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اليوم التالي يتطلب تغيير سلوك أمريكا وإسرائيل

12/17/2023 11:13:58 PM
(MENAFN- Al Watan) كيف يمكن للفلسطينيين والعرب، وأي شعوب ومجتمعات معنية بمأساة غزة أو حتى دول لم تفقد حكوماتها كل حس إنساني، أن تثق بالكلام الواعد لمرحلة ((ما بعد الحرب))؟ قيل في الأسابيع الماضية إن عملية ((طوفان الأقصى)) وما تلاها شكلت صحوة سياسية بعد الصدمة العسكرية والاستخباراتية، وإن المجتمع الدولي لم يعد ليقبل بأي حرب أخرى في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بعدما انتهى عملياً الصراع العربي- الإسرائيلي على مستوى الحكومات والجيوش النظامية. أكثر من ذلك، أوحت دول عديدة مثل روسيا والصين وحتى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، فضلاً عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بأن ((حل الدولتين)) هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة والحرب، ويشار إلى هذا ((الحل)) باعتباره ((الأفق السياسي)) الذي يجري البحث عنه منذ أعوام.
يؤيّد العرب هذا التوجّه، كذلك الفلسطينيون (بما في ذلك ((حماس)) الآن ولو تلميحاً)، لكنهم يطرحون جبالاً من أسئلة مزمنة يمكن اختزالها باثنين: هل تريد الولايات المتحدة والدول الغربية، فعلاً، حل هذا الصراع؟ وهل بلغت فعلاً مرحلة الضغط على إسرائيل لقبول حل سلمي دائم؟
ليس العرب وحدهم مَن يشككون في النيات أو في ما يسمعون من واشنطن، وليسوا وحدهم مَن يدللون إلى ما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراؤه المتطرّفون أو يشيرون إلى أن المشكلة كانت ولا تزال في إسرائيل. لكن يفترض أن يكون الجميع -العرب والأميركيون والغربيون وغيرهم- واعين الآن إلى أن تركهم إسرائيل لأكثر من عقدَين تتصرف وحدها بالشأن الفلسطيني كان خطأً جسيماً أدى إلى الكارثة الحالية. وإذا كان بعضهم أو جميعهم يعتبر أن ((حماس)) والفصائل الأخرى تمثل تطرفاً، فإن ثمة تطرفاً إسرائيلياً يقابلها وقد تأخرت الجهات الغربية كثيراً قبل أن تدرك خطورة المستوطنين وتفرض عليهم عقوبات شكلية، من دون أن تتعرض للأحزاب المتطرفة التي تشحنهم وتعتمد عليهم وعمدت أخيراً إلى تسليحهم. ربما كان هناك اعتماد غربي على ((الديمقراطية الإسرائيلية)) كي تحتوي هؤلاء، لكن هذا خطأ جسيم آخر.
قبل البحث في ((ما بعد غزة)) ينبغي النظر إلى ((ما قبل))، واستعادة قولة أنطونيو جوتيريش إن ما حصل ((لم يأتِ من فراغ)) وأسباب غضب إسرائيل منها، إذ إن الأمين العام للأمم المتحدة أحال ((الفراغ)) هذا إلى سياساتها وممارساتها كـ ((دولة احتلال)) يعترف العالم بها كـ ((دولة)) لكنه لا يعترف بالاحتلال. قبل ((7 أكتوبر)) كانت إسرائيل حسمت خياراتها، فهي ترفض ((حل الدولتين)) وحل الدولة الواحدة((، وترفض ((المقاومة السياسية)) التي تنتهجها السلطة الفلسطينية و))المقاومة المسلّحة)) التي تلوّح بها فصائل غزّة، وتستخدم ((اعتدال)) السلطة لإضعافها و))تطرّف)) الفصائل لإبقاء غزّة حقل تجارب لأسلحتها ولتغذية الانقسام الفلسطيني كصيغة مناسبة لإطاحة أي ضغوط دولية من أجل استئناف المفاوضات بذريعة أنه ليس هناك طرف فلسطيني واحد يمكن اعتباره ((شريكاً)) في تسوية أو في ((سلامٍ)) ما. وحتى عندما كان هناك شريك، أيام الراحل ياسر عرفات ثم أيام محمود عباس الأكثر وضوحاً في رهانه على التفاوض ولا شيء غير التفاوض، لم تكن هناك جدّية من جانب إسرائيل أو واشنطن للدفع باتجاه إنجاز التسوية، وبعد ذلك تعاملتا مع انقلاب ((حماس)) على السلطة وكأنه ((المفاجأة السارة)) التي انتظرتاها لإدارة تعفّن السلطة في الضفة وتحويل غزّة إلى زنزانة لأهلها.
