‏مصنع للاغتيالات الجماعية: داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يوفال أبراهام‏* - (مجلة 972+) 2023/11/30

مكنت الغارات الجوية المرخَّصة على أهداف غير عسكرية، واستخدام نظام للذكاء الاصطناعي، الجيش الإسرائيلي من تنفيذ حربه الأكثر دموية على غزة، وفقًا لما كشفه تحقيق أجري بجهد مشترك من "مجلة 972+" وموقع "لوكال كول" Local Call الإسرائيليين.‏

* * *

قال مصدر استخباراتي كان قد شارك في تنفيذ ضربات سابقة ضد "أهداف القوة" في غزة: "إنهم لن يضربوا أبدًا مبنى شاهقًا ليس فيه شيء يمكننا تعريفه على أنه هدف عسكري. سيكون هناك دائمًا طابق في الأبراج العالية (مرتبط بحماس). ولكن في الجزء الأكبر، عندما يتعلق الأمر بأهداف القوة، من الواضح أن الهدف لا تكون له قيمة عسكرية تبرر شن هجوم من شأنه أن يُسقِط مبنى فارغًا بأكمله في وسط المدينة، بمساعدة ست طائرات وقنابل تزن عدة أطنان".‏

في الواقع، وفقًا لمصادر شاركت في تحديد "أهداف القوة" في الحروب السابقة، فإنه على الرغم من أن ملف الهدف يحتوي عادة على نوع من الارتباط المزعوم بـ"حماس" أو غيرها من الجماعات المسلحة، فإن ضرب الهدف يعمل في المقام الأول كـ"وسيلة تسمح بإلحاق الضرر بالمجتمع المدني". وكانت المصادر تفهم، بعضها صراحة وبعضها ضمنيًا، أن الضرر الذي يتم إلحاقه بالمدنيين هو الغرض الحقيقي من تنفيذ هذه الهجمات.‏

‏في أيار (مايو) 2021، على سبيل المثال، تعرضت إسرائيل لانتقادات شديدة لقصفها "‏‏برج الجلاء"‏‏، الذي ‏‏يضم‏‏ مكاتب لوسائل إعلام دولية بارزة مثل "الجزيرة" و"أسوشيتد برس" و"وكالة فرانس برس". وادعى الجيش أن المبنى كان هدفًا عسكريا لـ"حماس". وأخبرت المصادر "مجلة 972+" و"لوكال كول" أنه كان في الواقع "هدف قوة".‏

وقال أحد المصادر: "التصور هو أن القصف يضر بـ'حماس' حقا عندما يهدف المباني الشاهقة، لأنه يخلق رد فعل شعبيا في قطاع غزة ويخيف السكان". وأضاف المصدر: "لقد أرادوا خلق شعور عند مواطني غزة بأن 'حماس' لا تسيطر على الوضع. في بعض الأحيان أطاحوا بالمباني وأحيانًا بالخدمات البريدية والمباني الحكومية".‏

‏على الرغم من أن مهاجمة الجيش الإسرائيلي أكثر من 1.000 "هدف قوة" في خمسة أيام هي أمر غير المسبوق، إلا أن فكرة التسبب في دمار شامل للمناطق المدنية لخدمة أغراض استراتيجية هي فكرة مكتسبة من خبرة العمليات العسكرية السابقة في غزة، والتي شحذتها ما تسمى بـ"‏‏عقيدة الضاحية‏‏" من حرب لبنان الثانية في العام 2006.‏

‏ووفقًا لهذه العقيدة -التي كان قد طورها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي إيزنكوت، الذي هو الآن عضو في الكنيست وجزء من حكومة الحرب الحالية- فإنه في حرب تخاضُ ضد جماعات حرب عصابات مثل "حماس" أو "حزب الله"، يجب على إسرائيل استخدام القوة غير المتناسبة والساحقة أثناء استهداف البنية التحتية المدنية والحكومية، من أجل تأسيس الردع وإجبار السكان المدنيين على الضغط على هذه الجماعات لإنهاء هجماتها. ويبدو أن مفهوم "أهداف القوة" قد انبثق من هذا المنطق نفسه.‏

