أزمات تخنق العميد

(MENAFN
- Al Watan) يواجه مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، أزمتين قويتين قبل مواجهة العميد والرائد، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين، أهمها وأصعبها إعادة الروح للنمور عقب الخروج المر من ربع نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة حتى الجمعة المقبل، على يد الأهلي المصري، وإعادة توهج العميد للحاق بركب مقدمة ترتيب الدوري، قبل موقعة النصر في الـ26 من ديسمبر الجاري، والمؤجلة من الجولة الـ17 لدوري روشن، والثانية في إيجاد المدافع الذي سيعوض غياب عمر هوساوي المصاب في حال عدم قدرته على المشاركة.
إعادة الروح
يعمل الجهازان الفني والإداري في الاتحاد على إخراج لاعبي العميد من تبعات الخروج المر من ربع نهائي كأس العالم للأندية، وتجهيز النمور لموقعة مهمة في افتتاح الدور الثاني لدوري روشن السعودي، ويواجه المدرب الأرجنتيني مهمة صعبة في إعادة الروح للاعبين، لاسيما بعد أن كانت الطموحات والآمال كبيرة في بلوغ نصف النهائي ومن ثم النهائي العالمي، إلا أن الخروج غير المتوقع خيم بظلاله على معسكر الاتحاد، مما يشكل هاجسا كبيرا للمدرب مارسيلو جاياردو.
معضلة دفاعية
لا تعد مشكلة إعادة الروح للاعبي الاتحاد الوحيدة التي يواجهها المدرب الأرجنتيني، بل إن معضلة دفاعية يعاني منها العميد، يأمل جاياردو في حلها قبل موقعة السبت، لاسيما وأن المصري أحمد حجازي لن يتمكن من المشاركة، لعدم قيد اسمه في القائمة المحلية لمباريات دوري روشن للمحترفين، لذا فإن المدرب ينتظر نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها المدافع عمر هوساوي من أجل تحديد مصيره. وأشارت مصادر إلى أن سويلم المنهالي سيدخل خيارات جاياردو في حال تأكد عدم مشاركة هوساوي في المباراة.
-جاياردو يعمل على إعادة روح العميد
-إصابة هوساوي تضرب دفاع النمور
-المدرب يترقب فحوص هوساوي
-المنهالي مرشح لتعويض الغائبين
-حجازي ممنوع من اللعب في دوري روشن
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