زلزال يضرب مدينة إسطنبول التركية

زلزال يضرب مدينة إسطنبول التركية
التاريخ
12/17/2023 11:20:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام في تركيا بوقوع هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضربت فجر اليوم الاثنين مدينة إسطنبول.
وأضافت أن مركز الزلزال في منطقة يالوڤا شرقي إسطنبول. وكالات
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