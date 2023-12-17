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الاحتلال يبدي قبولا للتفاوض بملف الأسرى

12/17/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - تبدلت نبرة الاحتلال مع تقادم أيام عدوانه ضد قطاع غزة بدون "نصر" يزهو بإحرازه؛ فبات أكثر قبولا لفكرة التفاوض مجددا لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، بعدما كان يدعي بإمكانية استردادهم بالعمل العسكري الميداني.
يأتي ذلك وسط ضغوط داخلية وخارجية تزداد بكثافة لوقف إطلاق النار، على وقع تكبد قوات الاحتلال خسائر كبيرة بين صفوفه.
وللنجاة من هزيمة سياسية أضحت وشيكة؛ يسعى رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، لإمعان التصعيد حد الانفجار في الضفة الغربية التي شيعت أمس خمسة شهداء فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، بالتزامن مع رسم خريطة خروج تبدو أمام الشارع الإسرائيلي الغاضب انتصارا مظفرا، وذلك بعدما اعترى الكيان المحتل الإرهاق والوهن الشديدين من بأس غزة وتهاوي أهدافه تدريجيا، صوب القفز غير المحسوب لبحث "مصير غزة بعد الحرب".
ويعكس تضارب الأنباء الصادرة عن الأوساط السياسية والأمنية في كيان الاحتلال حالة التخبط في مرحلة ما بعد الصدمة، التي تلقفتها ابتداء بعملية 7 تشرين أول (أكتوبر)، فتارة تتحمس للتوصل لاتفاق جديد لتبادل الأسرى، وتارة أخرى ترفض وقف إطلاق النار لما فيه تقوية لحركة "حماس" والمقاومة، فيما يدفع التيار اليميني الأكثر غلوا وتطرفا نحو استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة المتواصلة منذ 73 يوما.
وخلال الأيام الماضية، وردت أكثر من إشارة لافتة من جيش الاحتلال للمستوى السياسي في الكيان، تظهر فشله باستعادة أسراهم أحياء وتكشف عن فداحة الخسائر البشرية المدفوعة لقاء ذلك.
مؤشرات عدة تدل بأن قيادة جيش الاحتلال بدأت تشعر بأن "نتنياهو" يقودهم نحو المجهول، بوضعه أهدافا في غزة تفوق قدراتهم ومنها ضمان استمرار الحرب، في سبيل الحفاظ على مستقبله السياسي.
وبعد زهاء الشهرين؛ تتواصل سلسلة الغارات الجوية والأحزمة النارية بالتزامن مع القصف المدفعي الجوي غير المسبوق على مختلف مناطق قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين.
وما تزال محافظة خان يونس تشهد هجوما احتلاليا دمويا في ظل محاولاته البائسة للتوغل البري الأكثر تقدما واصطدامه بتصدي المقاومة الفلسطينية لعدوانه، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من انتشال العديد من الشهداء وإنقاذ مصابين من تحت ركام منزل عائلة فلسطينية تم تدميره بشكل كامل.
ولم يسلم وسط القطاع وشماله من قصف الاحتلال الجوي الكثيف؛ فارتقى 26 شهيدا باستهداف أبنية سكنية بدير البلح ومنطقة جباليا، فيما أطلقت طائراته الحربية وابل الرصاص بكثافة على شمال مدينة غزة، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.
بينما تشهد الضفة الغربية تصعيدا احتلاليا خطيرا؛ وذلك باستشهاد الشاب الفلسطيني جهاد حاتم عمارنة (23 عاما)، أمس، في مخيم نور شمس شرق طولكرم، التي تعرضت لتدمير كبير للبنية التحتية، ما يرفع حصيلة عدوان الاحتلال إلى خمسة شهداء، وأربع إصابات.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت لاحقا، عن وصول شهيدين للمشفى في طولكرم، وهما: وليد عبد الرازق زهرة (22 عاما)، وأسعد فتحي زهرة (33 عاما)، فيما كان الشابان محمود سامر جابر (22 عاما)، وغيث ياسر شحادة (25 عاما)، قد استشهدا فجر أمس، إثر قصف لمسيرات الاحتلال داخل المخيم، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، وإعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال عرقلت عمل طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى مخيم نور شمس للوصول إلى الإصابات، واختطفت إصابتين من مركبة اسعاف، كما تم استهداف المنازل بالقصف في مخيم نور شمس، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال المسيرة، مواقع في حارة المنشية بالمخيم.
وقد داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرق المدينة، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف في العديد من الأحياء، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم، من الجهة الغربية، ودفعت بتعزيزاتها العسكرية وفرضت قبل انسحابها، حصارا مشددا على مخيم نور شمس، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بكثافة، وجرفت ودمرت العديد من الشوارع.
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم، عن الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة في المحافظة، حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس وغزة وتنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المحافظة.
وارتفعت حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 51 شهيدا، وعدد شهداء الضفة إلى 297 شهيدا.

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