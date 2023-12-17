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الكويت وفلسطين

12/17/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

رحل أمير الكويت، الشيخ نواف الجابر الصباح، ونودي بالشيخ مشعل الجابر الصباح ولي العهد أميرا للبلاد بشكل دستوري سلس، في ظل ظروف عصيبة يمر بها العالم العربي منذ العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، والضفة الغربية.
تستمر مسيرة دولة الكويت منذ الاستقلال عام 1962، وحتى اليوم في تكريس نمط من السلطة السياسية مغايرا لما هو سائد في منطقة الخليج العربي، وظلت رغم الضغوط، والانتكاسات، والأزمات تجدف في الحفاظ على تجربة ديمقراطية متفردة، تسمح بوجود برلمان ((مجلس الأمة)) يُشاكس، ويُكاسر السلطة، ويعمل على حجب الثقة عنها، ورغم ذلك يبقى ثابتا في المعادلة السياسية التي لا يحبها الكثير من دول الجوار.
لن يخرج أمير الكويت الذي تسلم سلطاته الدستورية عن هذه المعادلات، فقوة هذه الإمارة الصغيرة في بناء سياسي متفرد، يُعطي قوة ومنعة لها في ظل متغيرات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، ربما نجحت الدولة في بعض اختباراتها، وفي أخرى ما تزال عالقة تعطل تقدمها التنموي.
أسوأ ما تعرضت له الكويت في تاريخها كان الاحتلال العراقي عام 1990، ورغم أن ما حدث ألقى بظلاله على المنطقة العربية، وتسبب في شروخ صعب جبرها، إلا أن الكويت نهضت بعد التحرير، ولم تنزع ثوبها العروبي، وخفت مع الأيام الأصوات التي تطالب أن تخرج من جلدتها، وظلت حجر توازن لا يعرف الشطط.
الكويت مع فلسطين موقف لم يبدأ مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بل عمره منذ تأسيس الإمارة، وثبتت عليه القيادة والشعب الكويتي، دون مساومات أو مزاودات، وحين حاد الركب في ميدان التطبيع كان هذا خط أحمر.
لمن عاش في الكويت يعرف تفاصيل المشهد، ويعرف أن الكويت الحاضنة الأولى لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقيادتها، وقبل ذلك كانت موئلا لمؤسسين من حركة القوميين العرب، وعلى صفحات صحفها وجد الكثير من الكتاب، والمفكرين الفلسطينيين، والعرب مساحتهم في الكتابة بحرية منقطعة النظير عن مشروعاتهم القومية، والحزبية، وكل من ضاقت عليه بلاده وجد في الكويت متنفسا له.
التجربة الكويتية في تبني، ومناصرة القضية الفلسطينية ليس لها مثيل، فهي الدولة الوحيدة التي سمحت بتأسيس مدارس لمنظمة التحرير الفلسطينية تعلم بها مئات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين، وكل ذلك حدث بالاستفادة من مدارس الحكومة الكويتية، وأيضا كانت سباقة في استقطاع نسبة من رواتب الفلسطينيين لمصلحة منظمة التحرير، ومن أرضها انطلقت أول لجنة شعبية لدعم الانتفاضة.
العلاقة بين الشعب الفلسطيني والكويتي لم يُعكرها حتى الموقف الملتبس لقيادة منظمة التحرير من الاحتلال العراقي للكويت، ورغم ما اعتبر كويتيا انحيازا فلسطينيا مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فإن البوصلة العربية للكويت دفعتها إلى تجاوز ذلك والمضي إلى الأمام، فالكويت تُقدر للفلسطينيين مساهمتهم في بناء اللبنات الأولى للنهضة في مجال التعليم والصحة والإعمار، ورغم مغادرة مئات الآلاف من الفلسطينيين للكويت بعد الاحتلال والتحرير فإن أصواتا كويتية كثيرة تعالت بضرورة إعادة الجالية الفلسطينية التي كان لها فضل في بناء الأجيال الكويتية.
الكويت اليوم تسابق الجميع في دعمها غزة، واللغة الوجدانية التي يتحدث بها أهل الكويت عن إعمار غزة قد لا تجد لها مثيلا، والموقف السياسي في مجابهة التطبيع، وتحريمه، وتجريمه يعكس موقفا سياسيا متقدما، يقدم المبادئ على المصالح، ولا يقبل أن يخضع لإملاءات خارجية تريد أن تتحول كل الحكومات العربية لساحات خلفية لمواقفهم، ومؤامراتهم.
يتسلم أمير الكويت الجديد إرثا قوميا ووطنيا، وإن كانت عينه على الداخل في الكويت لإحداث تنمية مطلوبة، وبناء جبهة داخلية متحدة، فإن عينه الأخرى على فلسطين، وجرحها النازف في غزة، فالشعب الكويتي يريد تحركا يتجاوز الشعارات لإنقاذ غزة من حرب الإبادة، فالسكوت، والصمت عار لم يعهدوه، ولن يقبلوه، فقد كانوا في المقدمة، وسيبقون.

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