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تقليص مدة اعتماد المخططات في الشرقية 75 %

12/17/2023 11:13:57 PM
(MENAFN- Al Watan) فرغت الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية، أمس، من تطوير ((نسخة)) تجريبية من تطبيق ((إلكتروني)) على البوابة الجغرافية للأمانة، تتيح تقليص وقت تنفيذ إجراءات المعاملات لاعتماد المخططات بنسبة تصل إلى 75%، حيث أصبح متوسط التنفيذ 15 يومًا مقارنة بما قبل التطوير، حيث كان متوسط التنفيذ 60 يومًا، وعرضها على المستفيدين والجهات المعنية. الاستغناء ورقي أكدت أمانة المنطقة الشرقية لـ((الوطن))، إخضاع النسخة ((التجريبية)) المطورة من التطبيق، لإدخال معاملات تجريبية على النظام، وإنشاء ورش عمل لشرح الخطوات والإجراءات التي تخص آلية عمل التطبيق، مع جمع الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة لتحسين الخدمة، وتحقيق أقصى استفادة من أتمتة وتطوير الخدمة، وإطلاق وتدشين الخدمة على البوابة الجغرافية لأمانة المنطقة الجغرافية، والبدء بإدخال المعاملات والبيانات الفعلية من خلال التطبيق، والاستغناء عن تنفيذ الإجراءات بشكل ورقي، وتقديم الدعم الفني المستمر للمستفيدين من خدمات البوابة الجغرافية لأمانة المنطقة الشرقية لضمان سير العمل بشكل سريع.
أعلى معايير
أفادت أمانة الشرقية، أن جهات الاختصاص في الأمانة عملت على التطوير المستمر في تنفيذ إجراءات المعاملات لاعتماد المخططات، لرفع كفاءة تقديم الخدمات البلدية، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية، وتحسين رضا المستفيدين، والتي تهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جمع البيانات المكانية وتطويرها، وتدقيقها، وحفظها وتحليلها، والارتقاء ببيئة الأعمال، وتعزيز مستويات النمو والإنتاجية عن طريق إتاحة البيانات لصناع القرار، مؤكدة أن رؤية الأمانة تهدف للريادة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تطوير نظم معلومات جغرافية شاملة لرفع كفاءة تقديم الخدمات البلدية للارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية وتحسين رضا المستفيدين.
تهيئة الأنظمة
أوضحت أن مراحل تطوير المخططات تمر بعدة مراحل، منها: تحليل جميع الأعمال الخاصة بالخدمة عن طريق الاجتماع مع كل الأشخاص والجهات المعنية بالخدمة (مستفيدين، مكاتب هندسية، إدارات معنية)، حيث تم خلال هذه المرحلة جمع كل المعلومات والوثائق الورقية التي تخص الخدمة، وتسجيل اقتراحات ومتطلبات جميع المستفيدين ليتم تنفيذها خلال التطبيق الإلكتروني لتسهيل العمل وسرعة إنجازه، وتهيئة الأنظمة والخوادم وقواعد البيانات الجغرافية لاستيعاب تطوير خدمة اعتماد المخططات، لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل كامل وبكل سهولة ويسر من بداية إدخال المعاملات بالتطبيق إلى تحديث المخططات المعتمدة آليًا بقاعدة البيانات الجغرافية.

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