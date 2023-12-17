80% من الصفقات العقارية لشراء أراض

(MENAFN
- Al Watan) بلغ إجمالي الصفقات العقارية في جميع المناطق 133.164 صفقة عقارية منذ بداية العام حتى تاريخ 16 نوفمبر، وشملت الاستراحات، البيوت، الشقق السكنية، فلل سكنية، قطع أراض سكنية وزراعية، مرافق، مراكز تجارية، معارض ومحلات، وبلغ السعر الإجمالي لهذه الصفقات 100.892.372.662 ريالا، وإجمالي المساحة 93.293.406 م2 جاء ذلك حسب المؤشر العدلي لوزارة العدل.
واحتلت صفقات قطع الأراضي النصيب الأكبر من الصفقات العقارية بنسبة 80% حيث بلغ عدد قطع الأراضي المباعة 106.449 قطعة وبقيمة إجمالية بلغت 83.5 مليار ريال لمساحة 88 مليون م2. توزيع الصفقات
وبلغ عدد صفقات الاستراحات في المناطق 17 صفقة، بسعر إجمالي 8.273.300 ريال وبمساحة إجمالية 49.924 م2، في حين بلغ عدد صفقات البيوت 1007 بيوت، وبسعر إجمالي 347.793.885 ريالا وبمساحة 456.310 م2، أما الشقق السكنية فبلغ عدد صفقاتها 25086 صفقة وبسعر 16.249.034.679 ريالا وبمساحة 4.316.624 م2، وبلغ عدد صفقات العمائر السكنية 52 صفقة وبمبلغ 31.364.405 ريالات وبمساحة 15.055 م2، أما الفلل السكنية فبلغ عدد الصفقات 236 صفقة، وبقيمة 248.351.695 ريالا وبمساحة 100.157 م2، وجاءت أكبر الصفقات لقطع الأراضي والتي بلغ عددها 106.449 صفقة وبقيمة 83.517.204.347 ريالا وبمساحة 88.049.292 م2، أما صفقات المرافق فبلغ عددها 50 صفقة وبقيمة 350.049.518 ريالا وبمساحة 253.523 م2، والمراكز التجارية بلغ عدد الصفقات فيها 14 صفقة، وبقيمة 57.806.797 ريالا وبمساحة 37.706 م2، ومعارض ومحلات بلغ عدد الصفقات 253 صفقة، بقيمة 82.488.927 ريالا وبمساحة 14.815 م2.
توزيع الصفقات العقارية:
الاستراحات:
عدد الصفقات =17 = 0.01%
السعر= 8.273.300 ريال
المساحة= 49.924 م2
البيوت:
عدد الصفقات =1007 = 0.7%
السعر= 347.793.885 ريالا
المساحة= 456.310 م2
الشقق السكنية:
عدد الصفقات =25086 = 18.8%
السعر= 16.249.034.679 ريالا
المساحة= 4.316.624 م2
عمائر سكنية:
عدد الصفقات =52 = 0.03%
السعر= 31.364.405 ريالات
المساحة= 15.055 م2
الفلل السكنية:
عدد الصفقات =236 = 0.2%
السعر= 248.351.695 ريالا
المساحة= 100.157 م2
قطع أراض:
عدد الصفقات= 106.449 = 80%
السعر= 83.517.204.347 ريالا
المساحة= 88.049.292 م2
مرافق:
عدد الصفقات = 50 = 0.03%
السعر= 350.049.518 ريالا
المساحة= 253.523 م2
المراكز التجارية:
عدد الصفقات = 14 صفقة = 0.01%
السعر= 57.806.797 ريالا
المساحة= 37.706 م2
معارض ومحلات:
عدد الصفقات = 253 = 0.2%
السعر= 82.488.927 ريالا
المساحة= 14.815 م2
MENAFN17122023000089011017ID1107613175
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