‏كانت المرة الأولى التي حدد فيها الجيش الإسرائيلي علنًا "أهداف قوة" في غزة قد جاءت في نهاية عملية "الجرف الصامد" في العام 2014. وقد قصف الجيش في تلك الحملة ‏‏أربعة‏‏ مبان‏‏ خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الحرب -ثلاثة مبان سكنية متعددة الطوابق في مدينة غزة؛ ومبنى شاهق في رفح. ‏‏وأوضحت‏‏ المؤسسة الأمنية في ‏‏ ذلك الوقت أن الهجمات كانت تهدف إلى إيصال رسالة إلى الفلسطينيين في غزة تفيد بأنه "لم يعد هناك شيء محصن"، ولوضع ضغط على "حماس" للموافقة على وقف إطلاق النار. وجاء‏‏ في ‏‏تقرير‏‏ لـ"منظمة العفو ‏‏ الدولية" صدر في أواخر العام 2014: "تظهر الأدلة التي جمعناها أن التدمير الهائل (للمباني) تم تنفيذه عمدًا، ومن دون أي مبرر عسكري".‏

‏وفي تصعيد عنيف آخر بدأ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، هاجم الجيش مرة أخرى "أهداف قوة". وفي ذلك الوقت، قصفت إسرائيل المباني الشاهقة، ومراكز التسوق، ومبنى "قناة الأقصى" التلفزيونية التابعة لـ"حماس". وقال أحد ضباط القوات الجوية في تصريح في ذلك الوقت: "مهاجمة أهداف القوة تُحدِث تأثيرًا كبيرًا جدًا على الجانب الآخر، وقد فعلنا ذلك من دون قتل أي شخص وتأكدنا من إخلاء المبنى والمناطق المحيطة به".‏

أظهرت العمليات السابقة أيضًا كيف أن ضرب هذه الأهداف لا يهدف فقط إلى الإضرار بالروح المعنوية للفلسطينيين، ولكن أيضًا إلى رفع الروح المعنوية داخل إسرائيل. وكشفت صحيفة "هآرتس" أنه خلال عملية "حارس الأسوار" التي شُنت في العام 2021، نفذت وحدة الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي عملية ‏‏نفسية ضد المواطنين الإسرائيليين‏‏ هدفت إلى زيادة الوعي بعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة والأضرار التي ألحقتها بالفلسطينيين. وقام الجنود، الذين استخدموا حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لإخفاء أصل الحملة، بتحميل صور ومقاطع فيديو من ضربات الجيش في غزة على "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" من أجل إظهار براعة الجيش للجمهور الإسرائيلي.‏

‏‏وخلال هجوم العام 2021، ضربت إسرائيل تسعة أهداف تم تحديدها على أنها "أهداف قوة" -وكلها أبراج شاهقة. وقال مصدر أمني لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول": "كان الهدف هو جعل المباني الشاهقة تنهار من أجل الضغط على حماس، وأيضًا حتى يرى الجمهور (الإسرائيلي) صورة النصر".

‏ومع ذلك، كما تابع المصدر: "لم ينجح ذلك. بصفتي شخصا يتابع 'حماس'، فإنني سمعت مباشرة ورأيت مدى عدم اهتمامهم بالمدنيين والمباني التي تم هدمها. في بعض الأحيان وجد الجيش شيئًا ما في مبنى شاهق مرتبط بـ'حماس'، ولكن كان من الممكن أيضًا ضرب هذا الهدف المحدد بأسلحة أكثر دقة. خلاصة القول هي أنهم كانوا يهدمون برجًا من أجل هدم برج فقط".‏

