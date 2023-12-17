غياب أحمر والعازف يقتحم القمة

(MENAFN
- Al Watan) بنهاية الجولة الـ17 والدور الأول لدوري روشن السعودي للمحترفين أصبح الهلال بطلا للشتاء بشكل رسمي، وغابت البطاقة الحمراء، واقتصرت ضربات الجزاء على ضربتين مسجلتين بنجاح، واقتحم مهاجم الأهلي الدولي فراس البريكان قائمة الهدافين، وبات يزاحم اللاعبين الأجانب على قمة صدارة الهدافين التي تمسك بها الغائب عن الجولة، نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو ((16 هدفا))، الذي يطارده مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش ((15 هدفا))، ولاعب ضمك الكاميروني جورج نكودو ((14 هدفا))، ولاعب النصر البرازيلي إندرسون تاليسكا والبريكان ((10 أهداف لكل منهما))، وغاب الاتحاد والنصر عن الجولة لتأجيل موقعتهما حتى الـ26 من ديسمبر الجاري، لمشاركة العميد في كأس العالم
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