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البحر الميت: دفء الأجواء يعيد حركة التنزه.. والإشغال الفندقي في أدنى مستوى

12/17/2023 11:19:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الشونة الجنوبية – رغم توقفها قرابة الشهرين، عادت الحركة السياحية في منطقة البحر الميت لنشاطها المعهود خلال هذا الوقت من السنة مدفوعة بالأجواء الدافئة والمشمسة، فيما لا تزال نسب الإشغال الفندقية في أدنى مستوياتها.
ويؤكد عاملون في القطاع السياحي أن النشاط السياحي اقتصر على المتنزهات العامة والشواطئ المفتوحة، في حين أن نسب الإشغال عند أقل مستوياتها منذ عقود بسبب عزوف السياحة الأجنبية واستمرار الحرب على غزة.
ورغم تنامي الحركة السياحية ووجود العديد من المنشآت السياحية المتنوعة التي تراعي باختلافها القدرات المادية للمتنزهين، إلا أن غالبيتهم يجمعون على أن المنطقة ما تزال تخلو من الخدمات الضرورية للنهوض بالحركة السياحية، وخصوصا شواطئ مؤهلة تتوفر فيها الخدمات اللازمة.
ويؤكد فايز النواجي أن منطقة البحر الميت تعتبر المتنفس الأفضل لمعظم الأردنيين وخصوصا سكان العاصمة والمدن الأخرى لتوسطه وقربه من مناطق سكنهم، مبينا أن دفء الأجواء خلال هذا الوقت من السنة يدفع أعدادا كبيرة من الناس لزيارة المنطقة والتمتع بأشعة الشمس ومياه البحر دون الحاجة إلى تكبد تكاليف باهظة.
ويبين عبدالله حسين أن غالبية أماكن التنزه التي تستقطب الزوار ما تزال تخلو من الخدمات، فالشواطئ المفتوحة مهملة وغير مؤهلة وتفتقر لأدنى المتطلبات اللازمة لاستقطاب السياح والمتنزهين، قائلا "ما يتبادر إلى ذهن أي مواطن عند زيارته البحر الميت أنه يستطيع الوصول إلى الشاطئ بكل سهولة ويسر ويمكنه السباحة في مياهه مع وجود مظلات ومياه ومنافع عامة، إلا أن ذلك غير موجود على الإطلاق".
ويشير إلى أن المكان الوحيد المخصص لذوي الدخل المحدود وخصوصا العائلات هو متنزه الأمير حسين الذي يقدم خدمات متكاملة، إلا أنه بعيد عن شاطئ البحر، الأمر الذي يدفع المتنزهين إلى النزول إلى الشواطئ غير المخدومة رغم صعوبة ذلك، مشددا على ضرورة إنشاء شاطئ عام لذوي الدخل المحدود يلبي رغباتهم.
ويرى محمد العدوان أنه ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية للحفاظ على نظافة مناطق التنزه إلا أن ذلك غير كاف، لافتا إلى أن منطقة كالبحر الميت تعتبر من الوجهات السياحية الفريدة ويجب على الحكومة أن توليها المزيد من الاهتمام خصوصا مع الزيادة المطردة بأعداد الزوار سنويا.
ويشير إلى أن مشاهدة افتراش المتنزهين لجوانب الطرق تستدعي العمل على توفير بيئة ملائمة للنهوض بالواقع السياحي في المنطقة، لافتا إلى أن التطور الذي تشهده المنطقة يقتصر على المنشآت السياحية الكبيرة التي لا يستطيع المواطن البسيط تحمل كلف دخولها والاستفادة من خدماتها.
ويؤكد مدير متنزه الأمير حسين المهندس معن الصقور أن الحركة السياحية مع بداية الموسم تعتبر جيدة، لافتا إلى أن عدد زوار المتنزه خلال عطلة نهاية الأسبوع زاد على 50 % من طاقته الاستيعابية وهي نسبة جيدة للغاية في ظل الأوضاع الحالية.
ويتوقع أن تتزايد الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الشفوية واعتدالها في مناطق الأغوار، مشيرا إلى أن العمل مستمر للنهوض بالخدمات المقدمة للزوار والمتنزهين خاصة وأن المتنزه يعد الوحيد الذي يوفر كافة الخدمات المطلوبة وبشكل مجاني.
من جانبه، يؤكد الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت أن منطقة البحر الميت بشوارعها ومتنزهاتها وشواطئها شهدت حركة نشطة للسياح الذين وفدوا بقصد التنزه والاستجمام بمياه البحر والمياه المعدنية الساخنة، لافتا إلى أن توسط المنطقة بين الشمال والجنوب وقربها من العاصمة عمان يجعل منها مقصدا قريبا ومهما مع بدء فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في المناطق المرتفعة.
ويبين أنه ورغم ذلك فان نسب الإشغال في الفنادق لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ سنوات، عازيا ذلك إلى الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة وأثرها على السياحة الأجنبية، موضحا أن نسب الإشغال العام الماضي كانت تصل نهاية الأسبوع إلى ما يقارب من 100 % في حين لا تزال الآن بحدود 5 %.
ويلفت إلى أن أهم ما ينقص المنطقة هو وجود شواطئ مفتوحة ومؤهلة لخدمة ذوي الدخل المحدود، مشددا على أهمية الإسراع بتأهيل شاطئ عام يوفر الخدمات اللازمة للزائر بشكل مجاني أو بأسعار رمزية ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والحد من الأخطار التي تشكلها الشواطئ المفتوحة بشكلها الحالي والتي تستقطب أعدادا هائلة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية.
وتعد مناطق الأغوار عامة والبحر الميت على وجه الخصوص القبلة الأولى للسياحة الأردنية وخاصة العائلية خلال فصل الشتاء، إذ يؤمها عادة الآلاف من الزوار والمتنزهين خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي يسهم في الخروج من حالة الركود التي تعيشها المنطقة بقية أشهر العام.

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