‏"كان الجميع يبحثون عن أطفالهم في هذه الأكوام"‏

‏لم تشهد الحرب الحالية مهاجمة إسرائيل لعدد غير مسبوق من "أهداف القوة" فحسب، بل شهدت أيضًا تخلي الجيش عن السياسات السابقة التي كانت تهدف إلى تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين. وفي حين كان الإجراء الرسمي للجيش في السابق هو أنه لا يمكن مهاجمة "أهداف قوة" إلا بعد إخلاء جميع المدنيين منها، تشير شهادات السكان الفلسطينيين في غزة إلى أنه منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، هاجمت إسرائيل المباني الشاهقة التي ما يزال سكانها بداخلها، أو من دون اتخاذ أي خطوات مهمة لإخلائها، مما أدى إلى مقتل الكثير من المدنيين.‏

‏وكثيرًا ما تسفر هذه الهجمات عن مقتل أسر بأكملها، كما حدث في الهجمات السابقة؛ ووفقًا ‏‏لتحقيق‏‏ أجرته "وكالة أسوشيتد برس" بعد حرب العام 2014، فإن حوالي 89 في المائة من القتلى في القصف الجوي لمنازل العائلات كانوا من السكان المدنيين العزل، ومعظمهم من الأطفال والنساء.‏

في الحرب الحالية، أكد تيشلر، رئيس أركان القوات الجوية، حدوث تحول في السياسة، وقال للصحفيين إن سياسة "طرق الأسطح" التي كان ينتهجها الجيش -حيث يقوم بتوجيه ضربة أولية صغيرة على سطح مبنى لتحذير السكان من أنه على وشك أن يتعرض للقصف- لم تعد قيد الاستخدام "حيث يوجد عدو". وقال تيشلر إن طرق السطح هو "مصطلح وثيق الصلة بجولات (قتال) وليس بحرب".‏

وقالت المصادر التي عملت سابقًا على "أهداف قوة" إن الاستراتيجية المتطرفة للحرب الحالية يمكن أن تكون تطورًا خطيرًا، موضحة أن مهاجمة "أهداف القوة" كانت تهدف في الأصل إلى إحداث "صدمة" في غزة، ولكن ليس بالضرورة إلى قتل أعداد كبيرة من المدنيين. وقال مصدر لديه معرفة عميقة بالتكتيك: "تم تصميم الأهداف على افتراض أنه سيتم إخلاء الأبراج من الناس، لذلك عندما كنا نعمل على (تجميع الأهداف)، لم يكن هناك أي قلق على الإطلاق بشأن عدد المدنيين الذين سيتعرضون للأذى. كان الافتراض أن الرقم سيكون دائمًا صفرًا".‏

‏وأضاف المصدر: "هذا يعني أنه سيكون هناك إخلاء كامل (للمباني المستهدفة)، الأمر الذي يستغرق ساعتين إلى ثلاث ساعات تتم خلالها دعوة السكان (عبر الهاتف للإخلاء)، وإطلاق صواريخ تحذيرية، كما نتحقق من لقطات الطائرات من دون طيار من أن الناس يغادرون المباني الشاهقة حقًا".‏

‏ومع ذلك، تشير الأدلة القادمة من غزة الآن إلى أن بعض المباني الشاهقة -التي نفترض أنها كانت "أهداف قوة"- قد أُسقطت من دون سابق إنذار. وقد حددت "مجلة 972+" و"لوكال كول" حالتين على الأقل خلال الحرب الحالية تم فيهما قصف مبانٍ سكنية شاهقة بأكملها وإسقاطها من دون سابق إنذار، وحالة واحدة، وفقًا للأدلة، تم فيها إسقاط مبنى شاهق على المدنيين الذين كانوا بداخله.‏

‏وفي 10 تشرين الأول (أكتوبر)، قصفت إسرائيل "مبنى بابل" في غزة، وفقًا ‏‏لشهادة‏‏ بلال أبو حصيرة، الذي أخرج الجثث من تحت الأنقاض في تلك الليلة. وقُتل عشرة أشخاص في الهجوم على المبنى، بينهم ثلاثة صحفيين.‏

