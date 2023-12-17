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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

12/17/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الأحد، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ.


وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ مساء الأحد، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مشيرا إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عددا منها.

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