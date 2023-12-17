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غياب أحمر والعازف يقتحم القمة

12/17/2023 11:13:58 PM
(MENAFN- Al Watan) بنهاية الجولة الـ17 والدور الأول لدوري روشن السعودي للمحترفين أصبح الهلال بطلا للشتاء بشكل رسمي، وغابت البطاقة الحمراء، واقتصرت ضربات الجزاء على ضربتين مسجلتين بنجاح، واقتحم مهاجم الأهلي الدولي فراس البريكان قائمة الهدافين، وبات يزاحم اللاعبين الأجانب على قمة صدارة الهدافين التي تمسك بها الغائب عن الجولة، نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو ((16 هدفا))، الذي يطارده مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش ((15 هدفا))، ولاعب ضمك الكاميروني جورج نكودو ((14 هدفا))، ولاعب النصر البرازيلي إندرسون تاليسكا والبريكان ((10 أهداف لكل منهما))، وغاب الاتحاد والنصر عن الجولة لتأجيل موقعتهما حتى الـ26 من ديسمبر الجاري، لمشاركة العميد في كأس العالم

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