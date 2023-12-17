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عقول الطلاب أمانة

12/17/2023 11:13:59 PM
(MENAFN- Al Watan) من أكثر المواقف فخرًا واعتزازًا لدى الفرد وجود وطن سباق في مواقفه الإنسانية والسياسية تجاه كل ما يحدث حاليًا وما حدث سابقًا وما يستجد لاحقًا من أحداث وكوارث على مستوى العالم. كان آخرها أحداث غزة وما حدث فيها من تمزيق وقتل وإهدار للدماء وللأرواح، مواقف ليست بالجديدة على دولتنا المعطاءة والتي لا مجال للمزايدات أو التشكيك فيها في زمن الإحصائيات والتوثيق المرئي والمصور.
يأتي بعد هذه المواقف المشرفة لوطننا الشامخ، دورنا كمواطنين بانتهاج نفس السياسة التي ينتهجها الوطن وتجنب الانسياق خلف المواقف الفردية التي تدعو إلى إثارة المزيد من العنصرية والكراهية، أو استغلال المكانة الوظيفية لتمرير أفكار متطرفة وترسيخ أيدولوجية عدائية تناقض مبادئ الاعتدال، إذ من غير المقبول والخطير في الوقت نفسه تمرير الأفكار الخاصة بالمعلم/ة سواء السياسية أو المتطرفة دينيًا للمتعلمين خاصةً لطلاب (مرحلة الطفولة المبكرة).
المدرسة لها دور محدد ترسم سياسته الدولة لا الأشخاص، وحينما رسمته راعت في مخرجاته أن يكون المتعلم مواطنا معتزا بقيمه الوطنية، ومنافسًا عالميًا، وليصبح مُواطنًا صالحًا مُدركًا لمسؤولياته تجاه الأسرة والمجتمع والوطن، لا كي يصبح مواطنًا متناقضًا ومشككًا ومهزوز الوطنية وممتلئًا حقدًا وكراهية.
المدرسة برأيي أنها المكان الذي يجب أن يبتعد عن ابتلاع الأفكار المتطرفة، وأن ينفض بذور تكوينها من على أرضه بين الحين والآخر، وأن تكون المدرسة البيئة التي تحتضن الطلاب بحب وسلام كوطن مصغر ينتمُون إليه وينمُون فيه ويشيدونه مستقبلًا.
إن مثل هذه الممارسات المنتشرة على مستوى العالم لا تعبر إلا عن حالة الكراهية والتطرف، وعدم القدرة على التعايش بحب وسلام للمعلم الذي يعتنقها، وحض الطلاب على الكراهية هو انتهاك صريح لقيم المدرسة والوطن في معركته ضد التطرف، وعبث فكري يؤثر في مستقبل الطالب. برأيي أن المواقف السياسية لها مصدرها الذي نرجع إليه، أما أبناؤنا الطلاب فمدارسهم هي مصدر تعليمهم لا تسيسهم، إلا لو كانت هذه السياسة مصدرًا لتعزيز وطنيتهم وسلامة أمنهم الفكري.

MENAFN17122023000089011017ID1107613183

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