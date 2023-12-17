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بوتين: لا مصلحة لنا في الصراع مع الناتو

12/17/2023 11:20:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ليـست لديها أي اهتمامات جيوسياسية أو اقتصادية أو عسكرية للدخول في صراع ضد الناتو.


ووصف بوتين تصريحات الرئيس الأمريكي /جو بايدن/ بأن روسيا قد تهاجم الناتو بالهراء.. وقال بوتين إن الغرب سعى في تدمير روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتــي.


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