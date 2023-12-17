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الغرامات المالية المتغيرة

12/17/2023 11:13:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تجنح بعض الشركات لسبب أو لآخر إلى ارتكاب المخالفات التي تنص عليها أنظمة ولوائح الوزارات والهيئات عمدا وعن قصد. ولعل السبب في ذلك يعود لمفهوم عدم تناسب الغرامة مع الأرباح الصافية من مخالفة القوانين.
ذات مرة، في عالم الشركات العملاقة، ظهرت شركة تدعى Ethicorp كلاعب مهيمن في عالم الأدوية في أمريكا، وبدافع من الجشع الذي لا يشبع، ابتكر المسؤولون التنفيذيون في إثيكورب خطة ماكرة لتعظيم الأرباح، حتى لو كان ذلك يعني انتهاك القانون عن عمد. وقد اكتشفت الشركة ثغرة سمحت لها بتجاوز اللوائح البيئية، مما أدى إلى توفير الملايين من التكاليف التشغيلية. وعلى الرغم من إدراكها للغرامات والتداعيات القانونية المحتملة، فقد حسبت إيثيكورب أن العقوبات المالية كانلت مجرد جزء صغير من الأرباح الفلكية التي كانت ستحققها. وقد اختار المسؤولون التنفيذيون، الذين أعمتهم شهوتهم للثروة، انتهاك القانون عمدا، متجاهلين العواقب الأخلاقية.
ومع ظهور المخطط الماكر لعامة الناس، حذر الناشطون البيئيون والمواطنون المعنيون بشأن خطط الشركة لكن الفريق القانوني القوي للشركة أبحر بمهارة عبر أي تحقيقات. واصلت إثيكورب ممارساتها الملوثة، حيث تسمم الهواء والماء دون أي اهتمام بالمجتمعات المتضررة. وصلت الغرامات في نهاية المطاف إلى شركة إيثيكورب لكن المديرين التنفيذيين ظلوا غير نادمين.
وكانوا ينظرون إلى تكلفة الغرامات على أنها مجرد إزعاج مقارنة بالأرباح الهائلة التي تم جنيها بالفعل. وقد امتدت المعارك القانونية التي تلت ذلك لفترة طويلة، مما خلق واجهة من المساءلة كقضية رأي عام بينما واصلت الشركة ممارساتها الضارة، ومع تزايد الوعي العام وكشف وسائل الإعلام عن تصرفات إيثيكورب، تلا ذلك موجة من الغضب، قاطع المستهلكون منتجات الشركة، والمساهمون.
وفي قصة أخرى مشابهة تتعلق بشركة الأدوية بوردو فارما، وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واجهت شركة بوردو تدقيقا قانونيا بسبب تسويقها القوي لمسكن الألم الذي يستلزم وصفة طبية أوكسيكونتين. اتهمت شركة بوردو فارما بالتقليل من أهمية طبيعة الأوكسيكونتين الإدمانية، مما أدى إلى انتشار سوء الاستخدام والإدمان. واصلت الشركة عن عمد تسويق الدواء بطريقة ساهمت في انتشار وباء المواد الأفيونية، حتى مع ظهور أدلة على آثاره الضارة. وفي عام 2007، اعترفت شركة بيردو وثلاثة من كبار مديريها التنفيذيين بالذنب في تهم جنائية تتعلق بسوء تسمية أوكسيكونتين بقصد الاحتيال والتضليل.
واتفقوا على دفع غرامات بقيمة 634.5 مليون دولار. جادل النقاد بأن الغرامات كانت صغيرة نسبيا مقارنة بالأرباح التي حققتها شركة بيردو من عقار أوكسيكونتين. تسلط هذه القضايا الضوء على موقف من الحياة الواقعية حيث واجهت الشركات عواقب قانونية لانتهاكها القانون عمدا، وإن كان ذلك مع مناقشات حول مدى كفاية العقوبات مقارنة بالمكاسب المالية.
لهذا أعتقد أن تفعيل فكرة الغرامات المتغيرة دون سقف حسب الأرباح التي تجنيها الشركات من المخالفات القانونية سياسة تشريعية ضرورية لتجنب الشركات التي تجد الغرامات قليلة مقارنة بالأرباح المجنية من مخالفة القانون.

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