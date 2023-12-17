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الأردن وفلسطين وتذاكي إيران

12/17/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيران دولة قدمت نفسها للعالم العربي وشعوب العرب والمسلمين على أنها دولة مشروع إسلامي "واستعملت" فلسطين والقدس وحتى لباس رجال الدين الذين يحكمونها لتقول إنها تملك مشروعا يخدم الدين.
نحن في الأردن من أكثر الذين تعاملوا مع إيران بجوهرها وليس بادعاءاتها، ورحم الله الحسين حين قال في افتتاح قمة عمان العربية الطارئة في نهاية الثمانينيات وكان قوله العنوان الرئيس في صحيفة القبس الكويتية انذاك" قم ستحكم العالم العربي إذا استمرت فرقتنا، ولم يكن قول الحسين نبوءة بل حكمة وقراءة عميقة لطبيعة الفرس حتى في زمن الشاه.
آخر أكاذيب إيران مع الأردن قصة ميليشيات المخدرات التي تحاول اختراق أمن الأردن، وكلما تحدث الأردن مع إيران مارسوا التذاكي بانهم ليسوا مسؤولين عما يجري بما في ذلك آخر محاولات الاستهداف المتتالية.
والأمر ليس خاصا بالأردن فقد تبرأت إيران من العملية العسكرية التي قامت بها حماس في السابع من أكتوبر ومثلها فعل مخلبها الطائفي وحامل مشروعها الفارسي الذي أعلنت قيادته انها لم تعلم عن عملية حماس الا بعد وقوعها. وكذلك الأمر مع ممارسات الحوثيين تجاه السفن، وأيضا استهداف قواعد عسكرية أميركية في العراق وسورية، كل هذا تعلن إيران أنها ليست مسؤولة عنه وتتبرأ ممن يفعلونه معتقدة أنها ذكية إلى درجة إقناع كل الأطراف أنها بريئة والهدف أن لا تدفع ثمنا مع انها في حالة تفاهم مع الأميركان على كل ما يجري.
نحن في الأردن نعلم جيدا عقدة النقص لدى إيران التي تجعلها تمارس الأذى بكل أشكاله تجاه الأردن وهي فشلها في تشكيل مخلب أو تنظيم أو اتباع لها في الأردن تستخدمهم مثلما هو الحال في العراق ولبنان واليمن وسورية ودول آخرى وقد عملت كثيرا لتحقيق هذا وحاولت النفاذ من خلال ما يسمى سياحة مقامات الصحابة في الكرك وهي سياحة يديرها الحرس الثوري كما نرى آثارها في سورية والعراق.
إيران ستبقى تحاول العبث بأمن الأردن وهي بهذا تضع نفسها في خانة أعداء الأردن المباشرين، وبعد سقوط أكذوبة نصرة فلسطين والتصعيد السياسي في فترة العدوان على غزة فإن مسلسل أكاذيب إيران والاعيبها حتى وان استمر فقد أصبح مكشوفا، وفيما يخصنا في الأردن فانها تختبئ خلف تجارة المخدرات لتحاول العبث بأمن الأردن مستغلة ضعف الدولة السورية وتواطؤ بعض مؤسساتها مع ميليشيات إيران.
في عقود مضت لم يكن البعض يصدق أن إيران غايتها انشاء مشروع نفوذ فارسي وانها تستعمل قضية فلسطين والشيعة العرب الذين يؤمنون بولاية الفقيه والذين يعلم من اضطر منهم للعيش في إيران كيف تتم معاملتهم هناك.
أكاذيب والاعيب إيران مكشوفة ويزداد وضوحها كل يوم والعدوان على غزة كشف أكذوبة نصرة فلسطين وما كان في العراق وسورية واليمن ولبنان جزء من القصة، وما تحاول فعله مع الأردن لن يجد الا الحزم من الدولة الأردنية التي تعلم حقيقة الدولة الفارسية ومشروعها في الإقليم.

MENAFN17122023000072011014ID1107613211

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