‏وفي 25 تشرين الأول (أكتوبر)، قُصف "مبنى التاج" السكني المكون من 12 طابقًا في مدينة غزة وسُوي بالأرض، مما أسفر عن مقتل العائلات التي تعيش داخله من دون سابق إنذار. وتم دفن حوالي 120 شخصًا تحت أنقاض شققهم، وفقًا لشهادات السكان. وكتب يوسف عمار شرف، أحد سكان "التاج"‏‏، ‏على موقع "إكس"، ‏‏أن 37 من أفراد عائلته الذين كانوا يعيشون في المبنى قتلوا في الهجوم: "أبي وأمي العزيزان، وزوجتي الحبيبة، وأبنائي، ومعظم إخوتي وعائلاتهم". وذكر السكان أنه تم إلقاء الكثير من القنابل على المبنى، مما ألحق أضرارًا ودمر شققًا في المباني المجاورة أيضًا.‏

‏وبعد ستة أيام، في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، ‏‏تم قصف‏‏ "مبنى المهندسين" السكني المكون من ثمانية طوابق من‏‏ دون سابق إنذار. وبحسب ما ورد، تم انتشال ما بين 30 و45 جثة من تحت الأنقاض في اليوم الأول. وتم العثور على طفل واحد على قيد الحياة، من دون والديه. ‏‏وقدر‏‏ ‏‏الصحفيون‏‏ أن أكثر من 150 شخصًا قتلوا في الهجوم، حيث ظل الكثيرون مدفونين تحت الأنقاض.‏

وكان المبنى يقع في مخيم النصيرات للاجئين، جنوب وادي غزة -في "المنطقة الآمنة" المفترضة التي وجهت إليها إسرائيل الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم في شمال ووسط غزة- وبالتالي كان بمثابة مأوى مؤقت للنازحين، وفقًا ‏‏للشهادات‏‏.‏

‏‏ووفقًا ‏‏لتحقيق‏‏ أجرته "منظمة العفو الدولية"، قصفت إسرائيل في 9 تشرين الأول (أكتوبر) ما لا يقل عن ثلاثة مبان متعددة الطوابق، فضلاً عن سوق مفتوح للسلع المستعملة في شارع مزدحم في مخيم جباليا للاجئين، مما أسفر عن مقتل 69 شخصا على الأقل. وقال والد طفل قُتل في القصف: "كانت الجثث محترقة... لم أكن أريد أن أنظر، كنت خائفًا من النظر إلى وجه عماد. كانت الجثث متناثرة على الأرض. وكان الجميع يبحثون عن أطفالهم في هذه الأكوام. تعرفتُ على ابني فقط من سرواله. أردتُ دفنه على الفور، فحملت ابني وأخرجته".‏

و‏وفقًا لتحقيق "منظمة العفو الدولية"، قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم على منطقة السوق كان يستهدف مسجدًا "حيث كان هناك نشطاء من حماس"، كما قال. ومع ذلك، وفقًا للتحقيق نفسه، لا تُظهر صور الأقمار الصناعية مسجدًا في المنطقة المجاورة.‏

ولم يردّ الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على استفسارات "مجلة 972+" و"لوكال كول" حول هجمات محددة، لكنه ذكر بشكل عام أن "الجيش الإسرائيلي قدم تحذيرات قبل الهجمات بطرق مختلفة وعندما سمحت الظروف بذلك، وقام أيضًا بإيصال تحذيرات فردية من خلال المكالمات الهاتفية إلى الأشخاص الذين كانوا في الأهداف أو بالقرب منها (كانت هناك أكثر من 25.000 محادثة مباشرة خلال الحرب، إلى جانب ملايين المحادثات المسجلة والرسائل النصية والمنشورات التي تم إسقاطها من الجو لتحذير السكان). بشكل العام، يعمل الجيش الإسرائيلي على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين كجزء من الهجمات قدر الإمكان، على الرغم من التحدي المتمثل في محاربة منظمة إرهابية تستخدم مواطني غزة كدروع بشرية".‏

