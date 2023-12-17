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زلزال يضرب مدينة إسطنبول التركية

12/17/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام في تركيا بوقوع هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضربت فجر اليوم الاثنين مدينة إسطنبول.


وأضافت أن مركز الزلزال في منطقة يالوڤا شرقي إسطنبول. وكالات


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