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قوة عسكرية تضم دولا عربية لمنع هجمات البحر الأحمر

12/17/2023 11:20:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن اقتراب إعلان واشنطن لإطلاق قوة بحرية موسعة تضم دولا عربية لمكافحة هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر.

وقالت الغارديان إن وزير الدفاع الأمريكي سيعلن عن القوة البحرية الموسعة خلال زيارته للشرق الأوسط وأن الولايات المتحدة كانت تسعى إلى إقناع الصين بالانضمام إلى قوة الحماية البحرية الموسعة.

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