسيما بمكانة إسرائيل الإستراتيجية" ويقود حربا ليس لها نهاية في قطاع غزة، داعيا لإنهاء رئاسة نتنياهو فورا قبل أن تصبح عواقب عيوبه غير قابلة للإصلاح.
وحذر باراك من إغراق إسرائيل في صراعات وأزمات تدوم لسنوات مع الإدارات الأميركية، وسط مخاطر تهدد علاقات الاحتلال بالدول العربية التي أبرمت معها اتفاقيات تطبيع.
ويصر نتنياهو على استمرار الحرب، على أمل إنهاء حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المتواصل لغزة منذ صيف 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة.
وتتصاعد توقعات داخل دولة الاحتلال بأن تحقيقات مرتقبة بعد الحرب بشأن الإخفاق العسكري والاستخباراتي أمام حركة حماس ستكتب نهاية حياة نتنياهو السياسية.
ومنذ نحو عام يترأس نتنياهو حكومة ائتلافية يصفها إعلام الاحتلال بأنها أكثر حكومة يمينية متطرفة في التاريخ.
وبشأن رأيه عن الأنباء الخاصة باتفاق هدنة جديد محتمل يشمل صفقة تبادل أسرى، أجاب لبيد رئيس الحكومة السابق بأنه يجب تقديم مقترح جديد على الطاولة؛ فبمجرد وجود الورقة على الطاولة، سيؤدي ذلك إلى تحرك، حتى لو لم يتم قبولها.
وأضاف: أوضحت لرئيس الوزراء أن المعارضة ستقدم الدعم، حتى مقابل أثمان مؤلمة في صفقة (بشأن) المحتجزين.
يشار إلى أن نتنياهو حاول مرارا تحميل الجيش وأجهزة الاستخبارات مسؤولية الإخفاقات؛ وهذا ما أثار انتقادات حادة له حتى داخل حكومته.
ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلفت حوالي 19 ألف شهيد ، وأكثر من 51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
إلى ذلك سيطر نبأ مقتل 3 من أسرى كيان الاحتلال في قطاع غزة برصاص جيشهم أول من أمس، على تغطية الإعلام هناك، فبينما حاول بعض المحللين تسويغ خطأ الجيش، بسبب الظروف الصعبة والمعقدة للعمليات العسكرية في حي الشجاعية؛ طالب آخرون بضرورة العمل على إعادة الأسرى أحياء، وإيجاد آلية لتحقيق ذلك.
وأحدث مقتل المحتجزين الثلاثة ردود فعل غاضبة في كيان الاحتلال، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس، إن الحادثة "هزت أركان الجيش برمته"، مضيفا بأن الجنود الذين أطلقوا النار تصرفوا بشكل مخالف لقواعد الاشتباك، لكنه رجح أن يكون السبب عائدا إلى "التعب والتوتر" حسب تعبيره.
ولاحقا أقر رئيس الأركان هرتسي هاليفي، أن جنوده قتلوا 3 أسرى بالخطأ رغم حملهم رايات بيضاء، مقرا أن الحادث صعب ومؤلم.
وقال "أعتقد أن الأسرى الثلاثة فعلوا كل ما في وسعهم حتى نفهم "تحركوا بلا قمصان حتى لا نشتبه في أنهم يحملون متفجرات وكانوا يحملون قطعة قماش بيضاء، ورغم ذلك أطلق النار عليهم كان مخالفا للقواعد، إذ يمنع إطلاق النار على من يرفع راية بيضاء ويريد الاستسلام".
وقالت تاليا لنكري والتي شغلت سابقا منصب نائبة رئيس مجلس الأمن القومي، إن التهديد الذي تمثله "حماس" مهما كان صعبا، فهو ليس تهديدا وجوديا على إسرائيل، خاصة بعد تدمير قدراتها العسكرية.
لكنها ترى أن عدم إعادة "المحتجزين" هو التهديد الوجودي على إسرائيل، لما فيه من فقد الثقة بالقيادة والقدرة على العيش في هذه الأرض، مشددة على ضرورة الاستمرار في العمل قدر الإمكان للوصول إلى وضع يتم فيه تحرير المحتجزين عن طريق اتفاقيات جديدة.
بينما نقلت القناة 12 عن موشيه كبلينسكي نائب رئيس هيئة الأركان سابقا قوله، إن هذا الحدث مأساوي وكان ضمن "السيناريوهات" السوداء التي كان يخشى وقوعها، لكنه رأى أن الحدث يؤكد صعوبة الأوضاع التي تعمل من خلالها قوات الجيش، وأنه لا بد من منحه فرصة للتحقيق في الحدث.
وقال محلل آخر، إن هذه حرب وفي الحرب تقع عيوب وأخطاء صعبة، مشيرا إلى ما نقلته صحيفة هآرتس عن أن 13 جنديا (يمثلون قرابة 10 % من قتلى الجيش حسب إعلانه)، قتلوا نتيجة نيران صديقة، وهو ما يعني وجود توتر عملياتي كبير، لذلك تقع عيوب وأخطاء.
بينما يرى المراسل العسكري للقناة 13، ألون بن دافيد، أن هذا الحدث صعب ورهيب يكسر القلب ولا توجد كلمات أخرى لوصفه، وهو يمثل التصادم بين هدفي الحرب، مضيفا "أنها نهاية مأساوية".
في المقابل، قال "راز مطلون" وهو قريب اثنين من المحتجزين، إن الجيش نجح في إنقاذ محتجزة واحدة عبر العملية العسكرية، بينما نجح في إخراج 110 عبر اتفاق جديد، وهذا يعني الحاجة إلى اتفاق جديد من أجل إعادة البقية أحياء.
وأضاف في حديثه للقناة 11: "لو قالوا لي سنبدأ آلية لتخليص المخطوفين بتحرير 3 إلى 5 ففي النهاية سيصلون إلى يوسي وإيلي (أقاربه المحتجزين).. أريد أن يبدأوا بهذه الآلية لأن هذا ضروري جدا".
وقالت ميراف ليشيم، وهي والدة إحدى المحتجزات، إنه لا بد من أن يتذكر الجميع أن هناك محتجزين على قيد الحياة لهم قصة ويعانون ظروفا سيئة جدا ويجب إعادتهم الآن، وقالت دفورا ليشيم، جدة المختطفة نفسها، إنه لا بد من عدم الانتظار.
أما وزير الزراعة آفي ديختر والذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الشاباك سابقا فقال للقناة 11، إن ما حدث مأساة حقيقية ذات حساسية كبيرة، فجميع المحتجزين الذين نجح الجيش في الوصول إليهم كانوا قتلى، وفي هذا الحدث كان من الممكن إنقاذ مخطوفين أحياء، ولكن نتلقاهم مقتولين وبأيدينا.-(وكالات)

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