استغلّت حكومات إسرائيل هذا الوضع لتدشين مرحلة إزالة القضية الفلسطينية من برامجها واعتبارها من الماضي، وتشاركت مع إدارة دونالد ترمب في مسلسل انقلابات دبلوماسية تدعم شطب القضية قبل أن تستنبطا ((صفقة القرن))، متجاوزتين أي قانون دولي يشير إلى وجود ((احتلال)) أو ينقض ((شرعية الاستيطان))، وملتفتين على مشروع ((حل الدولتين)) لتكون الدولة الفلسطينية العتيدة مجرّد سلطة رمزية على ما يتبقى من أرض بعد أن تضمّ إسرائيل ما تشاء من مناطق الضفة الغربية، أما غزّة فكان واضحاً أنها تُركت مشاعاً لمشاريع التطبيع الإقليمي مع إسرائيل. ومع أن إدارة جو بايدن لم تعتمد رسمياً ((صفقة ترمب- نتنياهو)) إلا أنها لم تلغ مفاعيلها ولم تطرح بديلاً فواصلت إسرائيل الاستيلاء على الأرض لمشاريع الاستيطان، وتفعيل الاعتراف الأمريكي بالقدس ((عاصمة لها)) بالتمدّد في القدس الشرقية، والسعي إلى السيطرة على المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذلك التمادي في تحويل فرض ((سيادتها)) تنكيلاً منهجياً بالشعب الفلسطيني.
في غضون ذلك كانت إيران استكملت زرع بنى المقاومة المسلّحة في غزّة مستثمرةً في الفراغ الناجم عن جمود المفاوضات والتسويات إلى أن شكّلت ((هبة القدس)) (2021) فرصة لإظهار سلطة ((حماس)) وفصائل غزّة على الشأن الفلسطيني، ثم راحت إيران تنسج واقعاً جديداً في الضفة الغربية مستغلّة انسداد الآفاق وإمعان سلطات الاحتلال في تهميش السلطة والتضييق على المجتمع فبدأت تظهر مجموعات مقاومة مسلّحة في مدن الضفة وبلداتها. قابلت إسرائيل كل ذلك بتكثيف الضغوط على واشنطن لجرّها إلى حرب على إيران لكنها لم تنجح، وأيضاً باستخدام الدور الإيراني كعنصر إضافي لتغطية سياسات حكومتها وأحزابها المتطرّفة من جهة، ولتبرير حملات الدهم والاقتحام بحجة أن هذه مهمة سلطة رام الله لكنها ((ضعيفة)) و((غير متعاونة)) من جهة أخرى.
كان هذا هو الوضع الذي تفجّر في ((7 أكتوبر)) وأصبح أكثر تعقيداً بعدها، وقد مكّن الدعم الأمريكي والغربي ((المطلق)) إسرائيل من شنّ حرب انتقامية ووحشية، ومن التمهيد لنكبة ثانية، وعلى الرغم من وجود عشرات آلاف الضحايا والدمار الكبير الذي جعل غزّة مكاناً غير قابل للعيش فيه فإن كل ما يُطلب منها اليوم أن تكون ((أكثر دقة)) في القتل، فيما العالم يناشد واشنطن أن تتلفّظ علناً ورسمياً بهذه العبارة: ((وقف فوري لإطلاق النار))، لكنها لا تفعل، بل تستمر في البحث عن ((صورة النصر)) لها ولإسرائيل، حتى كانت بقتل الرهائن أو بجرافة تدفن الجرحى الأحياء في مستشفى كمال عدوان.
وبهذا ((النصر)) الوحشي يراد البحث عن مستقبلٍ لغزّة، مستقبلٍ لفلسطين. وفيما تصرّ إسرائيل على أن تكون ((السلطة الأمنية)) لها في كل فلسطين وتستعدّ لإخضاع الضفّة الغربية بعدما دمّرت غزّة، وفيما تلحّ على إلغاء ((اتفاقات أوسلو)) (1993) باعتبارها ((خطأً لن يتكرّر)) وتطرح مشاريع جديدة للاستيطان، هل يبدو الكلام على ((حل الدولتين)) جدّياً أم أنه تخدير تمهيدي لدفن هذا الحلّ؟ كانت واشنطن وإسرائيل اعتبرتا قبل ثلاثين عاماً أن السلام يتطلّب تغييراً في سلوك العرب، وقد حصل، لكن الواقع يُظهر أن الحلّ الحقيقي للصراع بات يتطلّب تغييراً في السلوك الأمريكي- الإسرائيلي ومراجعة لإستراتيجية الحليفَين وأهدافهما، وإلا فإنهما سيواصلان نقل الملف الفلسطيني من العرب إلى إيران...
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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