‏"أنتجت الآلة 100 هدف في يوم واحد"‏

‏وفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بحلول 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، خلال الأيام الخمسة والثلاثين الأولى من القتال، هاجمت إسرائيل ما مجموعه 15.000 هدف في غزة. واستنادًا إلى مصادر متعددة، يعد هذا الرقم مرتفعًا جدًا مقارنة بالعمليات الرئيسية الأربع السابقة في القطاع. خلال عملية "حارس الأسوار" في العام 2021، هاجمت إسرائيل 1.500 هدف في 11 يومًا. وفي عملية "الجرف الصامد" في العام 2014، التي استمرت 51 يومًا، ضربت إسرائيل ما بين 5.266 و6.231 هدفًا. وخلال حملة "عمود السحاب" في العام 2012، تعرض حوالي 1.500 هدف للهجوم على مدى ثمانية أيام. وفي عملية "الرصاص المصبوب" في العام 2008، ضربت إسرائيل 3.400 هدف في 22 يومًا.‏

‏كما أخبرت مصادر استخباراتية شاركت في العمليات السابقة "مجلة 972+" و"لوكال كول" بأنه لمدة 10 أيام في العام 2021، وثلاثة أسابيع في العام 2014، أدى معدل هجوم يتراوح بين 100 و200 هدف يوميًا إلى وضع لم يتبق فيه لدى سلاح الجو الإسرائيلي أي أهداف ذات قيمة عسكرية لقصفها. فلماذا إذن، بعد ما يقرب من شهرين، لم ينفَد الجيش الإسرائيلي بعد من الأهداف في الحرب الحالية؟‏

ربما تكمن الإجابة‏‏ في ‏‏بيان‏‏ صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 2 تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث يتم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي "حبسورا"، الذي يقول المتحدث إنه "يتيح استخدام الأدوات الآلية لإنتاج أهداف بوتيرة سريعة، ويعمل من خلال تحسين المواد الاستخباراتية الدقيقة وعالية الجودة وفقًا للاحتياجات (العملياتية)". ‏

ونُقل عن مسؤول استخباراتي كبير قوله إنه بفضل "حبسورا"، يتم إنشاء أهداف لضربات دقيقة "مع التسبب في أضرار كبيرة للعدو والحد الأدنى من الضرر لغير المقاتلين. إن نشطاء 'حماس' ليسوا محصنين -بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه".‏

ووفقًا لمصادر استخباراتية، فإن "حبسورا" يُصدِر، من بين أمور أخرى، توصيات تلقائية لمهاجمة المساكن الخاصة التي يعيش فيها أشخاص يشتبه في أنهم من "حماس" أو "الجهاد الإسلامي". وعندئذٍ تقوم إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واسعة النطاق من خلال القصف العنيف لهذه المنازل السكنية.‏

‏وأوضح أحد المصادر أن "حبسورا" يعالج كميات هائلة من البيانات التي "لم يكُن عشرات الآلاف من ضباط المخابرات يتمكنون من معالجتها"، ويوصي البرنامج بقصف المواقع في الوقت الفعلي. ولأن معظم كبار مسؤولي "حماس" يتوجهون إلى الأنفاق تحت الأرض مع بدء أي عملية عسكرية، كما تقول المصادر، فإن استخدام نظام مثل "حبسورا" يجعل من الممكن تحديد مواقع منازل نشطاء صغار الرتبة نسبيًّا ومهاجمتها.‏

وأوضح ضابط مخابرات سابق أن نظام "حبسورا" يمكِّن الجيش من إدارة "مصنع للاغتيالات الجماعية"، حيث "ينصب التركيز على الكمية وليس على النوعية". وستقوم عين بشرية "باستعراض الأهداف قبل كل هجوم، لكنها لا تحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت عليها". وبما أن إسرائيل تقدِّر أن هناك ما يقرب من 30.000 من أعضاء "حماس" في غزة، وجميعهم مؤشَّرٌ عليهم بالموت، فإن عدد الأهداف المحتملة هائل.‏

‏في العام 2019، أنشأ الجيش الإسرائيلي مركزًا جديدًا يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع توليد الأهداف. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أفيف كوخافي، في مقابلة معمقة‏‏ مع موقع "واي-نت" Ynet في وقت سابق من هذا العام: ‏"'الشعبة الإدارية للأهداف' هي وحدة تضم مئات الضباط والجنود، وتستند إلى قدرات الذكاء الاصطناعي".

