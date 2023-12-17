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عبر مشاريع استثمارية.. بلديات بالكرك من الاقتراض إلى الاعتماد على الذات

12/17/2023 11:19:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك – نجحت العديد من البلديات في محافظة الكرك بإيجاد مشاريع استثمارية خاصة بها، لرفد موازناتها بعوائد مالية من شأنها تخفيف وطأة أزماتها المالية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان في مناطقها المختلفة.
وغالبا ما تواجه البلديات بالمحافظة بسبب ظروفها المالية المتردية صعوبة في توفير التمويل اللازم للمشاريع، فيما نجح بعضها بإنشاء مشاريع استثمارية خاصة بدأت تحصد نتائجها برفد موزاناتها بعوائد مالية سنوية.
وخلال العامين الماضيين، نفذت بلدية عي جنوبي مدينة الكرك والتي تضم بلدات عي وكثربا وجوزاء وغيرها من البلدات العديد من مشاريع الخدمات المختلفة وفقا لرئيس البلدية عبدالحي الرواشدة.
وقال الرواشدة إن البلدية قررت قبل عامين وبهدف زيادة مصادر دخلها على ضوء تراجع التمويل المحلي من المواطنين انشاء مشروع استثماري للبلدية يكون مصدرا دائما للدخل. وأوضح أن البلدية أنشأت مشروع معصرة زيتون في منطقة متوسطة من مناطق جنوبي المحافظة حيث بساتين الزيتون الكبيرة وهي المعصرة الوحيدة بجنوب الكرك وبكلفة مالية بلغت حوالي 300 ألف دينار.
وأشار إلى أن المعصرة الآن تقوم برفد البلدية بحوالي 50 ألف دينار سنويا، عبر طرح المعصرة للاستثمار المحلي، مشيرا إلى أن البلدية باشرت بعد أن أعدت دراسات كاملة بإنشاء متنزة وطني مطل على مناطق الأغوار الجنوبية، حيث استملكت من أراضي الخزينة حوالي 17 دونما لهذه الغاية، متوقعا أن يشكل المتنزة إضافة نوعية استثمارية للبلدية.
في ذات الشأن، يؤكد رئيس بلدية المزار الجنوبي المهندس ابراهيم النوايسة أن البلدية تعمل على تطوير الجانب الاستثماري في البلدية من خلال مشاريع تدر دخل إضافيا بديلا عن الاستمرار في الاستدانة والبقاء في دائرة الديون التي لا تنتهي.
وأشار إلى أن البلدية نفذت مشروع مصنع الطوب والكندرين المحلي وبقدرة انتاجية كبيرة وتم طرحه للاستثمار، ويوفر عائدا ماليا للبلدية بقيمة 15 ألف دينار، مشددا على أن البلدية لديها دراسات جاهزة للاستثمار في مصنع للدهانات بالمزار الجنوبي وانشاء معصرة محلية للزيتون بسبب أهمية وجود معصرة في مناطق شرقي وجنوبي المحافظة.
ولفت إلى أن مصنع الطوب والكندرين يوفر حاجة بلديات المنطقة من هذه المادة طوال الوقت ويسد حاجة البلدية التي كانت تشتري كميات كبيرة منها لمشاريعها المختلفة، كما يوفر فرص عمل جيدة لأبناء المنطقة.
وتنفذ بلدية الكرك خلال العامين الماضيين عدة مشاريع استثمارية تدر عليها دخلا إضافيا يسهم في دعم موازنتها ويقلل من عبء كلف تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن وزارة الإدارة المحلية غالبا ما تدعو البلديات إلى الاهتمام بالاستثمار في مشاريع مختلفة لزيادة دخلها وتوفير فرص عمل لأبناء المحتمع المحلي، وتنفذ دورات متعددة بالتعاون مع جهات داعمة لأجل تطوير إدارة الاستثمار في البلديات وتحقيق مفاهيم التخطيط الاستراتيجي التنموي في مجال الاستثمار.
وأضاف المهندس المعايطة أن بلدية الكرك خلال الفترة الماضية باشرت بمجموعة من المشاريع الاستثمارية التي وفرت العديد من فرص العمل وساهمت في توفير دخل جيد للبلدية للحد من أزمتها المالية وخصوصا في جانب مخصصات رواتب الموظفين التي تستهلك جزءا كبيرا من الموازنة وتستدين البلدية لأجلها.
