توقيف نائب أوكراني فجر 3 قنابل يدوية خلال اجتماع

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اختارت محكمة حي أوجغورود بمقاطعة زاكارباتيا إجراء وقائيا بحق النائب المحلي سيرغي باترين، والمتهم بتفجير ثلاث قنابل يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية كيريتسكوفسكي في المقاطعة وتمثل الإجراء القضائي باحتجازه في قاعة المحكمة.
وجاء في بيان المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اعتقال النائب الأوكراني البالغ من العمر 54 عاما لا يتيح له إخلاء السبيل في حال دفع الكفالة.
كما أوضحت المحكمة أيضا أن الجاني لم يشرع نفسه ولا حتى المدافعون عنه في الاحتجاج على التماس المدعي العام الذي يطالب بالقبض على النائب.
وفي وقت سابق، وردت معلومات عن وفاة أحد ضحايا انفجار قنبلة يدوية في مجلس القرية. وكالات
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