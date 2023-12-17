تراخيص لحصد مياه الأمطار والسيول

(MENAFN
- Al Watan) حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 رخص لمنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول تضمنت، إنشاء السدود السطحية، والسدود الجوفية، وإنشاء البرك، والبحيرات الجبلية، فضلا عن رخص إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، وألزمت المرخص له الالتزام بعدم التعدي على أراضي الغير، بالإضافة إلى الالتزام بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد، و الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في الرخصة.
حوكمة وتنظيم
جاء ذلك بهدف حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارته شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الاخلال بالحقوق المعتبرة شرعا، بالإضافة إلى حماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة ورفع مستوى كفاءة الاستفادة من مصادر المياه السطحية داخل الأحواض المائية الرئيسية والفرعية وإدارتها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة لمصادر للمياه، وترسيخ مبدأ التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومشاركة أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص.
مصادر المياه
ووقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدًا مع إحدى الشركات الرائدة لإنشاء وحدة لتنظيم ومراقبة مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، بهدف أتمتة الأعمال وتسريع الوصول للبيانات وربط جميع الأنظمة الحالية والمستقبلية المعنية بتنظيم مصادر المياه الجوفية والسطحية سواء داخل الوزارة أو خارجها.
وأوضحت الوزارة أن وحدة التنظيم والمراقبة ستوفر مؤشرات أداء لحوكمة نظام المياه ومدى الامتثال له، ومؤشرات أداء لكود مصادر المياه، ما يساعد في تنظيم الأعمال ورقمنتها، وستساند بشكل كبير في صنع القرارات المفصلية ورسم إستراتيجيات المحافظة على مصادر المياه الجوفية والسطحية واستدامتها لجميع الأنشطة.
أنظمة إلكترونية
أكدت الوزارة أن الوحدة ستعمل على ربط كل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة مصادر المياه واستخداماتها عبر أنظمة إلكترونية متعددة، منها منصة ((حافظ)) التي تقوم باستقبال وتحليل بيانات أجهزة تتبع معدات حفر الآبار، وعدادات قياس استهلاك المياه من مختلف المصادر (الآبار والسدود)، إضافة إلى مراقبة آلية عمل الحفارات وإصدار الإذن بالتحرك من موقع إلى آخر، كما تضم وحدة التنظيم والمراقبة البرنامج الحاسوبي للمقتنيات المائية، ومتابعة مستويات المياه في آبار المراقبة، ومستويات وحجم المخزون في السدود.
وأشارت إلى أن الوحدة توفر مراقبة دائمة لعمليات إصدار رخص مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، والمقابلات المالية، والتعريفة، ورصد مخالفاتها، ومؤشرات أدائها، في جميع مناطق المملكة، ولمختلف الأغراض.
MENAFN17122023000089011017ID1107613176
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.