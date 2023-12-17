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صداع غزة بعد الحرب يؤرق واشنطن

12/17/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - ما يزال ملف مستقبل غزة يؤرق إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن، رغم عدة سيناريوهات وضعتها واشنطن سابقها ومنها، نشر قوة متعددة الجنسيات قد تضم قوات أميركية، أو وضع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة بشكل مؤقت، أو تسليم الادارة بعد هزيمة حماس للسلطة الفلسطينية بعد إخضاعها لعملية إصلاح، الا أن الامر ما يزال دون حل.
يأتي ذلك بعدما أبدى بعض مساعدي بايدن القلق من أنه على الرغم من أن إسرائيل قد تنجح بإلحاق ضرر دائم بحماس، الا أنها لم تضع بعد إستراتيجية للخروج.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رفضه استلام السلطة الفلسطينية للحكم في غزة بعد انتهاء الحرب، إلا أن الإدارة الأميركية تدرس هذا الخيار، في ضوء خشية من مسؤولي البيت الأبيض من عدم تمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تولي قيادة القطاع الفلسطيني المدمر.
فقد كشفت مصادر مطلعة أن تلك القضية هيمنت على المناقشات التي جرت بشكل حثيث في البيت الأبيض خلال الفترة الماضي، إذ أمضى كبار المسؤولين أسابيع عدة في صياغة مقترحات محتملة حول كيفية إدارة غزة، حسب ما نقلت صحيفة التلغراف البريطانية.
وعملوا على وضع خطط قد تكون مقبولة لجميع الأطراف المعنية، آخذين بعين الاعتبار أن أي حزب سيحكم غزة يجب أن يحظى بدعم الفلسطينيين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى فضلا عن الدول العربية.
وفي السياق، أوضح أحد المسؤولين الأميركيين السابقين أنه من المرجح أن تدرس الإدارة الأميركية البدلاء المحتملين عن عباس، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق سلام فياض، فهو هو المفضل لدى بعض المسؤولين الأميركيين لقيادة حكومة جديدة في غزة.
ويبدو أن المناقشات الأميركية بشأن مستقبل غزة بدأت تتقبل فكرة أن تقوم قوة إقليمية واحدة أو عدة قوى بدور الضامن للسلطة الفلسطينية، فقد قال مصدر أمني مطلع إنه يمكن دعوة دولة واحدة أو أكثر للعمل "كوكيل لضمان السلام وتولي مسؤولية" إعادة بناء غزة.
كما تتضمن خطة بايدن لمرحلة ما بعد الحرب، بالإضافة إلى إدارة غزة، عنصرين آخرين: هما إعادة الإعمار والأمن. إذ يأمل البيت الأبيض في الحصول على دعم من المجتمع الدولي والإقليمي لدفع تكاليف إعادة بناء المدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية الحيوية التي دمرت خلال الحرب.
إلا أن مسألة الأمن تبقى إحدى أكثر القضايا استعصاء على الحل على ما يبدو، ففي حين تتردد معظم الدول المجاورة في تقديم قواتها الخاصة لحفظ الأمن في غزة، يستبعد بايدن نشر جنود أميركيين على الأرض.
وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي، تساءل سابقا ما المصلحة في دخول أي قوات عربية، لا سيما أن الفلسطينيين قد ينظرون إليها على أنها جاءت لدعم إسرائيل.
مع ذلك، اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سابقا إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، يضمنها وجود دولي، "سواء قوات حلف شمال الأطلسي، أو قوات الأمم المتحدة، أو قوات عربية أو أميركية".
وبحسب المعلومات، حظي اقتراح السيسي ببعض الاهتمام من قبل البيت الأبيض، حيث أشار أحد كبار المسؤولين إلى أن وضع حماس سيكون عاملا رئيسيا في القرار النهائي.
في المقابل، من غير المرجح أن تحظى فكرة تواجد قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بدعم إسرائيلي، خاصة أن دولة الاحتلال زعمت خلال الفترة الماضية أن المنظمة الدولية منحازة ضدها.
يذكر أن عدة مسؤولين في الكيان كانوا أكدوا مرارا في السابق أنهم لا ينوون البقاء في غزة، لكنهم شددوا في الوقت عينه على أنهم لن يسمحوا لحماس بالاستمرار في الحكم بعد هجوم السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي.
وكانت مسودة سابقة أظهرت أن نقاشات عدة تدور بين دول أوروبية حول من سيحكم غزة وطبيعة هذا الحكم بعد انتهاء الحرب.-(وكالات)

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