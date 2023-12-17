عدوان جوي جديد تتعرض له سوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت السلطات السورية إصابة عسكريين اثنين بجروح جراء "عدوان إسرائيلي" على مناطق عدة في ريف دمشق، مساء الأحد، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية، إنه في "حوالي الساعة 22.05 مساء الأمس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددًا منها".
وأشار المصدر إلى أن الهجوم أدى إلى "إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية". وكالات
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