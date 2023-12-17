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3 موافقات و5 شروط لتسريع الطالب

12/17/2023 11:13:57 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت وزارة التعليم 5 شروط، و3 موافقات ضمن ضوابط تسريع الطلاب، حال لم يخضع الطالب لمقياس موهبة في السنوات الماضية (2021 - 2022 - 2023)، وجرى تشكيل لجان للتسريع بالمدارس، تضم مدير المدرسة ووكيلها والموجه الطلابي ومعلم أو منسق الموهوبين، لترشيح أفضل طالب.
واعتمدت وزارة التعليم ضوابط تسريع الطلاب، بتشكيل لجان التسريع لترشيح أفضل طالب من طلاب الصف الرابع الابتدائي، وكذلك أفضل طالب من طلاب الصف الأول متوسط لهذا العام 1445، وفق معايير وضوابط، أبرزها أن يكون الطالب ضمن أعلى 5% من المجتازين لمقياس موهبة للقدرات العقلية، ومن الحاصلين على 1630 درجة فأعلى لطلاب الصف الرابع الابتدائي، و1671 فأعلى لطلاب الصف الأول متوسط.
يأتي ذلك، بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تفويض وزير التعليم في صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب، وبناءً على الفقرة السابعة من المادة التاسعة من الأحكام العامة من لائحة تقويم الطالب التي منحت للطالب الذي يبدي تفوقًا غير عادي الحق في الحصول على فرص التسريع لصف أعلى من صفه وفق ضوابط وشروط محددة وبناء على ما ورد في دليل التنظيم لنظام التسريع، وإذا لم يخضع الطالب لمقياس موهبة في السنوات الماضية (2021 - 2022 - 2023) فيطبق عليه ما يلي:
01 أن يحقق الطالب معدل عام 95% فأعلى في الفصل الدراسي الثالث 1444هـ.
02 أن يحقق الطالب نسبة 98% في المقررات المستهدفة (العلوم - الرياضيات - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية).
03 تزكية معلمي المقررات الدراسية.
04 تعبئة استمارة المقابلة الشخصية.
05 تعبئة استمارة تقييم سمات الطلبة الموهوبين والمتميزين في المدرسة.
01 موافقة لجنة التسريع بالمدرسة.
02 موافقة ولي أمر الطالب المرشح.
03 موافقة الطالب على الترشيح.

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