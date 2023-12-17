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الاتفاق على نقاط الاختلاف!

12/17/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

معظم المحللين لا يقيمون وزنا للخلافات الظاهرة على السطح بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية بشأن عمليات الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة واقتحاماته الدموية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وذلك نظرا لطبيعة العلاقة القائمة بين أميركا وإسرائيل، والدعم الهائل الذي تحظى به إسرائيل الآن وفي كل حين.
لكن هذه الخلافات في حد ذاتها ومهما بلغ حجمها تطور لا يمكن التقليل من شأنه إذا أخذنا في الاعتبار المأزق الذي وضعت إدارة الرئيس بايدن نفسها فيه حين أطلقت يد إسرائيل لترتكب حرب الإبادة الشنيعة على مرأى ومسمع العالم كله، وأصبحت رغما عنها مسؤولة عن البعد الأخلاقي مثلما فهم الرئيس بايدن تلك الحقيقة ولو متأخرا بعض الشيء، خاصة بعدما أفشل قرارات مجلس الأمن الدولي مرتين لفرض الهدن الإنسانية، أو الوقف الفوري لتلك الحرب!
قد لا يكون تعبير البعد الأخلاقي دقيقا لوصف أحد الدوافع لذلك الخلاف بين الجانبين، ولكن الإدارة الأميركية لا تستطيع أن تسقط من حساباتها بعض العناصر المرتبطة بصورتها ومصالحها الدولية، وهي تدرك حجم الغضب في العالم الإسلامي بشكل خاص، والعالم كله بصفة عامة، بينما تتقدم قوى أخرى مثل الصين إلى الصدارة الدولية، وتمد نفوذها الاقتصادي من خلال المشروعات الكبرى من دون حضور عسكري أو ضغوط من أي نوع، وغير ذلك كثير من العناصر الضاغطة على مستوى الداخل الأميركي، سواء ما يتعلق بحظوظ الرئيس بايدن بولاية ثانية، أو كلفة الدعم المالي والعسكري لحرب إسرائيلية تستهدف المدنيين والبنى التحتية والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وكل ما هو محرم في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية !
في هذه المرحلة تسعى الإدارة الأميركية إلى الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تحديد نقاط الخلاف بينهما بشأن كيفية مواصلة تلك الحرب، آخذة في الاعتبار الحقائق على الأرض والتي يصفها مستشارون في البيت الأبيض، وفي البنتاغون بأنها ليست في صالح أي من الجانبين، وهم بالطبع يرقبون حجم الضربات التي تتلقاها قوات الاحتلال الإسرائيلي على يد المقاومة الفلسطينية، واحتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية، وفي البحر الأحمر، فضلا عن الخلافات الحادة داخل المجتمعين السياسي والعسكري في إسرائيل، والأثر الفادح على الاقتصاد الإسرائيلي، وبعضهم يرى أنه قد حان الوقت لإنقاذ إسرائيل من نفسها !
الحديث عن ما بعد غزة، لا ينسجم عمليا مع هذا السياق، ليس من حيث أنه سابق لأوانه وحسب بل لأن الإدارة الأميركية تعرف أكثر من غيرها أن إسرائيل لم تخرج، وربما لن تخرج أبدا من عقدة السابع من أكتوبر التي حطمت الطموحات الكبيرة التي كان يتحدث عنها رئيس الورزاء نتنياهو ويتفاخر بها قبل ذلك اليوم بشأن يد إسرائيل العليا في منطقة الشرق الأوسط، وأن فكرة المستقبل ليست واردة في ذهنه الآن، فالنظام السياسي المرتبك في إسرائيل يدير شؤونه يوما بيوم، وأزمته تتفاقم ميدانيا، وفي الحكومة ومجلس الحرب وغرف العمليات، وفي الشارع أيضا حيث تشكل قضية (الرهائن) وردود أفعال ذويهم واحدة من المشكلات الضاغطة عليه ليل نهار.
من الضروري أن نتذكر دائما أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قد رسم هذه الصورة سلفا أمام جميع قادة العالم الذين التقى بهم، وأنه حذر من أن كل دعم لإسرائيل في طغيانها سينعكس سلبا على الجميع، وأن الشرعية الدولية، وربما النظام العالمي كله سيواجه مخاطر حقيقية إذا قبل بفرضية وجود دولة بإمكانها كسر جميع القواعد الأخلاقية والإنسانية والقانونية دون حساب، وأن السلام والأمن الإقليمي والدولي مهددان بعنجهية القوة، وغياب العقل والإرادة والضمير.
موقف الأردن واضح كل الوضوح من هذه التطورات الخطيرة، وكل ما يحدث هو من ضمن توقعاته، ومن بينها أن الإدارة الأميركية لا بد أن تعيد صياغة موقفها، وأن عليها أن توقف هذه الحرب بدل أن تتحمل مسؤولياتها وتبعاتها وآثامها!

MENAFN17122023000072011014ID1107613210

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