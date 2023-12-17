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92 صحفيا شهيدا.. سياسة الكيان: اقتلوهم.. لا تتركوا منهم أحدا

12/17/2023 11:20:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حتى الان بلغ عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلهم الجيش الداعشي الصهيوني 92 صحفيا وصحفية، فضلا عن استهداف بيوتات عشرات الصحفيين وقتل عوائلهم، إضافة لإصابة العشرات.
الجميع دون استثناء مستهدف من قبل آلة القتل الصهيوني الداعشية، (الأطباء، الممرضين، طواقم الإسعاف، الأطفال، النساء، الكهول، الشباب العزل، الصحفيين، اللاعبين، رجال الإطفاء) الأمر الصادر للجندي الصهيوني القابع في كبينة دبابته هو (اقتل ثم اقتل ثم اقتل) لا تستثن أحدا؛ امنع عنهم الإسعاف، اتركهم ينزفون حتى الموت، اقنص كل من يسير، شوه الجثث، حاصرهم، داهمهم، امنع الماء، اعبث بالطعام، ولو استطعت اقطع عنهم الهواء.
خلال أيام العدوان الصهيوني على قطاع غزة قتل الجيش الاستعماري أكثر من 92 صحفيا من محطات تلفزيونية وإذاعات وصحف كان آخرها استهداف الصحفيين وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة والمصور الصحفي سامر أبو دقة الذي تُرك ينزف لأكثر من 6 ساعات دون السماح للطواقم الطبية الوصول إليه إلى أن استشهد، وقبلها تم استهداف مراسلي وكالات أنباء وقنوات فضائية مختلفة، ليصبح عدد من قتلتهم القوات الصهيونية الغازية يفوق أعداد صحفيين قضوا في معارك عالمية امتدت سنوات.
إسرائيل تستهدف ميكرفون الصحفي، ومن يقف خلف كاميرته، يضع خوذته وسترة الإعلام، فيصمت العالم، ولو تحدثت تلك الدول فإن أكثر ما يمكن قوله تعبير سخيف عن أسف وحزن، ثم تطوى الصفحة، ويواصل الغرب دعم القاتل بالعتاد والسلاح، وكأن من استشهد لم يقتل بالرصاص الغربي الذي تدفق على إسرائيل طوال أيام الحرب وما يزال.
ميزان العدل لدى الغرب منحاز أعوج، وما تزال عواصم القرار الغربي تواصل صمتها وغفوتها دون رؤية الإبادة الجماعية التي تجري يوميا في قطاع غزة، وما يزال ساكن البيت الأبيض يعتقد وفق آخر تصريحاته انه لا يوجد حتى الآن ما يشير أن الجيش الصهيوني النازي يتعمد قتل المدنيين، وكأن واشنطن تريد أن تنهي حياة جميع المدنيين في غزة، فحتى اليوم لم تقتنع الإدارة الأميركية الشريكة في سفك الدم الفلسطيني ان استشهاد 20 ألفا اغلبهم من الأطفال والنساء خلال 73 يوما من القتل كافيا لرؤية حجم جرائم الاحتلال، والاقتناع بأن وقف الحرب بات مطلبا دوليا.
أيعقل أن تبقى إسرائيل تمارس ما يحلو لها من إبادة جماعية تحت نظر العالم!!؟، أيعقل ان يبقى العالم صامتا أمام رفض الكيان النازي الصهيوني تنفيذ القرارات الأممية دون أن تتحرك الأمم المتحدة لإجباره على ذلك؟!!، فقبل أسبوع تقريبا تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وصوتت 153 دولة لصالح القرار مقابل معارضة 10 دول من بينهم واشنطن طبعا، وامتناع 23 دولة عن التصويت، وهذا هو القرار الثاني الذي تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد دعت، في تشرين الأول (أكتوبر)، إلى ((هدنة إنسانية)) في قرار تم تبنيه بأغلبية 121 صوتاً مقابل 14 صوتاً وامتناع 44 عن التصويت، بيد ان الكيان الغاصب لم يلتفت للقرار الأممي ولم يعيره أي اهتمام طالما أن واشنطن صوتت ضده، وما يزال قادة البيت الأبيض يذرفون الدموع في تل ابيب!!
أتساءل، بأي عين سيأتي الينا نحن شعوب المنطقة ساسة واشنطن ومروجو حقوق الإنسان والطفل وحرية التعبير ليتحدثوا عن تلك الحقوق التي سقطت كلها أمام اختبار غزة، وكيف لأولئك اقناعنا بان ما يتحدثون به حقيقي وواقعي وينسحب على الجميع دون استثناء؟!
لأولئك اعيد القول، لا تتعبوا انفسكم عناء السفر، لم نعد نصدقكم، ما أكذبكم، لم نعد نحتاج محاضراتكم وأوراقكم النقاشية، فنحن نعرف تلك الحقوق أكثر منكم بكثير ونتعامل معها، ولسنا بحاجة لكم لتشويه رؤيتنا وبث سمومكم في أوردة ادمغة اجيالنا.
الرحمة لكل شهداء غزة، الرحمة للزملاء الصحفيين الذين استشهدوا وهم يحاولون نقل حقيقة العدوان وهمجيته، ولا رحمة ولا غفران لهذا العالم الغربي المنافق الذي وقف منحازا للقتل والتدمير والتشريد.

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