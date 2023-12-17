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عدوان جوي جديد تتعرض له سوريا

12/17/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت السلطات السورية إصابة عسكريين اثنين بجروح جراء "عدوان إسرائيلي" على مناطق عدة في ريف دمشق، مساء الأحد، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية، إنه في "حوالي الساعة 22.05 مساء الأمس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددًا منها".

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أدى إلى "إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية". وكالات

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