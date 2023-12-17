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طريق الأغوار الدولي.. تفادي النقاط الخطرة بمغامرة السير بين أحياء سكنية

12/17/2023 11:19:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي - في بديل لا يقل خطورة، يلجأ العديد من السائقين ومنهم سائقو المركبات العمومية إلى استخدام الطرق الفرعية والزراعية، لتفادي عبور الطريق الدولي الواصل بين وادي الريان ومنطقة الكريمة، لما يعانيه من تشققات وحفر وضيق بالمساحة ويحتاج إلى صيانة عاجلة.
مشاهدة المركبات تسير بين الأحياء السكنية عوضا عن استخدام الطريق الدولي الرئيس، دليل وأضح على الواقع المتردي الذي وصل اليه الطريق، نتيجة غياب عمليات الصيانة، فيما أهميته وكثافة السير عليه، تستوجب وفق مستخدمين ومعنيين "الإسراع بصيانته وتأهيله".
السائقون الذين يفضلون استخدام الطرق الفرعية ومنها زراعية بدلا من السير على الطريق الدولي، مضطرون إلى توخي أقصى درجات الحذر والانتباه، سيما وأن مسير المركبات بين الأحياء ليس بالأمر السهل.
ويعد طريق الكريمة ذا أهمية اقتصادية، تجاريا وسياحيا، باعتباره امتداداً لطريق الأغوار الدولي الذي جرت توسعته بأربعة مسارب قبل أعوام، في حين ظل امتداد الطريق الواصل بين بلدتي الكريمة ووادي الريان، بطول 15 كيلومترا ينتظر توفير المخصصات المالية لتوسعته وإعادة تأهيله.
يقول محمد العساف من سكان الغور، إن الطريق يشكل خطورة على مستخدميه، نظرا لضيق سعته وهو باتجاهين على مسرب واحد، وأصبح لا يحتمل كثافة حركة المرور عليه، مشيراً إلى سلوك الشاحنات ومركبات تحميل البضائع الطرق الزراعية تجنبا لاستخدام الطريق الرئيس.
وأشار إلى ما يشكله الطريق من أهمية سياحية واقتصادية جراء وجود العديد من الأماكن الأثرية والسياحية بالمنطقة، ناهيك عن وجود معبري وادي الأردن ومعبر الشيخ حسين؛ إذ يعد طريقا لدخول وخروج المسافرين.
وأكد العساف أن انتشار الحفر وسط جسم الطريق زاد من خطورته وأسهم في وقوع حوادث مرورية عديدة.
وطالب المواطن محمد البشتاوي، الجهات المعنية، بإيلاء الشارع الدولي من منطقة وادي الريان ولغاية الكريمة مزيدا من الاهتمام واستكمال أعمال التوسعة التي توقفت لغاية منطقة الكريمة بحجة عدم توفر مخصصات مالية.
بدوره، قال عضو لجنة الأشغال العامة في مجلس محافظة إربد عقاب العوادين، إن الطريق يشكل خطراً كبيراً على السائقين وعلى المارة، مؤكداً ضرورة وضعه ضمن الطرق التي تحتاج إلى تأهيل فوري، سيما وأنه ذو أهمية اقتصادية كونه الطريق الموصل إلى معبري وادي الأردن وجسر الشيخ حسين، وإلى عدة مناطق سياحية.
وتابع: أن وزارة الأشغال العامة أدرجت طريق الكريمة/ وادي الريان بمشروع توسعة طريق الأغوار الدولي الذي بدئ العمل به في العام 2014، مشيراً إلى أن عدم توفير مخصصات مالية أوقف مشروع توسعته إلى الآن رغم ما يشهده من حوادث سير ودهس متكررة.
وبين أن الطريق مرسوم على المخططات بسعة 40 متراً، داعياً إلى وجوب وضعه ضمن أولويات وزارة الأشغال العامة باعتباره من الطرق الدولية المؤدية إلى المعابر الحدودية ويخدم كثافة سكانية كبيرة.
وقدر العوادين حاجة الطريق إلى نحو 14 مليون دينار لتأهيله، مؤكدا أن ميزانية اللامركزية، لا تسمح بتنفيذ عطاء بهذا الحجم، ومع ذلك خصص المجلس حوالي 540 ألف دينار لتعبيد وتكشيط الطريق بداية العام المقبل، وسط مطالبته المتكررة من وزارة الأشغال بتنفيذ العطاء ولكن لغاية الآن لم نتلق سوى الوعود.
من جهته، أكد مصدر من الأشغال حاجة الطريق إلى التوسعة وإعادة التأهيل، مشيرا إلى أن ذلك يصطدم بعدم توفر المخصصات المالية اللازمة للمشروع والمؤمل توفيرها مستقبلا لإدراج الطريق ضمن العطاءات المركزية للوزارة.
وأوضح المصدر لـ"الغد"، أن المديرية ستعمل مرحلياً على إجراء أعمال صيانة وترقيعات للحفر المنتشرة في جسم الطريق، التي أجرت الوزارة والجمعية العلمية الملكية دراسات لصيانتها، من خلال خلطة إسمنتية، سيجري بعدها، إثر انتهاء فصل الشتاء، عمل خلطة إسفلتية لمساحات الحفر المنتشرة في الطريق.
ولا يقتصر تردي البنية التحتية في مناطق اللواء على الطرقات والشوارع بل تتعداها لمناهل الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، إذ تعاني هي الأخرى من ضعف قدرتها على التصريف جراء عدم تنفيذها بالمواصفات المطلوبة، أو لانسدادها بسبب تراكم الأوساخ والأتربة.
ويقول سكان وسائقون إن العناية الإلهية تتدخل لإنقاذهم من حوادث التصادم والدهس أو التدهور جراء المسير على طرقات اللواء الفرعية والرئيسة المليئة بالحفر والردم والهبوطات أو العيوب الفنية والهندسية والتي لا يمكن المسير عليها دون أن تترك آثارها على مركباتهم من الناحيتين الفنية والميكانيكية.
ولفتوا إلى أنهم تكبدوا مبالغ طائلة لإصلاح مركباتهم التي تضررت بسبب تكرار سقوطها في حفر أو في المناهل التي يزيد عمق بعضها على 20 سنتمترا.
ويوضح أحد المواطنين علي ابو نعاج كيف تكبد مبلغ 200 دينار لإصلاح مركبته العام الماضي، جراء سقوطها في منهل منخفض عن مستوى الشارع بعمق 20 سنتمترا، عندما كان متوجها إلى عمله.
ويرى علي الدبيس أن البنى التحتية في مناطق اللواء تقع بين سندان العيوب الفنية والهندسية ومطرقة إهمال الجهات المعنية، مضيفا أن بعض الطرقات تغيب عنها أبسط متطلبات السلامة العامة وكل ذلك يترافق مع انعدام الإنارة في تلك الطرقات ما يضاعف من خطورة المسير عليها.

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