قوة عسكرية تضم دولا عربية لمنع هجمات البحر الأحمر

قوة عسكرية تضم دولا عربية لمنع هجمات البحر الأحمر
التاريخ
12/17/2023 11:20:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن اقتراب إعلان واشنطن لإطلاق قوة بحرية موسعة تضم دولا عربية لمكافحة هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر.
وقالت الغارديان إن وزير الدفاع الأمريكي سيعلن عن القوة البحرية الموسعة خلال زيارته للشرق الأوسط وأن الولايات المتحدة كانت تسعى إلى إقناع الصين بالانضمام إلى قوة الحماية البحرية الموسعة.
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