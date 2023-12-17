بوتين: لا مصلحة لنا في الصراع مع الناتو
التاريخ
12/17/2023 11:20:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ليـست لديها أي اهتمامات جيوسياسية أو اقتصادية أو عسكرية للدخول في صراع ضد الناتو.
ووصف بوتين تصريحات الرئيس الأمريكي /جو بايدن/ بأن روسيا قد تهاجم الناتو بالهراء.. وقال بوتين إن الغرب سعى في تدمير روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتــي.
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