وتابع كوخافي: "هذه آلة تعالج، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، الكثير من البيانات بشكل أفضل وأسرع من أي إنسان، وتقوم بترجمتها إلى أهداف للهجوم. وكانت النتيجة أن هذه الآلة ولَّدت في عملية 'حارس الأسوار' في العام 2021، منذ اللحظة التي فيها تنشيطها، 100 هدف جديد كل يوم. كما ترى، في الماضي كانت هناك أوقات في غزة عندما كنا ننشئ 50 هدفًا في السنة. وهنا أنتجت الآلة 100 هدف في يوم واحد".‏

‏وقال أحد المصادر، والذي عمل في القسم الإداري الجديد للأهداف لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول": "نحن نُعِدُّ الأهداف بشكل أوتوماتيكي ونعمل وفقًا لقائمة مرجعية. إنه حقا مثل مصنع. نحن نعمل بسرعة وليس هناك وقت للغوص عميقًا في تحلي الهدف. والفكرة هي أنه يتم الحكم علينا وفقًا لعدد الأهداف التي ننجح في توليدها".‏

‏وقال مسؤول ‏‏عسكري كبير مسؤول عن بنك الأهداف ‏‏لصحيفة‏‏ "جيروزالم بوست"، في وقت سابق من هذا العام، إنه بفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها الجيش، أصبح بإمكان الجيش لأول مرة أن يولِّدَ أهدافا جديدة بمعدل أسرع من الهجمات التي يشنها. وقال مصدر آخر إن الدافع إلى توليد أعداد كبيرة من الأهداف أوتوماتيكيًا هو تطبيق "عقيدة الضاحية".‏

وهكذا سهلت الأنظمة الآلية مثل "حبسورا" إلى حد كبير عمل ضباط المخابرات الإسرائيلية في اتخاذ القرارات أثناء العمليات العسكرية، بما في ذلك حساب الخسائر المحتملة. وأكدت خمسة مصادر مختلفة أن عدد المدنيين الذين قد يقتلون في هجمات على مساكن خاصة يكون معروفًا مسبقًا للمخابرات الإسرائيلية، ويظهَر بوضوح في ملف الهدف تحت فئة "الأضرار الجانبية".

‏ووفقًا لهذه المصادر، فإن هناك درجات من "الأضرار الجانبية"، والتي بموجبها يحدد الجيش ما إذا كان من الممكن مهاجمة هدف داخل مسكن خاص. وقال أحد هذه المصادر: "عندما يصبح التوجيه العام 'الأضرار الجانبية 5'، فهذا يعني أننا مخولون بضرب جميع الأهداف التي ستقتل خمسة مدنيين أو أقل -أي أنه يمكننا أن نعمل على جميع ملفات الأهداف التي هي خمسة أفراد أو أقل".‏ (يُتبع)



*يوفال أبراهام Yuval Abraham: مخرج أفلام وناشط إسرائيلي مقيم في القدس، من مواليد العام 1995. أمضى سنوات في الكتابة عن الاحتلال الإسرائيلي، معظمه باللغة العبرية. وهو صحفي مستقل يتمتع بخبرة في العمل في أطر تعليمية ومدارس إسرائيلية فلسطينية ثنائية اللغة. درَس اللغة العربية بشكل مكثف ويقوم الآن بتدريسها لمتحدثين آخرين بالعبرية، إيمانًا منه بالكفاح المشترك من أجل العدالة والمجتمع المشترك في إسرائيل وفلسطين.‏



*نشر هذا المقال تحت عنوان: 'A mass assassination factory': Inside Israel's calculated bombing of Gaza

فلسطينيون يسيرون بجوار أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في خانيونس، جنوب قطاع غزة، 28 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)‏









أنقاض مسجد الأمين محمد الذي دمرته غارة جوية إسرائيلية في 20 تشرين الأول (أكتوبر)، مخيم خانيونس للاجئين، جنوب قطاع غزة، 2023 - (المصدر)‏



