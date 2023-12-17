Monday, 18 December 2023 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رويترز عن مصادر مصرية: حماس وإسرائيل منفتحتان على هدنة لكن هناك خلافات

12/17/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرية قولها إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.
ووفقا للمصادر، فإن حماس تصر على:
وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وقف الطيران كشرط رئيسي للقبول بالتفاوض.
تراجع قوات الاحتلال لبعض الخطوط على الأرض في القطاع.
حماس تحدد قائمة الأسرى الإسرائيليين ولا يفرض عليها قوائم.


ووافقت إسرائيل على مطالب حماس ولكنها:
تطالب بجدول زمني للإفراج عن الأسرى وقائمة بأسمائهم.
ترفض التراجع إلى بعض الخطوط على الأرض. - الجزيرة

MENAFN17122023000072011014ID1107613222

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث