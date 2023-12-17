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النهائي الأول حلم الأهلي وفلومينينسي

12/17/2023 11:13:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يتحدد اليوم الطرف الأول في نهائي كأس العالم للأندية، الذي تستضيفه المملكة حتى الـ22 من ديسمبر الجاري بجدة، وذلك عندما يتقابل فلومينينسي البرازيلي، والأهلي المصري، في أولى مواجهات نصف نهائي المونديال، على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ويطمح الفريقان إلى عبور الآخر ليحظى بتواجد أول له في النهائي الكبير.
ويخوض فلومينينسي أولى مبارياته في البطولة بصفتة بطل أمريكا الجنوبية، وهي مشاركته الأولى في المونديال العالمي، ويتطلع إلى أن يكون الظهور الأول له مميزا. وبلغ الأهلي نصف النهائي بعد تغلبه على الاتحاد السعودي 3 /1، في ربع النهائي الجمعة الماضي، ويطمح إلى أن يصل للنهائي للمرة الأولى، وأن يكسر حاجز الخروج من نصف النهائي الذي لازمه خلال 6 مرات

موقعة ودية
مواجهة نصف النهائي، لن تكون الأولى بين الفريقين، بحسب ما ذكره موقع (جلوبو سبورت) البرازيلي، الذي كشف أن فلومينينسي والأهلي تقابلا في مباراة ودية بالقاهرة عام 1961 تحت أنظار 18 ألف مشجع، وتحديدا في الـ26 من مايو 1961، على ملعب مختار التتش، وفاز فلومينينسي 2 /1، بثنائية والدو وتيلي سانتانا.
وصول السيتي
وصلت بعثة مانشستر سيتي إلى جدة تمهيدا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث سيلتقي أوراوا الياباني، غدا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لتحديد الطرف الثاني للمباراة النهائية.

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