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يقتلون الشهود ويطمسون الشهادات

12/17/2023 11:20:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

إذا أدى الصحفي مهمته وفقا لشروطها الأساسية المفترضة، فإن مصيره على الأغلب هو القتل، ليس في الحروب والصراعات فقط، بل إذا حاول نشر معلومة أو وثيقة بيديه لإيراد لها أن تخرج إلى العلن، أو حاول معاندة نظام الحكم، خصوصا، إذا كان سلطويا دمويا.
القتل سيكون مصيرا مؤكدا في حال تجاوز الخطوط الحمراء لدى الدول والانظمة، أما إذا وقف الصحفي في طابور التسكين والتهدئة والتعامل مع الواقع فإن أمامه أحد مصيرين، الأول الاستفادة من مرحلته على مستويات مختلفة، سياسية ومالية، أو انه سيكون صحفيا بلا قيمة مؤثرة حيث تتحول الصحافة هنا إلى مجرد وظيفة باهتة يعتاش منها، بلا مكانة مهنية ابدا.
في غزة يتم قتل أكثر من 90 صحفيا في الحرب الجارية حاليا، والتي بدأت بعد السابع من تشرين الأول (اكتوبر)، وإسرائيل تريد شطب شهادات هؤلاء وترويع عائلاتهم، بل انها تفردت بالانتقام من عائلات الصحفيين أيضا، وليس الصحفي وحيدا، وبين ايدينا نماذج لصحفيين في مهن مختلفة تحت مظلة الصحافة تم قصف بيوتهم، والانتقام من عائلاتهم بشكل علني.
هذا نمط لم يحدث حتى لدى اعتى الدول دكتاتورية أي الانتقام من الصحفي وعائلته، وقتل والده ووالدته، أو ابناء الصحفي وبناته، والهدف هنا اخافة بقية الصحفيين، من أجل طمس الشهود والشهادات، لكن الذي يحصل هو العكس، بل ان المنتسبين إلى مهنة الصحافة يزداد عددهم في الدول التي بها حروب، ولا يتناقص عددهم أصلا، تحت وطأة هذه الجرائم.
بين يدي تقرير لليونسكو تم إصداره بداية هذا العام، ويشير إلى ان العام 2022 شهد ارتفاعا حادا في عدد الصحفيين القتلى في أنحاء العالم، وبحسب منظمة اليونسكو فإن منطقة الكاريبي وأوكرانيا شهدتا أكبر عدد للصحفيين القتلى، كما يتعرض الصحفيون لأشكال متعددة من العنف، والعنف هنا مقصود به التعذيب والملاحقة الأمنية والقضائية والسجن المؤقت والضرب، إضافة إلى فصل الصحفيين من أعمالهم، أو منعهم من السفر وغير ذلك من وسائل منتشرة في العالم العربي، الذي يقدم نموذجا متفردا حتى بدون حروب، أو صراعات، بسبب أفعال السلطة.
يضيف التقرير إلى انه بعد عدة سنوات من التراجع المتتالي، ارتفع عدد الصحفيين الذين تم قتلهم في 2022 حول العالم إلى 86 بينما كان العدد 55 في عام 2021، حيث قُتل في عام 2022 صحفي كلّ أربعة أيام، بحسب ما ذكرت المنظمة، فيما كانت نسبة القتلى 58 في المتوسط بين عامي 2019 و2021، مقابل 99 في العام 2018، وهكذا يمكن القول إن الأرقام تقترب من المائة سنويا، في أغلب دول العالم، مع الارتفاعات الأخيرة المرشحة للزيادة.
في فلسطين يتم قتل الصحفيين بشكل دائم، من شيرين أبوعاقلة التي استشهدت في جنين قبل عامين، وصولا الى سامر ابودقة الذي استشهد في غزة، وقبلهما وبعدهما قوس ممتد من الأسماء التي سنسمع عنها، وهم يدفعون الدم ثمنا لانحيازهم إلى قضيتهم المقدسة، وهم أشد أهمية من المقاتلين العسكريين، لانهم ينقلون إلى العالم بالصورة والكلمة الحقيقة الدموية، التي تحاول إسرائيل طمسها، برغم استحالة ذلك لان كل إنسان اليوم قادر على نقل شهادته بكاميرا موبايله الشخصي، وعبر بث الفيديوهات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وهذا يعني ان عقيدة إسرائيل هنا، انتقامية، مع محاولاتها تهديد الإعلاميين ومؤسساتهم الحاضنة فعليا.
علينا أن نعترف بأمرين هنا، الأول أن كل محاولات قتل الصحفيين لم تؤد إلى إخفاء الحقائق البشعة في الحروب والصراعات وتعسف الانظمة وملفات الفساد، وغير ذلك، والثاني أن مهنة الصحافة والإعلام، لا تقبل بأنصاف ادوار فإما أن يكون المرء في الصف الأمامي ويحتمل الكلفة ضمن إدارة ذكية لوجوده لادامة وجوده قدر الأمكان، واما يتوارى في طابور العائشين والمعتاشين من فقرها أصلا، وظروفها البائسة في الشرق الاوسط، وبقية الدول الشبيهة.
الفرق بين من يدفعون الدم ثمنا لبطولاتهم، وبين من يتفرجون من أبناء ذات المهنة، فرق كبير، خصوصا، في هذه الظروف التي لا تقبل خذلان ابناء امتك وسط هذا المشهد الدموي.

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