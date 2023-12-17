النهائي الأول حلم الأهلي وفلومينينسي

(MENAFN
- Al Watan) يتحدد اليوم الطرف الأول في نهائي كأس العالم للأندية، الذي تستضيفه المملكة حتى الـ22 من ديسمبر الجاري بجدة، وذلك عندما يتقابل فلومينينسي البرازيلي، والأهلي المصري، في أولى مواجهات نصف نهائي المونديال، على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ويطمح الفريقان إلى عبور الآخر ليحظى بتواجد أول له في النهائي الكبير.
ويخوض فلومينينسي أولى مبارياته في البطولة بصفتة بطل أمريكا الجنوبية، وهي مشاركته الأولى في المونديال العالمي، ويتطلع إلى أن يكون الظهور الأول له مميزا. وبلغ الأهلي نصف النهائي بعد تغلبه على الاتحاد السعودي 3 /1، في ربع النهائي الجمعة الماضي، ويطمح إلى أن يصل للنهائي للمرة الأولى، وأن يكسر حاجز الخروج من نصف النهائي الذي لازمه خلال 6 مرات
موقعة ودية
مواجهة نصف النهائي، لن تكون الأولى بين الفريقين، بحسب ما ذكره موقع (جلوبو سبورت) البرازيلي، الذي كشف أن فلومينينسي والأهلي تقابلا في مباراة ودية بالقاهرة عام 1961 تحت أنظار 18 ألف مشجع، وتحديدا في الـ26 من مايو 1961، على ملعب مختار التتش، وفاز فلومينينسي 2 /1، بثنائية والدو وتيلي سانتانا.
وصول السيتي
وصلت بعثة مانشستر سيتي إلى جدة تمهيدا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث سيلتقي أوراوا الياباني، غدا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لتحديد الطرف الثاني للمباراة النهائية.
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