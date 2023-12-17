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أزمات تخنق العميد

12/17/2023 11:13:57 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، أزمتين قويتين قبل مواجهة العميد والرائد، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين، أهمها وأصعبها إعادة الروح للنمور عقب الخروج المر من ربع نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة حتى الجمعة المقبل، على يد الأهلي المصري، وإعادة توهج العميد للحاق بركب مقدمة ترتيب الدوري، قبل موقعة النصر في الـ26 من ديسمبر الجاري، والمؤجلة من الجولة الـ17 لدوري روشن، والثانية في إيجاد المدافع الذي سيعوض غياب عمر هوساوي المصاب في حال عدم قدرته على المشاركة.
إعادة الروح
يعمل الجهازان الفني والإداري في الاتحاد على إخراج لاعبي العميد من تبعات الخروج المر من ربع نهائي كأس العالم للأندية، وتجهيز النمور لموقعة مهمة في افتتاح الدور الثاني لدوري روشن السعودي، ويواجه المدرب الأرجنتيني مهمة صعبة في إعادة الروح للاعبين، لاسيما بعد أن كانت الطموحات والآمال كبيرة في بلوغ نصف النهائي ومن ثم النهائي العالمي، إلا أن الخروج غير المتوقع خيم بظلاله على معسكر الاتحاد، مما يشكل هاجسا كبيرا للمدرب مارسيلو جاياردو.
معضلة دفاعية
لا تعد مشكلة إعادة الروح للاعبي الاتحاد الوحيدة التي يواجهها المدرب الأرجنتيني، بل إن معضلة دفاعية يعاني منها العميد، يأمل جاياردو في حلها قبل موقعة السبت، لاسيما وأن المصري أحمد حجازي لن يتمكن من المشاركة، لعدم قيد اسمه في القائمة المحلية لمباريات دوري روشن للمحترفين، لذا فإن المدرب ينتظر نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها المدافع عمر هوساوي من أجل تحديد مصيره. وأشارت مصادر إلى أن سويلم المنهالي سيدخل خيارات جاياردو في حال تأكد عدم مشاركة هوساوي في المباراة.
-جاياردو يعمل على إعادة روح العميد
-إصابة هوساوي تضرب دفاع النمور
-المدرب يترقب فحوص هوساوي
-المنهالي مرشح لتعويض الغائبين
-حجازي ممنوع من اللعب في دوري روشن

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