تقليص مدة اعتماد المخططات في الشرقية 75 %

(MENAFN
- Al Watan) فرغت الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية، أمس، من تطوير ((نسخة)) تجريبية من تطبيق ((إلكتروني)) على البوابة الجغرافية للأمانة، تتيح تقليص وقت تنفيذ إجراءات المعاملات لاعتماد المخططات بنسبة تصل إلى 75%، حيث أصبح متوسط التنفيذ 15 يومًا مقارنة بما قبل التطوير، حيث كان متوسط التنفيذ 60 يومًا، وعرضها على المستفيدين والجهات المعنية. الاستغناء ورقي أكدت أمانة المنطقة الشرقية لـ((الوطن))، إخضاع النسخة ((التجريبية)) المطورة من التطبيق، لإدخال معاملات تجريبية على النظام، وإنشاء ورش عمل لشرح الخطوات والإجراءات التي تخص آلية عمل التطبيق، مع جمع الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة لتحسين الخدمة، وتحقيق أقصى استفادة من أتمتة وتطوير الخدمة، وإطلاق وتدشين الخدمة على البوابة الجغرافية لأمانة المنطقة الجغرافية، والبدء بإدخال المعاملات والبيانات الفعلية من خلال التطبيق، والاستغناء عن تنفيذ الإجراءات بشكل ورقي، وتقديم الدعم الفني المستمر للمستفيدين من خدمات البوابة الجغرافية لأمانة المنطقة الشرقية لضمان سير العمل بشكل سريع. أعلى معايير
أفادت أمانة الشرقية، أن جهات الاختصاص في الأمانة عملت على التطوير المستمر في تنفيذ إجراءات المعاملات لاعتماد المخططات، لرفع كفاءة تقديم الخدمات البلدية، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية، وتحسين رضا المستفيدين، والتي تهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جمع البيانات المكانية وتطويرها، وتدقيقها، وحفظها وتحليلها، والارتقاء ببيئة الأعمال، وتعزيز مستويات النمو والإنتاجية عن طريق إتاحة البيانات لصناع القرار، مؤكدة أن رؤية الأمانة تهدف للريادة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تطوير نظم معلومات جغرافية شاملة لرفع كفاءة تقديم الخدمات البلدية للارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية وتحسين رضا المستفيدين. تهيئة الأنظمة
أوضحت أن مراحل تطوير المخططات تمر بعدة مراحل، منها: تحليل جميع الأعمال الخاصة بالخدمة عن طريق الاجتماع مع كل الأشخاص والجهات المعنية بالخدمة (مستفيدين، مكاتب هندسية، إدارات معنية)، حيث تم خلال هذه المرحلة جمع كل المعلومات والوثائق الورقية التي تخص الخدمة، وتسجيل اقتراحات ومتطلبات جميع المستفيدين ليتم تنفيذها خلال التطبيق الإلكتروني لتسهيل العمل وسرعة إنجازه، وتهيئة الأنظمة والخوادم وقواعد البيانات الجغرافية لاستيعاب تطوير خدمة اعتماد المخططات، لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل كامل وبكل سهولة ويسر من بداية إدخال المعاملات بالتطبيق إلى تحديث المخططات المعتمدة آليًا بقاعدة البيانات الجغرافية.
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