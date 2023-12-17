الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تصدت
الدفاعات الجوية السورية، مساء الأحد، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ
استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ.
وذكر
مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي
نفذ مساء الأحد، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا بعض النقاط في
محيط مدينة دمشق، مشيرا إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان،
وأسقطت عددا منها.
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