الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ مساء الأحد، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مشيرا إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عددا منها.

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