ولفت أن تنفيذ مشروع الشاطئ السياحي في منطقة غور الحديثة على الساحل الشرقي للبحر الميت بكلفة تصل إلى حوالي 5 ملايين دينار على رأس هذه المشاريع، وسيوفر زهاء 300 فرصة عمل لأبناء الكرك عامة ومنطقة الأغوار الجنوبية، مؤكدا أن بلدية الكرك طرحت المشروع ليكون مشروعا استثماريا سياحيا على شاطئ البحر الميت من الجهة الجنوبية.
وبين أن البلدية حصلت على موافقة مجلس الوزراء باستئجار 320 دونما من سلطة وادي الأردن لإقامة المشروع، مؤكدا أن جهود البلدية تكللت بالنجاح بموافقة مجلس الوزراء على استئجار الموقع، وبأجور رمزية لإقامة المشروع الذي أصبح في مرحلة التحضيرات والمخططات النهائية، متوقعا أن يسهم في تعزيز الحركة السياحية في المنطقة الجنوبية من البحر الميت.
ولفت إلى أن المشروع يأتي لتدعيم بنية التنمية المحلية والاستثمارية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتأكيد دور البلدية التنموي وأهميتها في بناء أرضية استثمارية وتنموية جادة.
وأكد أن البلدية تبذل الجهد لرفد محافظة الكرك بالعديد من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها توفير فرص العمل والنهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة.
وأوضح أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل حيث سيباشر في تنفيذ المرحلة الأولى والتي خصص لها مبلغ 900 ألف دينار، وتتضمن اقامة متنزه شعبي تتوفر فيه كافة الخدمات الأساسية والمرافق العامة، فيما تتضمن المرحلة الثانية التي مرافق للاستثمار المحلي وفيها سيتم بناء منشآت سياحية مصنفة وملاعب رياضية وبرك سباحة، إضافة إلى إنشاء استراحة سياحية وفندق فئة ثلاث نجوم، في حين ستشمل المرحلة الثالثة اقامة شاليهات وشقق سكنية لغايات التمليك أو التأجير.
وأشار إلى أن البلدية ستنفذ خلال المرحلة القادمة العديد من المشاريع الاستثمارية التنموية بالمحافظة وهدفها خدمة المجتمع المحلي وتعزيز دور البلدية في التنمية المحلية والوطنية، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن من المشاريع التي انتهت البلدية مؤخرا من تنفيذها ووفرت أكثر من 30 فرصة عمل مختلفة، مشروع تصنيع السماد العضوي الذي أقيم بجوار مدينة الكرك الصناعية وبتمويل من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بكلفة بلغت 300 ألف دينار.
وأشار إلى أن المشروع يحقق أهدافا تنموية وبيئية من خلال ما يوفره من فرص عمل مختلفة، إضافة إلى تأمين حاجة مزارعي المحافظة من السماد العضوي، لافتا إلى أن المشروع سيحقق فائدة بيئية من حيث التخلص من نفايات مزارع المواشي والدواجن في المحافظة والنفايات العضوية من خلال تحويلها إلى سماد والتخلص من آثارها السلبية على الصحة العامة.
وشدد المعايطة على أن مصنع السماد العضوي التابع لبلدية الكرك الكبرى من أهم المشاريع التنموية التي تم إنجازها على مستوى المملكة وذلك نظرا للنتائج المميزة التي حققتها نتائج الفحص المخبري، مؤكدا أن البلدية باشرت ببيع إنتاج المصنع في السوق المحلي وبأسعار تفضيلية للمواطنين.
وأضاف أن البلدية أنشأت المصنع بمرافقة مشاريع أخرى صديقة للبيئة منها زراعة الأخشاب باستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ببلدة اللجون شرقي محافظة الكرك، إضافة إلى إنشاء مزرعة الطاقة الشمسية ومصنع الكرتون وإعادة تدويره، ومصنع حاويات النفايات التي كانت تستهلك كلفة مالية كبيرة.
من جهته أكد رئيس بلدية الأغوار الجنوبي يوسف البوات أن البلدية تتطلع إلى إنشاء مصنع للألبسة من خلال مشاريع التخطيط الممولة لحساب مشاريع مجالس المحافظات ليكون أحد المشاريع التي تشرف عليها البلدية ويسهم في رفد موازنتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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