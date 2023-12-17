Monday, 18 December 2023 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر من 60 شهيدا في قصف للاحتلال على غزة

12/17/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتقى أكثر من 60 شهيدا إثر قصف للاحتلال، مساء الأحد، على غزة.

وأفادت قناة الجزيرة أن 12 شهيدا من عائلتي راضي والشوا استشهدوا بقصف على ساحة الشوا المكتظة بالسكان بحي التفاح في قطاع غزة.


وذكر أن أكثر من 54 شهيدا وصلوا مستشفى الشفاء بعد قصف مناطق الصبرة والشيخ رضوان والرمال.

MENAFN17122023000072011014ID1107613221

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث