توقيف نائب أوكراني فجر 3 قنابل يدوية خلال اجتماع

MENAFN - Alghad Newspaper) اختارت محكمة حي أوجغورود بمقاطعة زاكارباتيا إجراء وقائيا بحق النائب المحلي سيرغي باترين، والمتهم بتفجير ثلاث قنابل يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية كيريتسكوفسكي في المقاطعة وتمثل الإجراء القضائي باحتجازه في قاعة المحكمة.

وجاء في بيان المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اعتقال النائب الأوكراني البالغ من العمر 54 عاما لا يتيح له إخلاء السبيل في حال دفع الكفالة.



كما أوضحت المحكمة أيضا أن الجاني لم يشرع نفسه ولا حتى المدافعون عنه في الاحتجاج على التماس المدعي العام الذي يطالب بالقبض على النائب.



وفي وقت سابق، وردت معلومات عن وفاة أحد ضحايا انفجار قنبلة يدوية في مجلس القرية. وكالات







